Il a vécu l'horreur avec son fils: un père raconte

L’incendie de Crans-Montana a bouleversé toute la Suisse, et bien au-delà. De nombreuses familles ont dû enterrer leurs enfants ou les accompagner durant leur longue convalescence. Dans le podcast « Nous autres » de la RTS, un père qui a vécu l’incendie du «Constellation» témoigne. Philippe a retrouvé son fils Charles, âgé de 15 ans, dans le bar où l’adolescent fêtait le passage à la nouvelle année avec ses amis.

Tous deux étaient présents lorsque des cierges magiques accrochés à des bouteilles de champagne ont engendré le dramatique incendie. Père et fils ont été grièvement blessés ce soir-là. Philippe, dentiste de profession, a été brûlé à la tête et aux mains. «Aujourd'hui, il m'est impossible de retravailler», confie-t-il dans le podcast.

Le sort de Charles a été encore plus tragique. Le garçon a dû être intubé pendant deux mois et subir 20 opérations. «Il a perdu huit doigts», raconte Philippe. Mais le plus dévastateur, ce sont les séquelles psychologiques que l'incendie a laissées sur Charles. Des huit amis avec lesquels il avait prévu de fêter le Nouvel An, il est le seul survivant. «Il est déprimé et a des pensées suicidaires», confie son père. Tous deux veulent désormais se reconstruire ensemble, du mieux qu'ils le peuvent.