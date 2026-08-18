Le parquet valaisan a inculpé un ancien responsable de la Sécurité à Crans-Montana, dans l'enquête sur l'incendie du «Constellation». Il sera entendu à la fin du mois de septembre.

Un nouveau responsable de la Sécurité inculpé dans le dossier du «Constellation»

Un nouveau responsable de la Sécurité inculpé dans le dossier du «Constellation»

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Le parquet valaisan a ajouté en fin de semaine passée un nouveau nom à la liste des 15 personnes inculpées dans l'enquête de l'incendie du «Constellation», révèle la RTS ce mardi. Il s'agit de Thibault Beytrison, responsable de la Sécurité de Crans-Montana entre 2017 et 2020.

Selon la RTS, cette décision était attendue. En effet, Kevin Barras et Patrick Clivaz, deux élus qui ont occupé la même fonction à la Commune, ont aussi été inculpés dans l'enquête.

Thibault Beytrison sera auditionné le 29 septembre prochain. Il sera interrogé sur les lacunes liées aux contrôles de sécurité dans les établissements publics de la commune valaisanne, comme «Le Constellation».