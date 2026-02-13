Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 41 morts, 115 blessés dont 70 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
Jacques Moretti aurait trouvé la mousse ignifuge «trop chère»
La mousse installée par Jacques Moretti au plafond du «Constellation» n'était pas ignifugée (résistante au feu), favorisant ainsi la propagation du feu.
Plusieurs médias italiens, dont TGCOM24 et «Il Messaggero», rapportent que le fournisseur de matériaux, Robert Borbiro, a envoyé un e-mail à la police de Crans-Montana pour l'informer de la situation. Il affirme avoir proposé à Jacques Moretti de poser un revêtement en mousse ignifuge, mais soutient que celui-ci a rejeté sa proposition pour des raisons budgétaires. «Moretti trouvait la mousse ignifuge trop chère.» Le couple était convaincu que les panneaux achetés ailleurs étaient également ignifuges.
Le fournisseur de matériaux aurait aussi proposé de témoigner. Il dit avoir inspecté le «Constellation» lors de sa réouverture, après les rénovations de 2015, et a constaté de graves problèmes de sécurité. Parmi eux: un escalier trop étroit reliant les deux étages, une ventilation insuffisante et une sortie de secours difficile d'accès.
Selon TGCOM24, cette sortie de secours aurait été obstruée par un tabouret la nuit de l'accident. «J'étais directeur des opérations d'une chaîne hôtelière de 1991 à 1995; je ne comprends pas comment cet établissement a pu obtenir une licence d'exploitation», aurait souligné Robert Borbiro dans le courriel.
Il semblerait que c'est l'un des avocats de plusieurs familles des victimes, Sébastien Fanti, qui a transmis le courriel aux médias italiens.
Jessica Moretti s'effondre avant son interrogatoire
Elle s'est frayé un chemin à travers la foule, a éclaté en sanglots et s'est effondrée. Jessica Moretti s'est effondrée avant d'être interrogée à Sion, comme le montre une vidéo de la chaîne française TF1. Plus tôt dans la journée, le couple Moretti avait été confronté à de nombreux proches des victimes. «Vous avez tué mon fils!», criaient des familles endeuillées.
Jessica Moretti, âgée de 40 ans, semblait incapable de respirer après l'incident et ne pouvait plus se tenir debout. Parallèlement, les avocats de Moretti ont critiqué le faible nombre de policiers présents. «C'était une agression. Vous l'avez vue, il y a eu une altercation physique ; nous ne nous attendions pas à l'absence de la police», a déclaré l'un des avocats à l'agence de presse italienne Ansa.
Le chef de la sécurité publique de Crans-Montana a échoué au brevet incendie
Selon nos informations, le chef du service de la sécurité publique de Crans-Montana aurait tenté d’obtenir le brevet fédéral de spécialiste incendie en 2017 et aurait échoué. Inscrit à nouveau l’année suivante, il ne se serait finalement pas présenté à l’examen. A l’origine, il a effectué un apprentissage d’employé de commerce dans le secteur automobile, avant de travailler plus de dix ans dans la vente de véhicules.
En fonction depuis mai 2024, il a exercé durant onze ans comme commandant du feu et chargé de sécurité pour les communes d’Ayent, Arbaz et Grimisuat. C’est dans ce cadre qu’il a suivi une formation en sécurité incendie. En 2023, il a obtenu le brevet fédéral de spécialiste santé-sécurité au travail. Son entrée dans le domaine de la sécurité s’est faite par le biais du service du feu, où il a été actif pendant plus de quinze ans. Face à l’échec de son brevet fédéral de spécialiste incendie en 2017, les communes ne lui aurait pas demandé de le repasser.
«Je suis fille de pompier»: Jessica Moretti défend son attitude le soir du drame
Après un accueil houleux, Jacques et Jessica Moretti – le couple de gérant du bar «Le Constellation» – se sont présentés devant le Ministère public valaisan pour une nouvelle audition lors de laquelle ils ont été confrontés à des avocats et des proches de victimes.
La question de la formation du personnel a notamment été abordée. Selon l’agence italienne Ansa, Jessica Moretti aurait reconnu que ses employés n’avaient pas été formés à la gestion d’un incendie. «Il n’y a jamais eu d’exercices d’évacuation, car personne ne nous l’a demandé», aurait-elle déclaré.
Elle se serait également adressée aux familles touchées: «Nous savions que les familles voulaient nous voir aujourd’hui. Nous comprenons votre colère, votre haine. Je réaffirme que nous restons à disposition pour toutes vos questions et que nous serons là pour vous», aurait affirmé Jessica Moretti, en pleurs.
Interrogée sur son attitude dans la nuit du sinistre, elle a expliqué: «Ma priorité était de donner l’alerte, d’évacuer les personnes et d’appeler les pompiers au plus vite. Je suis la fille d’un pompier, c’est un réflexe.» Un avocat de victimes l’avait auparavant questionnée sur les raisons pour lesquelles elle avait quitté précipitamment l’établissement dès le début de l’incendie.
Le président de la Commune visé par une plainte pénale
Les parents d'un homme grièvement blessé dans l'incendie ont porté plainte contre Nicolas Féraud, le président de la Commune de Crans-Montana, révèle «Le Temps» ce jeudi. Selon eux, il est en partie responsable des manquements liés aux contrôles du «Constellation».
Pas de billets CFF en signe de protestation
En route vers Sion, le petit groupe d’une dizaine de personnes a fait le choix de ne pas prendre de billets de trains, en signe de protestation après l’amende reçue par un père et sa fille souhaitant se rendre au chevet d'Alexia, 20 ans, hospitalisée en Allemagne.
Au moment de la confrontation avec la contrôleuse CFF, le papa de Trystan se lève, une journaliste et des enfants se mettent à filmer. La contrôleuse demande à ne pas être filmée. Le papa lui explique la situation et l’employée finit par continuer son chemin.
«On a écrit aux CFF en leur demandant de pouvoir voyager gratuitement, ils nous ont dit d’aller nous faire foutre», enrage l’habitant de Lutry au micro de Blick. «Cette contrôleuse-là avait l’air très humaine. Quand elle a compris, elle a dit qu’elle était de tout cœur avec nous. Quand on prend les gens individuellement, ils restent humains.» Pour autant, des agents de police attendaient le groupe sur le quai de gare à Sion, mentionnant avoir été contactés par les CFF.
En parallèle, les CFF ont répondu ce jeudi matin aux accusations dont ils font l’objet par les familles de victimes. En disant comprendre que «l'on veuille que les transports publics aident les proches de victimes hospitalisées à voyager», le porte-parole exprime toutefois que «dans un souci d’égalité de traitement par rapport aux autres clients touchés par d’autres tragiques événements, la branche des transports publics ne peut toutefois pas prendre en charge ces coûts individuels». Les familles de victimes de Crans-Montana devront donc prendre à l’avenir un billet individuel.
«Vous avez tué nos enfants!»
La scène a viré au chaos devant le Ministère public à Sion. Selon notre reporter, plusieurs proches des victimes ont surgi à l’arrivée de Jacques et Jessica Moretti. En larmes, ils se sont précipités vers le couple en criant: «Vous avez tué nos enfants!»
La tension est immédiatement montée d’un cran. Bousculades, cris, accusations: l’émotion était à son comble. Jacques et Jessica Moretti ont été traités à plusieurs reprises «de tueurs». «Vous avez tué mon fils. Vous avez tué mon frère. Mon fils, il est où? Vous êtes des monstres. Comment vous avez réussi à manger, à dormir (ndlr: depuis le drame)», a-t-on notamment pu entendre durant une scène particulièrement tendue.
Se sentant agressé, Jacques Moretti a réagi à chaud: «s'il faut payer, on payera. Il n'y a pas de mafia, on est des travailleurs.»
Après cet épisode, la plupart des proches ont quitté les lieux. Une personne est toutefois restée: la mère de Trystan. Elle se trouve actuellement à l’intérieur du bâtiment et participe par moments à l’audition.
La tension monte devant le Ministère public
Ce mardi à Sion, l’atmosphère était électrique. Avant même le début de l’audition, les proches des victimes de l’incendie, Jacques et Jessica Moretti, se sont présentés devant le bâtiment du Ministère public.
Des vidéos montrent une scène tendue, qui dégénère rapidement. Des échanges houleux éclatent à l’entrée. Selon notre journaliste, la situation a même brièvement échappé à tout contrôle.
Finalement, les Moretti ne parviennent à pénétrer dans le bâtiment qu’avec l’aide d’un policier. Un épisode qui soulève une nouvelle question: les dispositifs de sécurité étaient-ils suffisants? D’après les informations sur place, les mesures prévues semblaient en tout cas largement insuffisantes face à la charge émotionnelle du moment.
La famille de Trystan Pidoux en route pour confronter Jessica Moretti
La famille de Trystan Pidoux a pris le train ce jeudi matin à Lausanne, peu avant 7h, dans l'espoir de confronter du regard Jessica Moretti, cogérante du «Constellation», auditionnée par le Ministère public valaisan à Sion.
Sont présents le papa et la maman de Trystan, tragiquement décédé dans l’incendie du «Constellation», ses frères et sa soeur Elyas, Yaëlle et Tobyas, mais aussi des amis, parmi lesquels Allegra Petruzzi, organisatrice de la marche blanche de Lutry et Ludo, soutien de la famille depuis le 1er janvier.
Pour Vinciane Stucky, c’est la première fois qu’elle retourne en Valais depuis ce tragique 1er janvier. Elle indique à Blick, que grâce à son avocat, elle participera à l’audience de Jessica Moretti, qu’elle qualifie sans détour de «tueuse de [s]on fils».
Cassis tente d'apaiser les autorités italiennes
Les autorités et les enquêtes suisses sont scrutées de près, notamment à l'étranger. L'Italie a critiqué à plusieurs reprises la Suisse, invoquant des raisons telles que l'absence d'autopsies et la libération de Jacques Moretti, qui était en détention provisoire.
C’est pourquoi Ignazio Cassis tente d’apaiser les tensions. Mercredi soir, lors de sa visite aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, il a rencontré le président de la région Lombardie, Attilio Fontana.
«J’ai exprimé ma gratitude pour le soutien reçu après la tragédie de Crans-Montana», a écrit Cassis sur X. Les deux ont également réaffirmé leur «solidarité» avec les victimes de l’incendie.
Les CFF amendent le père et la soeur d'une victime de Crans-Montana
Présente lors du drame de Crans-Montana, Alexia a été brûlée à 70% du corps lors de l’incendie du bar «Le Constellation». La jeune femme de 20 ans est depuis hospitalisée en Allemagne.
Le 13 janvier, son père et sa sœur sont allés lui rendre visite à l'hôpital mais après 8 heures de route, leur voiture est tombée en panne en Allemagne. Pour rapatrier le véhicule, ils ont dû payer 180 francs suisses et prendre le train sans billet, faute d’argent.
A l’arrivée, ils ont reçu une amende de 350 francs suisses malgré leurs explications auprès des contrôleurs. Les CFF refusent de leur rembourser l’amende et leur ont offert 40 francs suisses de réduction.
Le père et la soeur d'Alexia ont aussi demandé des bons de transport pour faciliter leurs visites à l’hôpital, mais les CFF ont refusé. L’avocat de la famille a dénoncé le manque de compassion envers les familles des victimes.
La compagnie ferroviaire indique qu'«il est compréhensible que, dans une telle situation, l'on veuille que les transports publics aident les proches de victimes hospitalisées à voyager» mais que «dans un souci d’égalité de traitement par rapport aux autres clients touchés par d’autres tragiques événements, la branche des transports publics ne peut toutefois pas prendre en charge ces coûts individuels.»
Les CFF détaillent par ailleurs que le montant payé inclut « le prix du billet ainsi que le supplément, qui dépend du nombre de fois où un voyageur a déjà dû payer un supplément pour un voyage sans titre de transport valable.»
Le parquet de Rome ordonne la saisie des téléphones des victimes
Le parquet de Rome a ordonné la saisie des téléphones mobiles des jeunes Italiens morts ou blessés dans l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS). Il entend ainsi examiner les photos et les vidéos en lien avec le drame, indique mercredi l'agence adnkronos.
Cette mesure doit permettre de reconstituer le déroulement des faits et d'établir les responsabilités. Les magistrats transalpins recueilleront aussi les témoignages des jeunes survivants italiens de la tragédie, ainsi que des dossiers médicaux.
Les procureurs de Sion et de Rome se rencontreront le jeudi 19 février à Berne, pour une réunion technique. La constitution d'équipes communes d'enquête sera notamment à l'ordre du jour.
Ignazio Cassis évoquera le drame de Crans-Montana à Milan
En marge de sa visite aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina mercredi et jeudi, le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis mènera diverses discussions sur les relations bilatérales entre la Suisse et l'Italie. Outre les questions transfrontalières, le drame de Crans-Montana, qui a jeté une ombre sur ces relations, sera évoqué.
Les relations entre l'Italie et la Suisse sont tendues depuis l'incendie de Crans-Montana. Six des 41 victimes et onze des 115 blessés sont de nationalité italienne. L'Italie a critiqué à plusieurs reprises la Suisse pour ce qu'elle considère comme une gestion insuffisante de l'incendie.
Au point de rappeler de Berne à Rome l'ambassadeur italien le 24 janvier. Les raisons de la rancœur italienne sont notamment l'absence d'autopsies, la libération du gérant du bar et l'absence d'indemnisation pour les proches des victimes.
Plusieurs rencontres
Ignazio Cassis doit rencontrer mercredi et jeudi à Milan le président de la région Lombardie, Attilio Fontana, ainsi que le syndic de Milan, Giuseppe Sala, a annoncé mercredi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Le conseiller fédéral se rendra également à la House of Switzerland à Milan. Il profitera de son séjour dans la capitale lombarde pour rencontrer des représentants de la famille olympique suisse, écrit le DFAE.
Avant lui, le président de la Confédération Guy Parmelin s'est déjà rendu à Milan où il a participé à la cérémonie d'ouverture. Il a aussi pu s'exprimer à propos du drame en Valais et de la priorité qu'accorde le Conseil fédéral au soutien aux victimes et à leurs proches, notamment avec la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni.
