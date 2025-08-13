Publié: il y a 23 minutes

Une vague de chaleur amène localement des températures allant jusqu'à 37 degrés en Suisse. La Confédération a une nouvelle fois émis une alerte contre un risque important de canicule dans une grande partie du pays.

Le pic de chaleur devrait être atteint ce mercredi

Le pic de chaleur devrait être atteint ce mercredi

1/4 Mercredi, les températures maximales devraient atteindre 37 degrés. Photo: MétéoSuisse

Janine Enderli

En ce moment-même, l’été bat son plein. Les journées chaudes se succèdent et aucun rafraîchissement n’est en vue. Mercredi encore, le thermomètre va grimper en flèche pour dépasser largement les 35 degrés.

Le nord-ouest de la Suisse va particulièrement transpirer, avec un pic attendu de 37 degrés. Le Valais et Genève suivent de près avec un maximum de 36 degrés annoncé. Le canton de Vaud n'est pas en reste: il fera jusqu'à 35 degrés.

Dans le reste du pays, les températures oscilleront entre 32 et 34 degrés. L’humidité de l’air accentue la sensation de chaleur: l’atmosphère lourde fait perler la sueur sur les fronts.

Alerte pour toute la semaine

MétéoSuisse a émis un avertissement de chaleur de niveau 3 (danger important) pour presque tout le Plateau, valable toute la semaine. Certaines zones de Suisse romande, du Valais et du Tessin sont également concernées. Dans le nord-est et le long des Préalpes, le risque est modéré. L’Engadine restera la plus fraîche, avec 25 degrés annoncés.

Cette situation s’explique par une puissante zone de haute pression au-dessus de la Suisse, qui amène de l’air très chaud et un ensoleillement généreux.

Des orages à venir?

La fin de la vague de chaleur n’est pas en vue, mais quelques détonations pourraient survenir. Des nuages convectifs s’amoncelleront au-dessus des Alpes dans l’après-midi.

Selon MétéoSuisse, les premiers orages de chaleur ne sont pas exclus, et particulièrement à partir de jeudi en Suisse romande. Des averses locales pourraient se produire, notamment dans l’Oberland bernois et les Alpes de Suisse centrale. Dans le sud, le risque continue aussi de croître.