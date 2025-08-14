L'Union européenne a affirmé jeudi travailler «sans relâche» pour venir en aide aux pays en proie à des incendies extrêmement violents cet été. Elle cite notamment la Grèce, l'Espagne ou la Bulgarie.
«Nous travaillons sans relâche pour venir en aide aux pays affectés», via le mécanisme européen de protection civile, a assuré une porte-parole de la Commission européenne, Eva Hrncirova.
Mécanisme de protection
Bruxelles est responsable de coordonner l'aide entre Etats membres sur ce dossier, dont le dernier exemple en date est l'envoi jeudi par la France de deux Canadair en Espagne afin de renforcer la lutte contre les feux.
Très concrètement, «les autres Etats membres offrent leur aide, et nous prenons en charge le coût de ces opérations», a-t-elle expliqué. Des avions sont stationnés «un peu partout en Europe» et peuvent se rendre «là où leur présence est nécessaire», a détaillé la Commission. Ces opérations sont pilotées depuis un centre de crise à Bruxelles.
Selon l'exécutif européen, ce mécanisme de protection civile a déjà été activé 16 fois depuis le début de la saison des incendies.