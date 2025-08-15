Le risque d'incendie en forêt augmente

Publié: il y a 29 minutes

Genève élève son alerte incendie au niveau 3 sur 5. Les barbecues sont interdits hors zones dédiées dans les forêts et sites protégés, reflétant une tendance nationale de risque d'incendie accru.

La Suisse romande est particulièrement exposée aux dangers d'incendie. Photo: Portail des dangers naturels de la Confédération

Le canton de Genève relève son niveau de vigilance à l'égard du risque d'incendie en forêt. Le curseur est placé sur la case «danger marqué», soit le niveau 3 sur une échelle de 5, indique vendredi le département du territoire (DT).

Faire un barbecue en dehors des emplacements aménagés est désormais interdit dans les espaces forestiers et dans tous les sites protégés, comme par exemple le vallon de l'Allondon ou le vallon de la Laire. Il n'est pas autorisé, non plus, d'allumer un feu à moins de 10 mètres des lisières, précise le DT dans un communiqué.

Dans tout le pays

Par ailleurs, note le département, les personnes qui font du feu dans les endroits équipés doivent impérativement prendre toutes les précautions nécessaires. Le feu doit être surveillé en permanence et être bien éteint avant de partir. En cas de fort vent ou de rafales, il faut renoncer à allumer un feu.

Ce relèvement de la vigilance est dû aux conditions météorologiques actuelles. L'évaluation de la situation tient compte des températures, de l'humidité relative, de la vitesse du vent et des dernières précipitations. A noter que le danger d'incendie est marqué sur une grande partie du territoire suisse. Il est même fort par endroits en Valais, voire même maximal.



