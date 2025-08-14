La canicule a tendance à vous mettre de mauvais poil? C'est normal, et cet agacement est régulièrement tourné en ridicule sur Internet.
Mais la mauvaise humeur estivale peut prendre une tournure plus grave, alerte FranceInfo ce mercredi 13 août. Les chaleurs extrêmes mettent notre corps dans un état de stress physiologique. Nous libérons de l'adrénaline et du cortisol, ce qui nous rend plus irritables, agités et à fleur de peau. Pour ne rien arranger, le sommeil perturbé par la chaleur empire notre humeur.
Par exemple, vous avez peut-être remarqué que la chaleur vous rend plus agressifs au volant. Là aussi, c'est normal. La canicule «augmente la fréquence des violences interpersonnelles de 4%, et celle des conflits intergroupes de 14%», explique une étude parue dans la revue «Science» en 2013. Alors si vous avez tendance à partir au quart de tour en voiture, essayez de conduire aux heures les plus fraîches.
Les femmes en première ligne
Attention toutefois à ne pas utiliser la chaleur pour justifier votre mauvaise humeur, voire des insultes ou des coups envers vos proches. Cette situation vous paraît extrême? Elle est en réalité assez fréquente: d'après une étude espagnole réalisée en 2018 et publiée dans «Science of the Total Environment», le nombre de féminicides augmentent de 28% pendant les vagues de chaleur. De même, en France, une quinzaine de féminicides conjugaux ont eu lieu depuis le début de l'été.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
En avril déjà, l'initiative Spotlight des Nations Unies mettait en garde contre les conditions météorologiques extrêmes qui alimentent «la hausse des violences faites aux femmes et aux filles». D'après ce rapport, «chaque augmentation de 1°C de la température mondiale est associée à une augmentation de 4,7% des violences conjugales».
Votre santé mentale en danger
De plus, si vous souffrez de troubles anxieux, la canicule peut les aggraver. Une étude de synthèse publiée en 2023 dans «The Lancet Planetary Health» soupçonne même «un lien entre la hausse des températures et les risques de suicide».
Alors pour passer un bel été et prendre soin de vous et des autres pendant la canicule, sortez lorsqu'il fait frais, faîtes du sport avec modération, buvez beaucoup d'eau et allez-y doucement sur l'alcool.
Ces services sont disponibles 24 heures sur 24:
- Consultation téléphonique de la Main Tendue: téléphone 143 www.143.ch
- Conseil téléphonique de Pro Juventute (pour les enfants et les jeunes): téléphone 147 www.147.ch
Urgences médicales: 144
- Autres adresses et informations: https://www.parler-peut-sauver.ch/
