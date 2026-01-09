Ce vendredi 9 janvier, jour de deuil national, le gérant du Constellation Jacques Moretti a été placé en détention provisoire. Ce n'est toutefois pas le cas de Jessica Moretti, sa conjointe, dont le risque de fuite a été jugé plus faible.

Pourquoi Jessica Moretti n'a-t-elle pas été placée en détention provisoire, comme son conjoint?

Ellen De Meester Journaliste Blick

Le timing est frappant. Moins d'une heure après la minute de silence observée dans le pays tout entier, pour rendre hommage aux victimes du tragique incendie survenu à Crans-Montana, le gérant du bar «Le Constellation» était placé en détention provisoire.

A la suite d'une audition «de plusieurs heures», dans la matinée du 9 janvier, le Ministère public du canton du Valais a effectivement réalisé une nouvelle analyse détaillée du risque de fuite de Jacques Moretti. Verdict: «Compte tenu de ses déclarations, de son parcours de vie et de sa situation en Suisse et à l’étranger, le Ministère public a estimé que le risque de fuite était concret», peut-on lire dans un communiqué de presse.

Pourquoi Jessica Moretti n'est-elle pas détenue?

Mais qu'en est-il de sa compagne, Jessica Moretti, cogérante du «Constellation», que la rumeur accusait d'avoir fui avec la caisse de l'établissement, juste après le drame?

«Concernant la gérante, vu son parcours et ses attaches personnelles, le Ministère public a estimé qu’une demande de mesures de substitution permettait de pallier le risque de fuite», indique le Ministère public valaisan, avant de souligner que la décision de la mise en détention provisoire ou du prononcé de mesures de substitution ressort de la compétence du Tribunal des mesures de contrainte.

Pour rappel, le couple de ressortissants corses est poursuivi pour homicide par négligence, après que l'incendie survenu dans leur établissement a coûté la vie à 40 personnes – dont la majorité était très jeune – et causé 116 blessés. Le communiqué de presse précise que la présomption d’innocence prévaut «jusqu’à une décision contraire», et cela pour les deux prévenus.

L’enquête se poursuit afin d’établir les circonstances de l’incendie meurtrier.