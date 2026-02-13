Jacques Moretti aurait trouvé la mousse ignifuge «trop chère»

La mousse installée par Jacques Moretti au plafond du «Constellation» n'était pas ignifugée (résistante au feu), favorisant ainsi la propagation du feu.

Plusieurs médias italiens, dont TGCOM24 et «Il Messaggero», rapportent que le fournisseur de matériaux, Robert Borbiro, a envoyé un e-mail à la police de Crans-Montana pour l'informer de la situation. Il affirme avoir proposé à Jacques Moretti de poser un revêtement en mousse ignifuge, mais soutient que celui-ci a rejeté sa proposition pour des raisons budgétaires. «Moretti trouvait la mousse ignifuge trop chère.» Le couple était convaincu que les panneaux achetés ailleurs étaient également ignifuges.

Le fournisseur de matériaux aurait aussi proposé de témoigner. Il dit avoir inspecté le «Constellation» lors de sa réouverture, après les rénovations de 2015, et a constaté de graves problèmes de sécurité. Parmi eux: un escalier trop étroit reliant les deux étages, une ventilation insuffisante et une sortie de secours difficile d'accès.

Selon TGCOM24, cette sortie de secours aurait été obstruée par un tabouret la nuit de l'accident. «J'étais directeur des opérations d'une chaîne hôtelière de 1991 à 1995; je ne comprends pas comment cet établissement a pu obtenir une licence d'exploitation», aurait souligné Robert Borbiro dans le courriel.

Il semblerait que c'est l'un des avocats de plusieurs familles des victimes, Sébastien Fanti, qui a transmis le courriel aux médias italiens.