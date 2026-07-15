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Décision du tribunal à Vevey
L'auteur d'un féminicide condamné à 20 ans de prison

Un homme de 46 ans a été condamné à 20 ans de prison mercredi à Vevey pour le meurtre brutal de sa compagne en mai 2023. Le tribunal a également ordonné son expulsion de Suisse après un traitement institutionnel.
Publié: 18:18 heures
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Dernière mise à jour: 18:19 heures
Le président du tribunal Franz Moos a souligné «la gravité extrême de l'acte».
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 46 ans, auteur d'un féminicide, a écopé mercredi de 20 ans de prison devant le Tribunal criminel d'arrondissement de l'Est vaudois à Vevey (VD). Les juges l'ont condamné pour avoir violemment assassiné sa compagne dans son appartement en mai 2023. La Cour a suivi le réquisitoire du Ministère public, qui avait demandé une semaine auparavant 20 ans de réclusion. Elle a retenu une diminution légère de la responsabilité du coupable en prononçant la peine.

Les juges ont aussi ordonné que l'assassin, un ressortissant kosovar domicilié en Allemagne, se soumette à un traitement institutionnel et qu'il soit expulsé du territoire suisse. Lors de la lecture du verdict, traduite en albanais, le condamné n'a pas réagi.

Le président du tribunal Franz Moos a souligné «la gravité extrême de l'acte» et sa «violence inouïe», ainsi que la «culpabilité écrasante» du condamné. Ce dernier a fait preuve d'une «volonté totalement égoïste de maintenir son emprise sur la victime au prix de sa vie», élément «caractéristique de la plupart des féminicides.»

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