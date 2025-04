Des élus veulent relancer le projet Genevois et Vaudois alertent: la Métropole lémanique est «en mort clinique»!

Deux députés, une PLR genevoise et un vert'libéral vaudois, déplorent l'inaction de la Métropole lémanique sur le transport entre Genève et Lausanne. Ils espèrent relancer ce programme de collaboration valdo-genevoise et déposent mardi une interpellation commune.