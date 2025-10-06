Dernière mise à jour: il y a 48 minutes

Selon «20 Minuten», un froid précoce a fait chuter les températures bien en dessous des normes dans les Balkans, avec des records de neige dans les massifs du Kosovo et de Serbie. Les dégâts sont sévères: arbres cassés, villages isolés, routes bloquées.

1/2 Cette neige précoce a brisé les branches de nombreux arbres un peu partout dans les Balkans. Photo: Capture d'écran X – SerbiaMeteo Forum

Quand l’automne se prend pour l’hiver, même les Balkans frissonnent. Une vague de froid exceptionnelle s’abat actuellement sur cette partie de l'Europe, rapporte «20 Minuten» ce lundi 6 octobre.

A Pristina, capitale du Kosovo, où la température moyenne en octobre est habituellement de 11,2 degrés, le thermomètre de ces derniers jours n’a pas dépassé les 3 degrés. Sarajevo, Belgrade, Bucarest et Skopje enregistrent également des températures bien en dessous des normales saisonnières, selon Meteonews.

Ce froid précoce s’accompagne de chutes de neige record, notamment dans les massifs de Serbie et du Kosovo. A Kopaonik, grande chaîne de montagnes séparant les deux pays, 49cm de neige sont tombés vendredi, atteignant 59cm le lendemain.

Un alpiniste emporté par une avalanche

Cette neige, lourde et humide, a provoqué de nombreux dégâts. De nombreux arbres se sont brisés, des lignes électriques ont été touchées et plusieurs routes de montagne sont actuellement bloquées. Certains villages isolés ont été placés en état d’urgence, indique le météorologue Milos Milic sur X.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

En Slovénie, cet hiver précoce a fait une victime: un alpiniste croate a perdu la vie dans une avalanche survenue dimanche dans le nord-ouest du pays. Deux autres personnes sont toujours portées disparues. Les recherches ont dû être suspendues en raison du mauvais temps et du risque élevé d’avalanches, a précisé le porte-parole de la police, Bostjan Repinc, à l’AFP.

Meteonews souligne la rareté d’un tel phénomène: dans un climat globalement plus chaud, les vagues de froid historiques se font de plus en plus rares, tandis que les vagues de chaleur, elles, deviennent presque banales.