La vague de chaleur étouffante se poursuit en France

La canicule persiste en France, avec 70 départements en vigilance orange. Les températures devraient atteindre 40°C dans le sud-ouest, tandis que la Bretagne connaît également une hausse du mercure. La vague de chaleur devrait durer au moins jusqu'à mardi.

La France étouffe pour le huitième jour consécutif. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Après une légère accalmie jeudi, due aux orages, le thermomètre repart à la hausse vendredi dans l'Hexagone, avec 70 départements placés en vigilance orange par Météo-France, au huitième jour de la canicule qui touche le pays et le sud de l'Europe.

Le mercure doit atteindre de nouveau les 40°C – «ponctuellement plus» – dans le sud-ouest, indique le dernier bulletin de l'institut, qui prévoit aussi des températures très fortes «sur l'arc méditerranéen». Avec 35 degrés annoncés, «la canicule gagne également la Bretagne, jusqu'ici épargnée», relève le prévisionniste national, alors qu'elle «régresse» sur le nord du pays, classé en vert.

L'Ile-de-France n'est plus en vigilance orange depuis 06h00 vendredi et la levée de ce niveau d'alerte est également prévue pour le Loiret, l'Yonne, l'Aube et la Haute-Marne à compter de 22h. En revanche, le thermomètre monte dans le Finistère, le Morbihan, la Loire Atlantique, le Maine et Loire, les Deux Sèvres, la Vienne, l'Indre-et-Loire, le Loir et Cher et les Pyrénées Atlantique qui basculeront en orange dès midi vendredi.

Au moins jusqu'à mardi

La vague de chaleur en cours depuis huit jours doit perdurer au moins jusqu'à mardi mais «à ce stade, nous n'envisageons pas de vigilance rouge pour ce week-end», a précisé Damien Griffaut, de Météo-France, jeudi lors d'un point-presse.

L'heure reste donc à l'adaptation à la chaleur à laquelle les personnes âgées et isolées sont particulièrement vulnérables, même si la prévention s'est améliorée depuis la canicule meurtrière de 2003. A Bordeaux, qui avait battu son record de chaleur lundi avec 41,6°C, un registre municipal recense plus de 3600 personnes «fragiles», dont un quart de «seniors isolés».

La mairie a décidé d'ouvrir, vendredi et samedi après-midi, trois lieux d'accueil climatisés pour personnes âgées; les musées et trois piscines seront aussi ouverts en ce jour férié, parmi d'autres mesures exceptionnelles. Le risque d'incendies sera également élevé dans les prochains jours dans le sud et le centre-ouest, en raison de la sécheresse et des vents.

Des orages prévus

A partir de samedi, «on a la mise en place d'une tramontane et d'un mistral en moyenne vallée du Rhône. Même s'ils sont modérés, cela entraînera une hausse» des risques, particulièrement marquée sur l'Aude et la Drôme qui «vont passer en danger de feu très élevé, donc en rouge», a ajouté le prévisionniste de Météo-France.

De nouveaux orages, en début de semaine prochaine, devraient faire baisser les températures selon l'institut et mettre un terme à ce nouvel épisode de canicule, le deuxième de l'été et le 51e en France depuis 1947, ces phénomènes étant rendus plus fréquents et plus intenses par le changement climatique.

Dans l'Hexagone, 266 stations météo ont enregistré au moins une fois une température de 40°C ou plus entre le 9 et le 12 août 2025 inclus. Soit plus que sur toute la seconde moitié du XXème siècle (235).