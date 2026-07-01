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Des déviations en place
Deux laves torrentielles bloquent la route à Port-Valais

Ce mercredi, deux laves torrentielles successives ont totalement coupé la route cantonale à Port-Valais (VS). Des milliers de mètres cubes de boue et de rochers bloquent l'accès entre Les Evouettes et Le Bouveret, forçant la mise en place d'une déviation vers la France.
Publié: il y a 43 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 42 minutes

Deux laves torrentielles ont coupé la route cantonale à Port-Valais (VS). Les faits se sont produits, mercredi vers 0h30 entre Les Evouettes et l'entrée du village du Bouveret puis peu avant midi. Une déviation pour se rendre à St-Gingolph et en France est en place.

La route cantonale entre Les Evouettes et Le Bouveret est totalement impraticable à la suite de ces deux coulées de boue en l'espace d'une demi-journée. Plusieurs milliers de mètres cubes de matériaux divers, dont plusieurs blocs rocheux ont terminé sur la chaussée reliant les deux villages et sur la route secondaire située à l'entrée du Bouveret. L'évacuation de ces gravats est en cours.

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