Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 41 morts, 115 blessés dont 70 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
Le père endeuillé de Trystan veut confronter le garant des Moretti
Christian Pidoux pleure la mort de son fils Trystan, qui a perdu la vie dans l'incendie du bar «Le Constellation». Mais son chagrin est mêlé de colère. Christian Pidoux souhaite désormais confronter celui qui a payé la caution des Moretti, comme il l'a déclaré au Corriere della Sera. «Je pourrais aller le voir dans les prochains jours.» L'identité exacte du garant n'a pas été rendue publique.
Le fait que les Moretti soient en liberté après avoir versé une caution de 200'000 francs suisses est «une injustice, quand on pense que mon fils Trystan n'est plus parmi nous». M. Pidoux en veut également aux responsables politiques locaux du Valais. Aucun politicien ne s'est présenté à la marche commémorative à Lutry (VD) samedi dernier, «pas même le maire», déplore M. Pidoux.
Nouvelle audition pour Jacques Moretti
Jacques Moretti, co-propriétaire avec son épouse du bar incendié la nuit du Nouvel An à Crans-Montana, a assuré vendredi que le couple ne passait «pas un seul instant» sans penser aux victimes du drame, qui a fait 41 morts et 115 blessés.
«Pas un seul instant nous ne pensons pas aux victimes, pas un seul instant que Dieu fasse», a assuré Jacques Moretti à son arrivée à Sion pour une nouvelle audition dans le cadre de l'enquête pénale ouverte contre le couple pour «homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence».
L'audition de vendredi concernait principalement l'actuel responsable sécurité et incendie de Crans-Montana. Il devait s'expliquer sur l'absence de contrôles incendie dans l'établissement depuis 2019, admis par la commune quelques jours après le drame, alors que ces contrôles doivent être effectués tous les ans.
Source: AFP
Le protégé des Moretti a été interrogé pendant 12 heures
Jean-Marc G. a été interrogé pendant près de douze heures jeudi par la police, selon la chaîne française BFMTV. Il aurait déclaré avoir tenté d'aider les victimes à s'échapper lors de la nuit du drame. Jessica Moretti aurait assisté à l'interrogatoire et fondu en larmes lorsque le fils adoptif du couple a raconté ses tentatives désespérées pour sauver la saisonnière Cyane P. Un participant à l'audition a déclaré à BFMTV que ce fut un «moment très émouvant».
Jean-Marc G. a rapporté que Jacques Moretti lui avait crié qu'il avait trouvé Cyane P. et que son père adoptif avait tenté de la réanimer pendant une heure. Il lui aurait lui-même fait du bouche-à-bouche. Cela confirme la version des faits donnée par Jacques Moretti. Jessica Moretti aurait quant à elle cherché un médecin. Celui-ci lui aurait demandé d'arrêter les mesures de réanimation. Jean-Marc G. a également déclaré que lui et Cyane P. formaient un couple depuis un mois. La famille a toujours nié cette affirmation.
Un hôtel à Crans-Montana ferme pour non-conformités aux mesures d'incendie
L'Hôtel du Golf et des Sports de la station de Crans-Montana subit une fermeture immédiate de la part de la commune du Haut-Plateau. L'établissement a été jugé non-conforme aux mesures de lutte contre les incendies.
A l'occasion d'une visite effectuée le 4 août 2025 par la Commune, plusieurs manquements concernant les mesures préventives contre les incendie ont été signalés aux gérants de l'établissement. «Malgré plusieurs rappels, la commune a constaté que les mises en conformité demandées n’ont pas été réalisées», explique-t-elle, jeudi après-midi, dans un communiqué. Un dernier délai avait été fixé le 16 décembre 2025, au 15 janvier 2026, en vain.
Source: ATS
Jessica Moretti nie totalement s'être enfuie avec la caisse la nuit de l'incendie
Le Corriere della Sera a rencontré Jessica Moretti dans un bar de Sion et elle s'en est une nouvelle fois prise aux médias lors de l'interview. «On a raconté tellement de mensonges, beaucoup trop», a-t-elle déclaré. «Entre autres, que j'aurais fui avec l'argent. Faux! Faux! Je n'ai jamais fui. Et je ne fuis pas maintenant non plus, car je veux la vérité.»
«Je comprends la colère des victimes», a-t-elle poursuivi. «Mais l’enquête fera éclater la vérité. Et la vérité leur sera utile.» Elle dit souhaiter continuer à coopérer avec les autorités.
Le couple Moretti envoie une lettre au personnel du bar
Jacques et Jessica Moretti sortent du silence. Dans une lettre de deux pages, consultée en exclusivité par France Info et envoyée mercredi, ils s'adressent à tous les employés du bar «Le Constellation» et expliquent pourquoi ils sont restés silencieux si longtemps.
«Nous décidons ce jour de suspendre le silence qui nous a été imposé, le temps de ce courrier. Nous nous devons en effet d'apaiser votre douleur», écrivent Jacques et Jessica Moretti. «Nous avons été contraints, en raison de l'enquête en cours, de retenir les mots de profonde empathie que nous souhaitions vous adresser dans le prolongement immédiat de cette tragédie», expliquent-ils.
«Ce silence a été infiniment pesant et douloureux», ajoutent-ils, adressant aussi leurs pensées aux employés morts dans l'incendie: Cyane, une de leurs serveuses, Stephan leur agent de sécurité ou encore Mateo le DJ. «Nous portons aussi le deuil de ceux qui ne sont plus là, dans un chagrin immense.»
«Vous étiez nos protégés»
«Le soupçon de collusion brandi à notre encontre nous a réduits à renoncer à tout lien, rendant l'épreuve encore plus insoutenable», écrivent ensuite Jacques et Jessica Moretti, en référence aux soupçons de concertation et disparition de preuves. Alors que pendant leurs auditions devant la justice valaisanne, le couple blâmait certains des employés pour ne pas avoir respecté les consignes de sécurité, le ton de la lettre change complètement: «Vous étiez nos protégés et vous l'êtes toujours. Nous portons cette responsabilité sans chercher d'aucune façon à nous déporter sur vous. Pas un instant nous aurions pu imaginer une telle tragédie, regrettent-ils. Depuis le 1er janvier nous incarnons le malheur qui frappe le Constellation.»
Le couple dénonce aussi les «mensonges» relayés par la presse: «Un des plus ignobles a été la fuite immédiate des lieux la caisse sous le bras alors que nous étions là, à faire face au chaos, terrifiés par ces scènes de guerre durant cette nuit d'horreur, essayant d'apporter du secours, en particulier auprès de certains d'entre vous. (...) Nous avons été infiniment blessés par nombre de calomnies répandues», écrivent-ils, avant d'ajouter: «Nous continuerons à collaborer rigoureusement et à répondre du mieux que possible à toutes les interrogations.»
Source: France Info
Coline, la copine du jeune footballeur du FC Metz, est sortie du coma
Coline, 22 ans, gravement blessée lors de l'incendie dévastateur du bar «Le Constellation», est sortie du coma, comme le rapporte «BFMTV». La jeune femme, dont le corps a été brûlé à environ 30%, s'est exprimée pour la première fois dans une vidéo publiée sur Tiktok. «Après plusieurs semaines de coma, je prends quelques minutes pour vous écrire.»
Coline est restée plusieurs semaines dans un coma artificiel et est soignée depuis plus d'un mois dans un hôpital d'Anvers, en Belgique. «J'ai du mal à réaliser l'ampleur de ce qui m'est arrivé, mais mes blessures me le rappellent à chaque instant», poursuit-elle. Elle remercie également avec émotion toutes les personnes qui lui ont témoigné leur soutien: «Merci pour tous vos messages, vos pensées et vos prières, ainsi que pour le soutien apporté à ma famille et à mes proches. Le chemin ne fait que commencer.»
Coline est la petite amie du footballeur professionnel Tahirys Dos Santos, qui joue au FC Metz. Le joueur l'a sauvée des flammes la nuit de l'incendie et a lui-même subi des brûlures, bien que moins graves. Après des semaines difficiles et une greffe récente, Tahirys Dos Santos a déclaré sur Instagram qu'il allait gentiment mieux. Son avenir sportif est toutefois incertain. Une campagne de dons en ligne a été lancée pour le couple.
La commune de Crans-Montana débloque 1 million de francs
Le Conseil communal de Crans-Montana a décidé d’allouer un million de francs pour les victimes ce mardi 3 février. La commune versera l'argent à la Fondation d’aide aux victimes de l’incendie en cours de constitution. Dans son communiqué, la Commune précise que cette somme représente approximativement 100 francs par habitant. Une somme amenée à 130 francs par personne en y ajoutant participation cantonale.
«Le Conseil communal est persuadé que la grande majorité des citoyens de Crans-Montana sont disposés à donner 100 francs par habitant en signe de solidarité avec les familles et personnes concernées.», peut-on lire dans la communication. Nicolas Féraud, le président de la Commune précise: «Nous sommes conscients que l’argent n’effacera aucune blessure, nous espérons pouvoir soutenir les familles frappées par cette tragédie et témoigner la solidarité de la communauté de Crans-Montana.»
«Je trouve absurde que les Moretti accusent leurs employés», déclare un employé
Gaëtan T.*, employé du bar «Le Constellation», a été grièvement blessé dans l'incendie. Il a subi des lésions pulmonaires et de graves brûlures sur tout le corps, sans compter le traumatisme psychologique persistant. Après huit jours de coma et de soins intensifs, il a pu rentrer auprès de sa famille en France.
Dans une interview à la RTS de dimanche, il a exprimé sa colère envers le couple Moretti. «Quand je vois comment ils tentent de se disculper, mon ressentiment envers eux ne fait que grandir», a déclaré le jeune homme de 28 ans. «Je trouve absurde qu'ils accusent leurs employés.» Le couple avait notamment accusé un saisonnier du bar d'avoir verrouillé la porte de secours.
Il a aussi critiqué la sécurité incendie du bar, évoquant la mousse au plafond qui a pris feu. «Je les ai aidés à recoller» la mousse qui se décollaient, a précisé l'employé. La RTS a aussi diffusé un message vocal de Jacques Moretti à son gérant. «Ça n'a pas l'air si mal», y déclarait Jacques Moretti.
*Nom modifié
Les Moretti tentent de bloquer un site de recueil de témoignages, la justice refuse
L'un des avocats des familles des victimes, Romain Jordan, avait créé un site web pour recueillir les témoignages et documents relatifs à l'incendie de Crans-Montana.
Jacques et Jessica Moretti, assistés de leurs avocats, ont tenté d'engager une action en justice pour obtenir le blocage immédiat du site crans.merkt.ch. Leur recours aurait été rejeté par le Ministère public valaisan, rapporte ce mardi Leman Bleu.
D'après les informations recueillies par Leman Bleu, le parquet a indiqué qu'aucune poursuite ne serait engagée contre la plateforme en ligne. Il assure toutefois qu'il continuera de suivre de près l'évolution de la situation.
Le site web précise que les personnes qui détiennent des potentielles preuves doivent conserver les données originales et contacter la police ou le parquet à ce sujet.
Dix personnes encore hospitalisées à Zurich, 9 au CHUV et 4 à Sion
Un mois après l’incendie de Crans-Montana, 23 blessés sont encore soignés dans des hôpitaux suisses. D'autres se trouvent en cliniques de réadaptation. Quarante et une victimes sont, elles, toujours prises en charge à l'étranger, dont 19 ressortissants suisses.
Au sein du CHUV à Lausanne, le nombre d'hospitalisés demeure identique depuis un mois, soit 9. Par contre, il n'y a plus de personnes soignées aux hôpitaux universitaires genevois (HUG). De son côté, le Centre hospitalier du Valais romand (CHVR) refuse désormais de communiquer le nombre de blessés en lien avec le drame de Crans-Montana, arguant «que l'identité de certains patients pourrait être déduite de leur localisation». Selon le dernier décompte du Réseau national de médecine de catastrophe KATAMED, quatre personnes sont encore hospitalisées à Sion.
En Suisse alémanique, l'Hôpital universitaire de Zurich s'occupe encore de cinq patients. «Ils se trouvent toujours dans un état jugé critique», précise l'établissement. Cinq jeunes victimes sont hospitalisées au Kinderspital, toujours à Zurich. «Deux sont toujours aux soins intensifs», souligne ce dernier. Par contre, les deux soeurs valaisannes qui avaient été prises en charge à l'hôpital universitaire de Saint-Gall ont été transférées dans des cliniques romandes de réadaptation, l'une à Morges, l'autre à Sion.
Au total, 41 victimes du drame du bar «Le Constellation» sont toujours prises en charge en Allemagne (7), en Belgique (5), en France (17) ou en Italie (12).
Source: ATS