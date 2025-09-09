Publié: il y a 49 minutes

Le conseiller national Vincent Maitre a été condamné pour un excès de vitesse, rapporte la «Tribune de genève» mardi. A Genève, il roulait à 97 km/h dans une zone limitée à 60 km/h. Cette infraction est considérée comme une violation sérieuse du code de la route.

Vincent maître a été condamné pour un gros excès de vitesse

Vincent Maitre a été flashé à presque 100km/h au lieu des 60 km/h autorisés. Photo: keystone-sda.ch

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Vincent Maitre (Le Centre/GE) est définitivement condamné pour un gros excès de vitesse, rapporte la «Tribune de Genève» ce mardi 9 septembre. Les faits remontent au 29 novembre 2023.

Le conseiller national genevois et vice-président du Centre avait été flashé sur sa moto aux alentours de minuit sur le quai de Cologny: il circulait à 97 km/h, alors que la vitesse était limitée à 60 km/h. Après déduction de la marge de sécurité, l'excès retenu est de 32 km/h, une infraction considérée comme une «violation grave» du Code de la route.

Il avait annoncé faire opposition

Résultat: une peine pécuniaire de 30 jours-amende fixée à 350 francs avec sursis pendant trois ans, assortie d'une amende de 2100 francs, ainsi que 510 francs de frais de procédure.

Condamné en été dernier, l'élu avait annoncé faire opposition, dénonçant notamment un «problème d'étalonnage» du radar. Le Ministère public genevois a toutefois confirmé que sa condamnation est entrée en vigueur. Contacté par la «TDG», le conseiller national n'a pas souhaité s'exprimer.