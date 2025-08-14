DE
FR

Des régions ravagées
L'UE travaille sur une aide pour les pays touchés par des incendies

L'Union européenne intensifie ses efforts pour aider les pays touchés par des incendies violents cet été. Le mécanisme européen de protection civile a été activé 16 fois, coordonnant l'assistance entre États membres, notamment pour la Grèce, l'Espagne et la Bulgarie.
Publié: il y a 27 minutes
Partager
Écouter
L'Union européenne veut une aide pour les pays touchés par des incendies.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'Union européenne a affirmé jeudi travailler «sans relâche» pour venir en aide aux pays en proie à des incendies extrêmement violents cet été. Elle cite notamment la Grèce, l'Espagne ou la Bulgarie.

«Nous travaillons sans relâche pour venir en aide aux pays affectés», via le mécanisme européen de protection civile, a assuré une porte-parole de la Commission européenne, Eva Hrncirova.

Mécanisme de protection

Bruxelles est responsable de coordonner l'aide entre Etats membres sur ce dossier, dont le dernier exemple en date est l'envoi jeudi par la France de deux Canadair en Espagne afin de renforcer la lutte contre les feux.

A lire aussi
Troisième victime des incendies en Espagne cet été
De nombreux blessés
Troisième victime des incendies en Espagne cet été
Le bilan humain des incendies s'alourdit en Espagne et au Portugal
8000 personnes évacuées
Le bilan humain des incendies s'alourdit en Espagne et au Portugal

Très concrètement, «les autres Etats membres offrent leur aide, et nous prenons en charge le coût de ces opérations», a-t-elle expliqué. Des avions sont stationnés «un peu partout en Europe» et peuvent se rendre «là où leur présence est nécessaire», a détaillé la Commission. Ces opérations sont pilotées depuis un centre de crise à Bruxelles.

Selon l'exécutif européen, ce mécanisme de protection civile a déjà été activé 16 fois depuis le début de la saison des incendies.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus