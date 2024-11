Armez-vous de patience Pourquoi le trajet Genève-Lausanne en train est-il de plus en plus lent?

Dès le 15 décembre, le trajet InterCity entre Genève et Lausanne prendra 39 minutes, soit quatre de plus qu’aujourd’hui. En cause: un arrêt supplémentaire à Renens. En 23 ans, le voyage a ralenti de huit minutes.