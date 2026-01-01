Dramatique Saint-Sylvestre à Crans-Montana (VS). Une explosion, suivie d'un incendie, s'est produite dans un bar. La police confirme plusieurs morts et blessés graves.

Un incendie dans un bar fait plusieurs morts à Crans-Montana

Un incendie dans un bar fait plusieurs morts à Crans-Montana

Marc Strüby et Daniel Kestenholz

La fête de la Saint-Sylvestre s'est terminée par un drame à Crans-Montana VS. Une explosion, suivie d'un incendie, s'est produite dans le bar Le Constellation. Selon un lecteur de Blick, qui est médecin, il y a des dizaines de blessés graves et des morts.

Interrogée, la police cantonale valaisanne a confirmé les faits. Le nombre de morts, de blessés et de blessés graves n'est pas encore connu, selon Gaëtan Lathion. Le porte-parole précise néanmoins que plus de deux personnes ont perdu la vie. L'incendie s'est déclaré vers 1h30 du matin dans cet établissement qui se trouve sur deux étages.

Une ligne d'assistance a été mise en place pour les familles des personnes qui se trouvaient dans la station valaisanne la nuit dernière, ajoute Gaëtan Lathion. Elles peuvent composer le 0848 112 117 pour avoir des informations. Une conférence de presse sera donnée par les autorités ce jeudi matin à 10h.

Sur les réseaux sociaux, il est évoqué que l'incendie aurait pu être déclenché par des engins pyrotechniques lors d'un concert.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Développement suit