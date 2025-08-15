La canicule touche à sa fin en Suisse romande. Pour la semaine de rentrée scolaire, MétéoSuisse prévoit un retour de la pluie et une baisse significative des températures. Le refroidissement devrait atteindre son pic dès jeudi 21 août.

Selon la modélisation des masses d'air par MétéoSuisse, un air plus froid aura pris le dessus sur la chaleur estivale d'ici au jeudi 21 août. Photo: Shutterstock

Léo Michoud Journaliste Blick

Finies les vacances! Cette semaine de rentrée scolaire devrait marquer le retour de la pluie et une grosse baisse des températures. Selon les prévisions de MétéoSuisse, le week-end qui vient sera encore caniculaire, avec des nuits tropicales (lors desquelles les températures ne descendent pas en dessous de 20°C).

Mais la suite ne sera pas du même acabit: «Après un premier refroidissement en fin de week-end, la tendance devrait se confirmer pour la deuxième moitié de semaine», peut-on lire dans un article du blog de MétéoSuisse publié ce jeudi 15 août. C'est une éternelle histoire d'affrontement entre masses d'air chaudes et froides. «Une perturbation active pourrait en effet braver l’anticyclone installé sur l’ouest de l’Europe pour nous apporter de l’air humide et plus froid.» De quoi faire descendre les températures et enclencher quelques précipitations.

Il va faire plus froid

Une configuration météorologique particulière viendra mettre fin à la canicule. Ce week-end, une «une nouvelle dorsale anticyclonique s’étirera de la péninsule ibérique jusqu’aux Îles Britanniques». En altitude, la Suisse aura donc droit à un courant nord-nord-ouest qui devrait interrompre l'afflux d'air chaud en provenance du sud-ouest méditerranéen et apporter un air sec et plus froid.

«Pour l’heure, la fin de l’avertissement de canicule est prévue pour dimanche soir pour le Plateau, l’arc lémanique et le Valais», indique MétéoSuisse, en précisant que cela pourrait même arriver plus tôt. Il faudra patienter jusqu'à mercredi prochain pour que toute la Suisse romande repasse sous les 30°C maximaux en journée. En une semaine, d'ici au jeudi 21 août, on devrait avoir perdu une bonne dizaine de degrés de températures moyennes.

«Une certaine incertitude persiste, souligne l'office fédéral de météorologie et climatologie. Cependant, si la tendance se confirme au fil du temps, il est probable que la pluie fasse son grand retour pour cette semaine de rentrée scolaire.» On se dirige donc une fin d'été brutale. Stop à la plage sous des chaleurs torrides, place aux salles de classe et aux récrés sous la pluie.

Une canicule particulièrement nocturne

Depuis samedi dernier, la plupart des régions du nord des Alpes – et donc la majeure partie de la Suisse romande – est en danger canicule de degré 3, ce qui correspond pour MétéoSuisse à «25 °C de température moyenne journalière pendant trois jours ou plus».

La nuit, tous les chats sont gris. Mais les matous, en altitude comme en plaine, ont surtout eu de la peine à se rafraichir. Photo: MétéoSuisse

Les températures ont «allégrement dépassé» les 30°C en journée «sous l'effet d'un courant chaud de sud-ouest». Sans dépasser de records de chaleur, le mercure a grimpé jusqu'à 36.5°C à Payerne (VD) et 36.4°C à Genève, ou encore 35°C à Bière (VD) – ce qui est bien trop chaud comme température de consommation de cette boisson houblonnée! La température moyenne ce mercredi autour du Léman a même atteint 27°C autour du Léman, dans le Chablais, à Neuchâtel et en Ajoie. En cause, des nuits qui ont peiné à se rafraichir. Même en altitude, les températures nocturnes ont atteint des sommets.

Dans la nuit de mardi à mercredi, il n'a pas fait moins de 21.2°C à La Dôle (VD), s'étonnent les météorologues. C'est «seulement la troisième nuit tropicale enregistrée à cette station depuis 1973 (2019, 2025 et 2003)». Pareil au Chasseral (BE), où les 21.3°C atteints au plus «froid» de la nuit pourraient constituer une température minimale nocturne record depuis 1981.