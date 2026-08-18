Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick
Le parquet valaisan a ajouté en fin de semaine passée un nouveau nom à la liste des 15 personnes inculpées dans l'enquête de l'incendie du «Constellation», révèle la RTS ce mardi. Il s'agit de Thibault Beytrison, responsable de la Sécurité de Crans-Montana entre 2017 et 2020.
Selon la RTS, cette décision était attendue. En effet, Kevin Barras et Patrick Clivaz, deux élus qui ont occupé la même fonction à la Commune, ont aussi été inculpés dans l'enquête.
Thibault Beytrison sera auditionné le 29 septembre prochain. Il sera interrogé sur les lacunes liées aux contrôles de sécurité dans les établissements publics de la commune valaisanne, comme «Le Constellation».
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