Une vague de froid précoce a frappé les Alpes suisses dans la nuit de vendredi à samedi, entraînant la fermeture des cols de la Furka, du Grimsel, du Nufenen et du Susten. Des routes enneigées sont signalées sur d'autres cols alpins.

Dans les Alpes, ces cols sont déjà bloqués à cause de la neige

Le col de la Furka a dû être fermé à cause des fortes précipitations qui sont tombées dans la nuit de vendredi à samedi. (Archive) Photo: IMAGO/Geisser

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Vous ne passerez pas! De fortes précipitations de neige ont frappé les Alpes suisses dans la nuit de vendredi à samedi, entraînant la fermeture de plusieurs cols alpins.

Comme le rapporte «20 minutes» ce lundi 6 octobre, les cols de la Furka, du Grimsel, du Nufenen et du Susten ne sont plus accessibles, tandis que plusieurs routes enneigées ont été signalées sur ceux de Forcola di Livigno, de l'Albula, du Bernina, de la Flüela, du Klausen et de l'Oberalp. La prudence est donc de mise pour les conducteurs qui s'y aventureraient.

Les températures restent douces en plaine

Selon MétéoSuisse, la limite pluie-neige est descendu jusqu'à 1500 mètres. Dans la région du Poschiavo (GR), le Touring Club Suisse (TCS) met en garde contre des routes glissantes. Une webcam à Bivio, toujours dans les Grisons, montrait lundi matin le village entièrement recouvert par la neige.

Les températures resteront douces en plaine cette semaine. Le temps sera ensoleillé mardi et en fin de semaine, même si du brouillard ou des bancs de stratus pourraient persister par endroits. A Genève, il pourra faire jusqu'à 18 degrés durant les journées de jeudi et de vendredi.