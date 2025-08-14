Dernière mise à jour: il y a 56 minutes

MétéoSuisse prévoit des orages jusqu'à dimanche, mais un expert de MeteoNews rassure. Les orages seront sporadiques en plaine et plus fréquents en montagne, avec un pic attendu samedi.

Orages en vue, mais pas d’inquiétude majeure selon un météorologue

1/6 «C'est samedi qu'il y aura le plus d'orages», prévoit le météorologue Michael Eichmann. Photo: KEYSTONE

Marian Nadler

En consultant les prévisions météorologiques de MétéoSuisse pour les prochains jours, un mot revient constamment: «orage». Jusqu’à dimanche inclus, l’Office fédéral de météorologie et de climatologie émet chaque jour des avertissements à ce sujet. Mais où va-t-il vraiment pleuvoir? Blick a posé la question à un spécialiste.

Michael Eichmann, météorologue chez MeteoNews, se veut rassurant. «Les orages resteront sporadiques en plaine, mais seront plus fréquents en montagne», précise-t-il d'emblée. Pour jeudi, il prévoit quelques cellules orageuses avec de fortes pluies dans l’Oberland bernois, le Valais, le Tessin et le sud des Grisons. Rien toutefois qui justifie une inquiétude excessive. Vendredi, le nord des Grisons et la région de l’Alpstein pourraient également être concernés.

Une parenthèse orageuse

«C’est samedi que l’on observera le plus d’orages», estime Michael Eichmann. Il n’anticipe toutefois pas de risque important en plaine, si ce n’est sur le Plateau oriental. En dehors de ces zones, la situation restera calme et la vague de chaleur actuelle prendra fin samedi en Suisse alémanique – à l’exception du Valais, de Genève et du nord-ouest du pays.

Jeudi, les températures atteindront encore environ 30 degrés, puis redescendront durant le week-end à des valeurs estivales plus modérées, entre 28 et 29. Même si la chaleur diminue, le rayonnement UV reste élevé. «L’exposition est constamment forte et cela ne changera pas», rappelle Michael Eichmann. Une exposition excessive peut endommager les cellules de la peau, provoquer rapidement des coups de soleil et même entraîner des lésions oculaires.

Un mois d’août déjà plus chaud que la normale

Selon le météorologue, le mois d’août 2025 dépasse déjà les moyennes saisonnières. «Les premiers jours étaient plus frais que la normale, mais la tendance s’est inversée. Nous sommes actuellement 1,6 °C au-dessus des valeurs habituelles, avec une surchauffe particulièrement marquée en altitude.»

Les statistiques confirment cette tendance: à Zurich, un mois d’août compte en moyenne 4,3 jours de canicule. Ce seuil est déjà dépassé et pourrait grimper à cinq ou six jours d’ici la fin du mois. D'autres villes devraient aussi dépasser ses valeurs normales.

Cette chaleur prolongée est préoccupante pour les glaciers suisses. Les mois de juin et juillet ont déjà causé de lourdes pertes et il ne reste presque plus de neige protectrice à leur surface. Si la tendance se poursuivait, l’été pourrait s’avérer catastrophique pour ces masses de glace.