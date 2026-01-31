DE
FR

«Justice et vérité»
Lutry rend hommage aux victimes du drame de Crans-Montana

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Lutry pour rendre hommage aux victimes de Crans-Montana. Elles ont aussi réclamé justice et vérité après une tragédie qui a coûté la vie à plusieurs jeunes.
Publié: il y a 36 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 30 minutes
1/4
A l'appel d'Allegra Petruzzi, une amie des victimes de Lutry, plus de 500 personnes se sont réunies pour une marche blanche.
Photo: Léo Michoud
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi après-midi à Lutry (VD), pour honorer les victimes du drame de Crans-Montana, mais aussi pour demander «justice et vérité». La commune est durement touchée par la tragédie, qui a emporté plusieurs jeunes. L'heure du rendez-vous a été fixée à 14h00 au Skatepark de Lutry. Avant d’entamer la marche, des parents et proches de défunts se sont réunis derrière une large bannière blanche, mentionnant «Hommage aux victimes de Crans-Montana. Justice et vérité» en lettres noires.

Devant des dizaines de médias suisses et internationaux, les parents ont tour à tour pris la parole pour exprimer leur colère. «Nous ne nous mettons pas devant vous pour avoir de la lumière. Lumière doit être faite sur la justice et la vérité», a scandé une mère qui a perdu son fils. «Aujourd'hui, je suis la mère de 156 enfants», a déclaré un autre parent en italien, en référence au nombre de victimes de la tragédie. Leur message: «Plus jamais ça».

Cortège dans les rues

Plusieurs ont ensuite pris le temps de répondre aux questions des médias, parfois en espagnol. Peu après 14h45, les personnes rassemblées se sont mises en marche, guidée par l’organisatrice de l'événement, proche des victimes. Elle tenait dans ses mains un panneau indiquant «Vous n'êtes pas seuls».

A lire aussi
L'Italie pourrait envoyer ses carabiniers enquêter en Valais
Drame de Crans-Montana
L'Italie pourrait envoyer ses carabiniers enquêter en Valais
Une association française dénonce la «désorganisation» de l'aide aux victimes
Incendie de Crans-Montana
Une association française dénonce la «désorganisation» de l'aide aux victimes

Le cortège s'est ensuite déroulé dans les rues de Lutry. Plusieurs personnes tenaient des roses dans leurs mains. De nombreuses personnes ont rejoint la marche au fur et à mesure, a constaté une journaliste de Keystone-ATS. Au final, la marche a rassemblé environ un millier de participants.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus