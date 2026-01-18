Les dossiers d'enquête montrent que Jessica Moretti a activement participé au spectacle des cierges magiques la nuit de l'incendie. Selon un témoin, elle a personnellement ordonné cette mise en scène.

Fabian Eberhard

Pendant que son mari est en détention provisoire, Jessica Moretti, la gérante du bar «Le Constellation» à Crans-Montana, est en liberté, mais sous des conditions très strictes. Depuis le terrible incendie qui a fait 40 morts la nuit du Nouvel An, son nom fait la Une des médias. La justice valaisanne la soupçonne, ainsi que son mari, d'homicide par négligence.

Près de trois semaines après le drame, de nombreux éléments restent inexpliqués. Blick a eu accès aux dossiers d'enquête qui révèlent de nouveaux détails sur le rôle de Jessica Moretti dans la nuit de l'incendie.

«Je les ai aidés»

D'après ces documents, la Française a elle-même pris part au spectacle des cierges magiques fixés sur les bouteilles de champagne qui ont déclenché l'incendie dans le bar. De plus, des témoins ont affirmé que Jessica Moretti avait personnellement ordonné cette mise en scène.

Les procès-verbaux de son interrogatoire sont clairs: «Comme il y avait beaucoup de bouteilles à servir, je les ai aidés (les employés du bar, ndlr) et j'ai amené moi-même les deux dernières bouteilles», a déclaré Jessica Moretti le 1er janvier. Elle se serait alors placée derrière Cyane, la jeune serveuse de 24 ans aujourd'hui décédée, qui aurait déclenché l'incendie en tenant les bouteilles près du plafond.

Jessica Moretti apparaît aussi sur les photos de la mise en scène peu avant la catastrophe, portant une robe noire, tandis que le plafond brûle déjà.

«J'ai dû porter un masque»

La police valaisanne a interrogé une amie de Cyane. Elle fréquentait «Le Constellation» en tant que cliente la nuit de l'incendie et avait travaillé dans le bar par le passé. La jeune femme a raconté aux enquêteurs que Jessica Moretti lui avait demandé de l'aide peu avant le drame. En effet, 16 bouteilles d'alcool avaient été commandées et il n'y avait pas assez de personnel pour les porter. Cyane a elle aussi été convoquée par la patronne du rez-de-chaussée à la cave.

«J'ai pris deux bouteilles sur lesquelles étaient fixés des cierges magiques. Le personnel du bar a allumé les bougies et j'ai apporté les bouteilles à une table», explique la témoin. Les 16 bouteilles auraient été commandées en même temps et les cierges magiques auraient tous été allumés au même moment.

Cyane a mis un casque qui, selon les enquêteurs, l'empêchait de voir que les étincelles des bougies touchaient le plafond. «Jessica lui a dit de mettre le casque. Moi-même, à la demande de Jessica, j'ai dû porter un masque blanc», a expliqué l'amie de Cyane à la police.

«L'équipe voulait mettre de l'ambiance»

Selon les documents, la responsable a elle-même ordonné ce spectacle. L'utilisation de cierges magiques est une pratique courante au «Constellation» depuis une dizaine d'années. «Nous attachons un élastique à la bouteille, auquel est fixée la bougie. Elle brûle pendant environ 20 secondes. Seul notre personnel s'en charge», a expliqué Jessica Moretti. Mais cette fois-ci, Cyane est montée sur les épaules d'un serveur pour servir les bouteilles de champagne à 500 francs.

Pourquoi Jessica Moretti n'est-elle pas intervenue? Des images montrent qu'elle a probablement filmé ou photographié la scène avec son téléphone portable.

Lors de l'interrogatoire, elle a déclaré qu'elle n'avait jamais exigé que le personnel du bar mette un casque, mais qu'elle ne l'avait pas non plus interdit. «L'équipe voulait mettre de l'ambiance, c'est pour ça qu'ils ont mis des casques», a-t-elle déclaré. Cyane est montée sur les épaules du serveur «de sa propre initiative».

«Ma main a commencé à brûler»

Il apparaît clairement que la panique s'est rapidement emparée de Cyane peu après le spectacle des cierges magiques. «J'ai été poussée et je ne me souviens que de bribes, mais j'ai tout à coup senti une vague de chaleur et ma main a commencé à brûler», raconte son amie. Dans la panique, elle en aurait oublié Cyane. «Plus tard, j'ai vu que certaines personnes avaient réussi à faire sortir Cyane. Elle était allongée sur le sol, près du banc. Elle ne portait plus de casque. J'ai vu beaucoup de gens autour d'elle. Un médecin ne voulait pas l'abandonner. Il a pratiqué un massage cardiaque, sans s'arrêter, pendant plus d'une heure.»

Comment Jessica Moretti a réagi lorsqu'elle s'est aperçue de l'incendie? Son comportement dans ces secondes décisives pourrait avoir une incidence sur son éventuelle peine.

Pourquoi les extincteurs n'ont-ils pas été utilisés?

Son mari, Jacques Moretti, a assuré le lendemain du drame qu'il y avait quatre extincteurs dans le bar: trois au sous-sol et un au rez-de-chaussée. Les images de la vidéosurveillance confirment au moins l'un de ces emplacements.

Jessica Moretti savait aussi qu'il y avait des extincteurs sur place. Elle a déclaré à la police qu'ils avaient été contrôlés par une entreprise spécialisée le 8 août 2025. Mais la raison pour laquelle la gérante du bar ne les a pas utilisés reste floue. «Soudain, j'ai senti un mouvement dans la foule. J'ai vu une lumière orange près du comptoir. J'ai crié: 'Tout le monde dehors!'», a déclaré Jessica Moretti aux enquêteurs.

Se présenter tous les jours à la police

Elle a alors quitté l'établissement par les escaliers, en passant par l'entrée principale, et a ordonné à l'agent de sécurité de faire sortir tous les clients. A 1h28, elle a alerté les pompiers. Puisque le ministère public ne suspecte pas Jessica Moretti de fuir la justice – contrairement à son mari –, elle reste en liberté. Elle n'est toutefois pas autorisée à quitter la Suisse pour le moment, a dû déposer ses papiers d'identité et a reçu l'ordre de se présenter quotidiennement au poste de police. La présomption d'innocence s'applique jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu.