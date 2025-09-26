Au menu de ce vendredi 26 septembre: le profile des chauffards neuchâtelois, un hôtel de Blatten dans la tourmente, le télétravail en Suisse, un actionnaire de Credit Suisse et pour finir l'affaire des coups de feu à Delémont.

A Neuchâtel, les chauffards ont quasi tous ce point en commun

A Neuchâtel, les chauffards ont quasi tous ce point en commun

La quasi-exclusivité des conducteurs appréhendés pour un délit de chauffard à Neuchâtel ont ce point en commun. Photo: Shutterstock

Plus que quelques heures et c'est le week-end pour bon nombre de Romands! Alors pour vous accompagner dans cette dernière ligne droite, Blick, avec l'aide de l'ATS, propose un florilège des actus suisses de ce vendredi 26 septembre. C'est parti:

1 Le profil des chauffards à Neuchâtel

Depuis 2013, sur 103 conducteurs appréhendés pour un délit de chauffard sur les routes neuchâteloises, 102 sont des hommes, indique Alain Saudan, chef de la police de la circulation du canton à «Arcinfo». Près de 60% des auteurs de ce type d’infraction ont 30 ans ou moins, et les plus jeunes 16 ans. Les motos représentent un quart des véhicules utilisés lors de délits de chauffard, le reste étant des voitures, souvent rapides. Quant à la nationalité des auteurs, elle reflète celles des habitants du canton. Les Suisses sont majoritaires, suivis par les Portugais et les Français.

2 Cet hôtel intact de Blatten au bord de la faillite

L’hôtel Fafleralp situé dans le Lötschental risque la faillite malgré l’aide d’urgence promise par le canton du Valais. L’établissement, resté intact après l’éboulement de Blatten mais désormais coupé du reste de la vallée, dispose d’une assurance perte d’exploitation. Toutefois, celle-ci refuse d'indemniser le propriétaire, car l’hôtel est encore debout. Chaque mois, le propriétaire doit assumer des dizaines de milliers de francs pour les hypothèques et les assurances. L’aide cantonale annoncée de 100'000 francs n’est, selon lui, qu’une goutte d’eau dans l'océan. Il mise désormais sur une aide immédiate du Canton, dont le montant et les modalités n'ont pas été articulés.

3 Les Suisses voudraient plus de télétravail… mais n’osent pas

Selon une étude synthétisée par les journaux alémaniques de Tamedia, les employés n’osent pas utiliser la totalité des jours de télétravail qui leur sont pourtant autorisés. En moyenne, les salariés en Suisse travaillent 1,6 jour par semaine depuis leur domicile, alors que les entreprises en permettent 2,4. Le souhait des travailleurs s’élève à 2,3 jours, soit un niveau proche du maximum autorisé. Cette différence s’expliquerait par la culture d’entreprise, a indiqué l’auteur de l’étude, Laurenz Meier, cité par les journaux.

4 Un actionnaire de Credit Suisse fait recours auprès du TF

Un actionnaire de Credit Suisse a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre deux experts désignés par le Tribunal de commerce de Zurich, rapportent les titres CH Media. Leur mission est d’évaluer la valeur de continuation de la banque au 19 mars 2023, date de son rachat. Le plaignant estime que les deux spécialistes manquent de compétences et les accuse en outre de partialité. Dans ce litige portant sur des milliards, 39 plaintes ont déjà été déposées devant le Tribunal de commerce, toutes exigeant l’accès aux documents remis aux experts.

5 Coups de feu à Delémont: l'expulsion du passager contestée

En 2021, des coups de feu tirés à Delémont avaient valu de lourdes peines à trois jeunes: 12 ans pour le chauffeur et le tireur, 42 mois pour le passager arrière. Ce dernier, désormais libre, se trouve au cœur d’une nouvelle bataille judiciaire, rapporte Le «Quotidien Jurassien». Alors que la Cour pénale jurassienne avait refusé son expulsion, le Tribunal fédéral a imposé cette mesure, obligeant les juges locaux à en fixer la durée et à statuer sur une éventuelle inscription au système Schengen. Mercredi, la Cour pénale a limité l’expulsion à 5 ans, sans inscription, estimant l’homme non dangereux. Son avocat estime la jurisprudence fédérale trop rigide. Il a déjà saisi la Cour européenne des droits de l’homme pour contester le principe même de l’expulsion.