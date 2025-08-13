DE
Faîtes attention à vous!
Malgré le beau temps, ce smog estival risque de vous rendre malades

Avec les fortes chaleur, la concentration d'ozone troposphérique augmente et risque de vous rendre malade, alerte MeteoNews ce mercredi 13 août. Voici comment vous protéger du smog estival.
Publié: il y a 22 minutes
Photo: Shutterstock
Photo: Shutterstock
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

L'été est revenu en trombe et les températures plafonnement, mais le danger guette. Avec les fortes chaleurs, la concentration d'ozone troposphérique augmente durant la journée et forme un smog estival, explique MeteoNews ce mercredi 13 août. 

L'ozone est émis par les pots d'échappement des voitures, les émissions industrielles et les solvants. Sa concentration dans l'air atteint son pic aux heures les plus chaudes, à midi et en début d'après-midi. En revanche, à la tombée de la nuit, l'ozone troposphérique se détruit et les niveaux baissent. 

Le smog estival peut vous irriter les yeux et les voies respiratoires, vous faire tousser et vous causer des inflammations et des maux de tête, surtout si vous êtes asthmatiques. Pour votre sécurité, évitez donc de faire du sport en milieu de journée, privilégiez plutôt le matin ou le soir.

Attention aux UV

Même si la pollution par l'ozone a diminué ces dernières années en Suisse, les dépassements des limites légales sont fréquents pendant l'été. 

A ne pas confondre

L’ozone troposphérique, un polluant nocif, est différent de l’ozone stratosphérique, qui protège la Terre des rayons UV nocifs.

A ne pas confondre

L'ozone troposphérique, un polluant nocif, est différent de l'ozone stratosphérique, qui protège la Terre des rayons UV nocifs.

En parallèle, l'indice UV continue de grimper et les rayonnements solaires peuvent vous causer des brûlures, des cancers de la peau et des lésions oculaires. Alors soyez prudents: portez des lunettes de soleil, des vêtements couvrants avec un chapeau, ne vous exposez pas aux heures les plus chaudes, restez à l'ombre et mettez de la crème solaire, même si ça fait ringard.

