La HES-SO Genève accueille environ 6200 étudiants pour la rentrée, une hausse de 4% par rapport à l'année précédente. La HEAD propose un nouveau Bachelor en cinéma, tandis que la HEG inaugure un espace d'innovation pédagogique.

Des effectifs en hausse à la HES-SO Genève

La fréquentation de la HES-SO est en hausse de 4% sur un an. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Environ 6200 étudiantes et étudiants sont attendus lundi pour la reprise des cours dans l'une des six hautes écoles de la HES-SO Genève (HEPIA, HEG, HEAD, HEM, HEdS et HETS). La fréquentation est en hausse de 4% sur un an.

En ajoutant les 440 étudiants en année propédeutique Santé (gérée par la HEdS), les effectifs totaux atteignent plus de 6600 personnes, indique mardi la HES-SO Genève. Elle précise que les chiffres définitifs seront connus mi-octobre.

«Au-delà de cette augmentation réjouissante, je relève que nos Bachelors répondent aux besoins concrets des milieux professionnels, car la formation orientée sur la pratique fait partie intégrante du cursus HES», souligne Daniela Di Mare Appéré, la directrice générale de la HES-SO Genève, citée dans un communiqué.

Nouveau Bachelor dédié au cinéma

Parmi les nouveautés de cette rentrée, la Haute école d’art et de design (HEAD) propose désormais un nouveau Bachelor intégralement dédié au cinéma. Jusqu'ici, il s'agissait uniquement d'une orientation du Bachelor en arts visuels.

Ce projet, mené en collaboration avec l'Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL) et les milieux professionnels, vise à répondre «aux besoins concrets du secteur». La formation touchera les champs de l'écriture, de la réalisation, du son, de l'image, du montage, de la production et de la post-production, précise le communiqué.

Nouvel espace à la HEG

Autre nouveauté, la Haute école de gestion (HEG) disposera dès octobre d'un nouvel espace au coeur du campus Battelle: le nexus. Ce dernier a été pensé comme «un lieu d'innovation pédagogique» et élaboré selon les principes de l’économie circulaire (réutilisation de mobilier, fabrication de panneaux phono-absorbants à partir de textiles, etc).

Du côté de la Haute école de travail social (HETS), 15 personnes supplémentaires sont annoncées pour le Bachelor en travail social. Cette augmentation fait suite à la décision du Comité gouvernemental de la HES-SO d'accroître les quotas de cette filière régulée pour la période 2025-2028, afin de répondre aux premiers signes de pénurie de personnel qualifié dans le secteur social en Suisse romande.

A noter finalement que la Haute école de santé (HEdS) fêtera cet automne 120 ans de formation dans la santé à Genève. L'anniversaire sera marqué par un livre, des vidéos, une exposition de photographies et divers événements publics.