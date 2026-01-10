Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- Le numéro de la helpline pour les familles, victimes et témoins: 0848 112 117
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 40 morts, 116 blessés dont 71 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
- Le co-gérant du bar et sa feme onbt été entendus en qualité de prévenus. Jacques Moretti a été placé en détention préventive.
La commune de Crans-Montana admet mardi 6 janvier «un manquement» dans les contrôles de sécurité de cet établissement.
La Suisse a observé une minute de silence lors de la journée de deuil national le vendredi 9 janvier.
Pourquoi Jacques Moretti a-t-il été autorisé à exploiter des établissements malgré ses anciennes condamnations?
Pourquoi le couple d'exploitants Jacques et Jessica Moretti a-t-il obtenu une licence d'exploitation? La question se pose après que Jacques Moretti a été condamné en France pour incitation à la prostitution et s'est vu interdire d'exercer une activité commerciale. Malgré cela, le couple a été autorisé à exploiter un bar et un restaurant à Crans-Montana. Depuis vendredi, l'homme de 49 ans est en détention préventive.
Selon la loi cantonale valaisanne, les établissements publics ne peuvent être exploités que par des personnes qui n'ont pas fait l'objet de condamnations pénales susceptibles de compromettre l'exploitation, comme le rapporte la SRF. A l'époque, la règle de la «réputation irréprochable» s'appliquait encore.
On ne sait pas si la commune a vérifié les casiers judiciaires suisses ou français avant d'accorder l'autorisation. La commune elle-même indique seulement que le dossier a été transmis au Ministère public, mais ne s'est pas exprimée sur les raisons qui ont motivé l'octroi de la licence.
Des matériaux insonorisants qui peuvent accélérer un feu
Les conditions requises en matière de protection contre les incendies et d'isolation acoustique ne sont pas toujours compatibles, constatent samedi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». Les panneaux insonorisants sont souvent composés de matériaux poreux à forte teneur en oxygène, explique dans les journaux Christoph Renfer, professeur en protection contre les incendies. «Cela peut entraîner un départ de feu plus rapide et une combustion plus intense des matériaux inflammables.»
La mousse en polyuréthane, ajoute-t-il, peut être traitée avec des produits ignifuges, qui ne permettent pas d'empêcher le feu de se propager, mais de le retarder. De plus, cela réduirait la quantité de fumée toxique, précise Sabyasachi Gaan, chef du groupe des additifs et de la chimie du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche Empa.
Source: ATS
86 minutes avant le drame, une nouvelle loi pourrait exonérer Crans-Montana
Une nouvelle clause de non-responsabilité dans la loi valaisanne sur les constructions pourrait protéger la commune de Crans-Montana (VS) contre des demandes d'indemnisation après le dramatique incendie du bar «Le Constellation». Au 1er janvier 2026, l'article 25 de la législation a été complété par un paragraphe dans l'article 37, qui stipule: «L'autorité compétente n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des dispositions de la présente loi par les maîtres d'ouvrage et leurs représentants.»
«Le nouvel article 37 s'applique à l'incendie de Crans-Montana, car le dommage s'est produit alors que la nouvelle disposition était en vigueur», explique le conseiller national Pascal Schmid (UDC/TG), qui est avocat de profession. Les tribunaux pourraient cependant se baser sur un «délit pluriel» et évaluer le manquement à l'obligation de surveillance selon l'ancien droit, ajoute-t-il.
«Il y aura pour tout le monde un avant et un après» Crans-Montana
Le président du Conseil d'Etat valaisan Mathias Reynard indique dans «Le Temps» de samedi avoir lancé un appel à réfléchir à la façon d'honorer la mémoire des 40 morts et 116 blessés de l'incendie du bar «Le Constellation» le 1er janvier à Crans-Montana (VS) afin «de montrer qu'on ne les oublie pas».
Mais il est encore «trop tôt pour connaître la forme que ce devoir de mémoire va prendre», ajoute-t-il. «Il y aura pour tout le monde un avant et un après» ce drame, note le ministre socialiste. «Il faut que l'on montre que cela ne s'arrête pas là, que le soutien va continuer, qu'on n'oubliera jamais.»
Source: AFP
Après Mathias Reynard, la commune de Crans-Montana présente ses excuses
«Nous adressons nos excuses et notre pardon à toutes les familles qui sont dans le deuil et la peine», a déclaré vendredi la vice-présidente de la commune de Crans-Montana Nicole Bonvin Clivaz, interrogée par la RTS peu après la cérémonie en hommage aux victimes. La vice-présidente reconnaît des erreurs et manquements que l'enquête devra clarifier. Une démission du Conseil communal n'est cependant pas envisagée.
«Vraiment, on adresse nos excuses et notre pardon à toutes ces familles qui sont dans le deuil et la peine. On a envie de les soutenir du mieux qu'on peut. [...] On fera tout pour que ça ne se reproduise plus», a-t-elle ajouté.
Il y a trois jours, lors de la conférence de presse du Conseil communal de Crans-Montana, de telles excuses n'avaient pas été présentées, une attitude qui avait suscité de nombreuses critiques.
«Aujourd'hui, on a besoin de les formuler. Sous le feu de l'action, on est maladroit», a expliqué Nicole Bonvin Clivaz. «Ça n'est pas commun de vivre une situation pareille. Il nous a vraiment fallu beaucoup de courage pour l'affronter. Et on en aura encore besoin.»
Responsabilité admise
Mme Bonvin Clivaz reconnaît une responsabilité de la commune notamment pour l'absence de contrôle de l'établissement depuis 2019. «On a une responsabilité vis-à-vis de ce manque. L'enquête nous dira pourquoi il y a eu ces manquements. Aujourd'hui, on n'a pas les vraies réponses», concède Nicole Bonvin Clivaz.
Le Conseil communal n'entend pas démissionner: «La question ne se pose pas du tout, au contraire. On travaille d'arrache-pied», insiste sa vice-présidente, qui dit toutefois comprendre que la Commune soit pointée du doigt.
«On a tous les jours au Conseil communal des mails d'insultes. Mais ça se comprend, c'est normal. On va corriger. On a fait faux, maintenant on va faire juste», conclut Nicole Bonvin Clivaz.
Source: ATS
Jacques Moretti, co-gérant du «Constellation», est placé en détention préventive
Entendu pour la première fois en qualité de prévenu ce vendredi à Sion, Jacques Moretti, co-gérant du «Constellation», a été placé en détention préventive à l'issue de son audition, révèle «24 Heures», informations confirmées par BFMTV. La justice évoque «un risque de fuite».
En revanche, sa femme reste en liberté. Jacques et Jessica Moretti sont visés par une instruction pénale pour «homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence».
Jessica Moretti, co-propriétaire du bar avec son mari Jacques, s'est adressée à la presse en sortant de son audition à Sion: «Mes pensées constantes vont vers les victimes et les gens qui se battent aujourd'hui. C'est une tragédie inimaginable. Jamais, jamais on aurait pu imaginer ça. Ça s'est passé dans notre établissement et je tiens à m'excuser», a-t-elle déclaré.
Trois procureures ont mené les débats, dont Catherine Seppey (chargée de l'enquête) et Beatrice Pilloud, procureure générale visée par de multiples demandes de démission. Les questions liées proprement au drame seront éclaircies prochainement. Plusieurs avocats de victimes ont pu assister à ces auditions.
Le président italien rencontre les familles de blessés à Zurich
Le président de la République italienne Sergio Mattarella s'est rendu vendredi à l'hôpital de Zurich pour rencontrer les familles de deux jeunes italiens blessés lors de la catastrophe du Nouvel An à Crans-Montana. Il devait se rendre ensuite à Martigny pour participer à l'hommage national aux victimes.
Le chef de l'Etat italien s'est entretenu avec les médecins de l'hôpital. Sergio Mattarella a tenu à les remercier, a précisé l'agence italienne Ansa.
Macron est arrivé en Suisse
De son côté, le président français Emmanuel Macron est arrivé en avion à Genève peu avant midi, selon le porte-parole de Genève Aéroport. Le chef de l'Etat français devait ensuite rejoindre Martigny en hélicoptère.
Source: ATS
L'ASF rend hommage à neuf jeunes footballeurs décédés
Neuf jeunes footballeurs suisses ont perdu la vie lors du tragique incendie de Crans-Montana. Ils jouaient dans trois clubs régionaux de Suisse romande, a annoncé vendredi l'Association suisse de football sur son site. Plusieurs autres joueurs ont été blessés.
«L'Association Suisse de Football est en deuil et s'associe à la douleur de toutes les victimes de cette catastrophe ainsi qu'à celle de leurs familles et de leurs proches», écrit l'ASF. «Nous sommes en pensée avec toutes les personnes concernées – aujourd'hui et au-delà de ce jour.»
Source: ATS
Une aide rapide et sans formalité pour les victimes et leur famille
Les victimes de l'incendie de Crans-Montana et leur famille doivent recevoir dès maintenant l'aide dont elles ont besoin. Sans formalités administratives. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) examine si des mesures supplémentaires sont nécessaires. «Personne ne doit passer à travers les mailles du filet des aides disponibles.» La loi sur l'aide aux victimes permet aux victimes d'une infraction et à leurs proches une aide immédiate, mais aussi des prestations à moyen et à long terme.
L'aide immédiate comprend des prestations médicales, un accompagnement psychologique et la prise en charge de frais de déplacement et d'hébergement des proches. Les centres de consultation informent aussi les victimes et leurs proches de leurs droits et les aident à surmonter le traumatisme de l'événement.
Des spécialistes apportent des conseils sur des questions relatives au droit des assurances ou à la procédure pénale. L'aide aux victimes prend également en charge les premiers frais de consultation d'un avocat.
Le Valais prévoyait de passer à des contrôles tous les dix ans dès 2027
En l'absence de rapports des communes, le canton du Valais «part du principe» que les contrôles légaux en matière de sécurité incendie ont été effectués, indique le chef de l'Office cantonal du feu, Philipp Hildbrand. Il confirme que, dans le cas du bar «Le Constellation» à Crans-Montana, le canton n'avait reçu aucun rapport.
Hormis pour la construction d'une véranda, «nous n'avons reçu aucun autre rapport d'inspection concernant ce local», relève Philipp Hildbrand dans des interviews accordées au Walliser Bote et à la SRF. «Si nous ne recevons pas de rapport, nous partons du principe que tout est en ordre», ajoute-t-il, rappelant que ce sont les communes qui sont responsables des contrôles sur leur territoire.
Philipp Hildbrand reconnaît que l'Office cantonal du feu devrait recevoir «un grand nombre de rapports chaque année», mais qu'en réalité ils sont «très peu nombreux.» Faut-il conclure que les communes ne remplissent pas leurs obligations? «C'est une question qu'il faudra se poser. Il apparaît que toutes les communes ne sont pas en mesure de respecter les exigences légales», admet-il.
Des contrôles tous les dix ans
Pour mémoire, dans le cas du «Constellation», les autorités communales ont avoué mardi que le dernier contrôle du bar remontait à 2019, alors qu'un contrôle annuel est obligatoire selon la législation valaisanne.
Philipp Hildbrand note que, dans d'autres cantons comme Berne ou Zurich, ces contrôles ont lieu tous les cinq ou dix ans. Il était d'ailleurs prévu d'uniformiser la pratique au niveau suisse et de passer à un rythme décennal dans tout pays à partir de 2027. «C'est pourquoi les communes n'ont pas été soumises à des charges supplémentaires ces dernières années», estime-t-il.
Source: ATS
Les propriétaires du «Constellation» sont arrivés à Sion pour leur audition
Huit jours après l'incendie mortel du bar «Le Constellation», les propriétaires, le couple Moretti, comparaissent devant le parquet de Sion, en Valais.
Il s'agit de leur deuxième audition, la première en tant que prévenus. Les gérants sont accusés d'homicide par négligence, de blessures corporelles par négligence ainsi et d'incendie par négligence. Malgré les graves soupçons qui pèsent sur eux, Jacques et Jessica Moretti n'ont pas été placés en détention préventive.
Jacques Moretti, qui avait été incarcéré en Savoie en 2005, est connu pour des affaires de proxénétisme datant d'une vingtaine d'années, a précisé une source proche du dossier à l'AFP, confirmant des informations du «Parisien».