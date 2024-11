Le demi-tarif à moitié prix existe… mais il n’est pas vendu par les CFF

Interdiscount fait la promotion sur les réseaux sociaux d'un abonnement demi-tarif. Cette offre est exclusivement disponible auprès de la filiale de Coop. Photo: IG/Interdiscount

Solène Monney Journaliste Blick

La Suisse figure parmi les pays européens où les transports publics sont les plus coûteux. Les prix pourraient même augmenter de 30% d'ici à 2035! Une parade pour alléger la facture de train est de se munir d'un abonnement demi-tarif. Et bonne nouvelle pour celles et ceux qui ne disposeraient pas encore de leur sésame pour 2025: il est proposé à moitié prix pour le Black Friday.

Mais attention! Au guichet CFF, la promotion ne vous sera pas proposée et vous ne trouverez aucune trace sur le site internet des chemins de fer fédéraux. Pour en profiter, il faudra se rendre... chez Interdiscount. Et tant pis pour les nouveaux clients qui n'ont pas eu vent de cette offre.

Mystère sur l'opération

A l'heure où les prix des billets et des abonnements augmentent toujours plus, cette opération représente un manque à gagner supplémentaire pour l'ancienne régie fédérale. L'Alliance SwissPass justifie son choix en expliquant à Blick qu'ils misent sur l'avenir. «Cette action vise à permettre l’acquisition de nouveaux clients sur le long terme et à générer ainsi des recettes supplémentaires à long terme, qui doivent l’emporter sur le manque à gagner engendré par la vente à moitié prix des coupons en question», détaille Valentin Abbet, porte-parole de l'entreprise.

Blick a tenté d'en savoir plus, mais l'entreprise botte en touche. Le mystère reste donc entier sur le nombre d'abonnements à moitié prix disponibles. Son porte-parole ne dira rien non plus sur l'historique d'autres promotions proposées uniquement par des entreprises privées. Même silence du côté d'Interdiscount sur la marge réalisée (ou non) lors de la vente de ces produits bradés.

Dans un communiqué, la filiale de Coop se félicite tout de même du succès rencontré lors des éditions précédentes, en 2017 et 2021. Et cette année? L'entreprise se limite d'indiquer à Blick que «l’offre est bien accueillie par nos clients et nous sommes satisfaits de la manière dont l’action a été lancée». Elle ne donnera aucun chiffre sur ses ventes.

Un public-cible différent visé

Mais pourquoi choisir un distributeur privé spécialisé non pas dans les transports en commun mais dans l'électronique et l'électroménager pour faire la promotion de l'abonnement demi-tarif? Valentin Abbet justifie: «Cette campagne est destinée à un public-cible différent de celui des canaux de communication et de vente habituels, en vue d’acquérir de nouveaux clients.»

Interdiscount de son côté parle d'une «tradition» de proposer une «offre hors branche» à Black Friday. Si leurs clients qui ont pris le train en marche doivent être ravis de cette promotion qui peut leur faire économiser jusqu'à 95.-, ceux laissés sur le bord des rails risquent d'être un peu plus mitigés.