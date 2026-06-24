Des élus suisses ont déposé mercredi une pétition à Berne et Lausanne pour supprimer le goulet d'étranglement de Crissier (VD). Soutenue localement, elle propose des solutions pour améliorer la mobilité dans l’Ouest lausannois.

ATS Agence télégraphique suisse

Une pétition pour apaiser le secteur du goulet d'étranglement de Crissier (VD) a été déposée simultanément mercredi à Berne et au Grand Conseil vaudois. Intitulé «Stop bouchons: apaiser l'Ouest lausannois» et muni de près de 2200 signatures, le texte plaide pour une fluidification du trafic dans la région.

Cette pétition vise à débloquer le projet de suppression du goulet d'étranglement de Crissier, rappelle le comité pétitionnaire dans un communiqué. Dans la capitale suisse et celle vaudoise, elle a été déposée en présence d'élus vaudois et genevois PLR, UDC et Vert'libéraux, est-il précisé. Elle est adressée à la Commission des pétitions du Grand conseil vaudois et à l'Assemblée fédérale.

«Ce soutien inédit d'élus communaux, cantonaux et fédéraux, à l'unisson, démontre l'importance du sujet. Ne laissons pas 1,2 milliard de crédits fédéraux être priorisés en Suisse alémanique. Il est de la responsabilité des autorités vaudoises de débloquer la situation», écrit le comité.

De nouvelles idées

Les huit communes ciblées pour la récolte de signatures étaient celles de Bussigny, Chavannes, Crissier, Ecublens, Prilly, Renens, St-Sulpice et Villars Sainte-Croix. Le comité se compose majoritairement de conseillers communaux.

Pour rappel, la Municipalité de Chavannes-près-Renens s'était retirée en début 2025 du projet. Elle avait décidé de dénoncer unilatéralement la convention – liée au financement – signée en 2021 avec l'OFROU et le Canton de Vaud. Les autorités de la commune considéraient que le projet allait à l'encontre des actions présentes et futures de la commune en faveur d'une mobilité responsable favorisant la marche, le vélo et les transports publics.

Les études autour de l'abandon de la jonction autoroutière de Chavannes-près-Renens sur l'A1, visant à la suppression du goulet d'étranglement de Crissier se poursuivent toutefois. Une nouvelle idée a émergé: supprimer l'autoroute entre Ecublens et Lausanne à l'horizon 2036, multiplier des accès multimodaux sur un boulevard urbain et créer une voie express verte pour les vélos.