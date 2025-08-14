DE
FR

Où vont-ils frapper?
Orages en vue, mais pas d’inquiétude majeure selon un météorologue

MétéoSuisse prévoit des orages jusqu'à dimanche, mais un expert de MeteoNews rassure. Les orages seront sporadiques en plaine et plus fréquents en montagne, avec un pic attendu samedi.
Publié: il y a 57 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 56 minutes
Partager
Écouter
1/6
«C'est samedi qu'il y aura le plus d'orages», prévoit le météorologue Michael Eichmann.
Photo: KEYSTONE
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian Nadler

En consultant les prévisions météorologiques de MétéoSuisse pour les prochains jours, un mot revient constamment: «orage». Jusqu’à dimanche inclus, l’Office fédéral de météorologie et de climatologie émet chaque jour des avertissements à ce sujet. Mais où va-t-il vraiment pleuvoir? Blick a posé la question à un spécialiste.

Michael Eichmann, météorologue chez MeteoNews, se veut rassurant. «Les orages resteront sporadiques en plaine, mais seront plus fréquents en montagne», précise-t-il d'emblée. Pour jeudi, il prévoit quelques cellules orageuses avec de fortes pluies dans l’Oberland bernois, le Valais, le Tessin et le sud des Grisons. Rien toutefois qui justifie une inquiétude excessive. Vendredi, le nord des Grisons et la région de l’Alpstein pourraient également être concernés.

Une parenthèse orageuse

«C’est samedi que l’on observera le plus d’orages», estime Michael Eichmann. Il n’anticipe toutefois pas de risque important en plaine, si ce n’est sur le Plateau oriental. En dehors de ces zones, la situation restera calme et la vague de chaleur actuelle prendra fin samedi en Suisse alémanique – à l’exception du Valais, de Genève et du nord-ouest du pays.

A lire aussi
Le pic de chaleur devrait être atteint ce mercredi
Alerte canicule niveau 3
Le pic de chaleur devrait être atteint ce mercredi
La circulation différenciée soudainement introduite à Genève
Beaucoup l’ignoraient
La circulation différenciée soudainement introduite à Genève

Jeudi, les températures atteindront encore environ 30 degrés, puis redescendront durant le week-end à des valeurs estivales plus modérées, entre 28 et 29. Même si la chaleur diminue, le rayonnement UV reste élevé. «L’exposition est constamment forte et cela ne changera pas», rappelle Michael Eichmann. Une exposition excessive peut endommager les cellules de la peau, provoquer rapidement des coups de soleil et même entraîner des lésions oculaires.

Un mois d’août déjà plus chaud que la normale

Selon le météorologue, le mois d’août 2025 dépasse déjà les moyennes saisonnières. «Les premiers jours étaient plus frais que la normale, mais la tendance s’est inversée. Nous sommes actuellement 1,6 °C au-dessus des valeurs habituelles, avec une surchauffe particulièrement marquée en altitude.» 

Les statistiques confirment cette tendance: à Zurich, un mois d’août compte en moyenne 4,3 jours de canicule. Ce seuil est déjà dépassé et pourrait grimper à cinq ou six jours d’ici la fin du mois. D'autres villes devraient aussi dépasser ses valeurs normales.

Cette chaleur prolongée est préoccupante pour les glaciers suisses. Les mois de juin et juillet ont déjà causé de lourdes pertes et il ne reste presque plus de neige protectrice à leur surface. Si la tendance se poursuivait, l’été pourrait s’avérer catastrophique pour ces masses de glace.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus