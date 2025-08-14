DE
Des conséquences inattendues
La canicule vous met de mauvais poil et c'est très dangereux

Les chaleurs extrêmes pendant l'été nous mettent dans un état de stress physiologique et augmentent les violences interpersonnelles. Les femmes et les filles sont les premières victimes de ces tensions, alerte FranceInfo ce mercredi 13 août.
Les chaleurs extrêmes peuvent augmenter les violences interpersonnelles. (image d'illustration)
Photo: Shutterstock
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

La canicule a tendance à vous mettre de mauvais poil? C'est normal, et cet agacement est régulièrement tourné en ridicule sur Internet. 

Mais la mauvaise humeur estivale peut prendre une tournure plus grave, alerte FranceInfo ce mercredi 13 août. Les chaleurs extrêmes mettent notre corps dans un état de stress physiologique. Nous libérons de l'adrénaline et du cortisol, ce qui nous rend plus irritables, agités et à fleur de peau. Pour ne rien arranger, le sommeil perturbé par la chaleur empire notre humeur.

Par exemple, vous avez peut-être remarqué que la chaleur vous rend plus agressifs au volant. Là aussi, c'est normal. La canicule «augmente la fréquence des violences interpersonnelles de 4%, et celle des conflits intergroupes de 14%», explique une étude parue dans la revue «Science» en 2013. Alors si vous avez tendance à partir au quart de tour en voiture, essayez de conduire aux heures les plus fraîches. 

Les femmes en première ligne

Attention toutefois à ne pas utiliser la chaleur pour justifier votre mauvaise humeur, voire des insultes ou des coups envers vos proches. Cette situation vous paraît extrême? Elle est en réalité assez fréquente: d'après une étude espagnole réalisée en 2018 et publiée dans «Science of the Total Environment», le nombre de féminicides augmentent de 28% pendant les vagues de chaleur. De même, en France, une quinzaine de féminicides conjugaux ont eu lieu depuis le début de l'été.

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

En avril déjà, l'initiative Spotlight des Nations Unies mettait en garde contre les conditions météorologiques extrêmes qui alimentent «la hausse des violences faites aux femmes et aux filles». D'après ce rapport, «chaque augmentation de 1°C de la température mondiale est associée à une augmentation de 4,7% des violences conjugales». 

Votre santé mentale en danger

De plus, si vous souffrez de troubles anxieux, la canicule peut les aggraver. Une étude de synthèse publiée en 2023 dans «The Lancet Planetary Health» soupçonne même «un lien entre la hausse des températures et les risques de suicide».

Alors pour passer un bel été et prendre soin de vous et des autres pendant la canicule, sortez lorsqu'il fait frais, faîtes du sport avec modération, buvez beaucoup d'eau et allez-y doucement sur l'alcool. 

Vous avez des pensées suicidaires et avez besoin d'aide?

Ces services sont disponibles 24 heures sur 24:

