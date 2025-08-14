Publié: il y a 27 minutes

L'Union européenne intensifie ses efforts pour aider les pays touchés par des incendies violents cet été. Le mécanisme européen de protection civile a été activé 16 fois, coordonnant l'assistance entre États membres, notamment pour la Grèce, l'Espagne et la Bulgarie.

L'UE travaille sur une aide pour les pays touchés par des incendies

L'UE travaille sur une aide pour les pays touchés par des incendies

L'Union européenne veut une aide pour les pays touchés par des incendies. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

L'Union européenne a affirmé jeudi travailler «sans relâche» pour venir en aide aux pays en proie à des incendies extrêmement violents cet été. Elle cite notamment la Grèce, l'Espagne ou la Bulgarie.

«Nous travaillons sans relâche pour venir en aide aux pays affectés», via le mécanisme européen de protection civile, a assuré une porte-parole de la Commission européenne, Eva Hrncirova.

Mécanisme de protection

Bruxelles est responsable de coordonner l'aide entre Etats membres sur ce dossier, dont le dernier exemple en date est l'envoi jeudi par la France de deux Canadair en Espagne afin de renforcer la lutte contre les feux.

Très concrètement, «les autres Etats membres offrent leur aide, et nous prenons en charge le coût de ces opérations», a-t-elle expliqué. Des avions sont stationnés «un peu partout en Europe» et peuvent se rendre «là où leur présence est nécessaire», a détaillé la Commission. Ces opérations sont pilotées depuis un centre de crise à Bruxelles.

Selon l'exécutif européen, ce mécanisme de protection civile a déjà été activé 16 fois depuis le début de la saison des incendies.