Un Fribourgeois et sa fille ont été violemment agressés en juin lors d'une promenade avec leur chien. L'agresseur, condamné à une peine avec sursis, devra payer 9000 francs de dédommagement, selon le Tribunal fédéral.

Des Fribourgeois roués de coups en promenant leur chien

Des Fribourgeois roués de coups en promenant leur chien

ATS Agence télégraphique suisse

Un Fribourgeois s'était fait copieusement rouer de coups par un homme qui l'avait pris à partie en raison de son chien. Venue à sa rescousse, sa fille avait réussi à s'interposer, non sans recevoir un coup de poing de l'agresseur, qui a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis, comme l'a confirmé jeudi le Tribunal fédéral.

Par un beau matin de juin, un Fribourgeois promenait son chien. Pour son malheur, il a croisé un quidam qui l'a abordé en tenant des propos sur le canidé. Vexé par les mots du quidam, le propriétaire du chien lui a porté un coup au visage. Cela a déclenché une pluie de coups de poing de la part de son interlocuteur, qui visait le visage et la tête.

Le promeneur s'est réfugié dans une haie de thuyas en tentant de se protéger, en vain. La fille du propriétaire du chien est alors intervenue pour défendre son père en donnant un coup de poing à l'agresseur. Celui-ci l'a alors insultée avant de la frapper au visage et de lui briser deux dents.

Le père s'en est sorti avec un t-shirt déchiré et une boucle d'oreille arrachée. Il avait mis en incapacité de travail pendant deux mois suite à son agression.

Le Tribunal de la Broye a déclaré l'agresseur coupable de lésions corporelles simples et d'injures. Il a écopé de 160 jours-amende à 30 francs le jour avec sursis, ainsi que d'une amende de 1000 francs. Il a également été condamné à verser 3000 francs au promeneur et 6000 francs à sa fille à titre de réparation du tort moral. Verdict confirmé tant par le Tribunal cantonal que par le Tribunal fédéral.