Les secours valaisans désormais aussi visés par la justice

Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 41 morts, 115 blessés dont 70 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
Critiques après les images sur Jessica Moretti issues des caméras de surveillance
Comme l'a rapporté ce mardi le journal italien «Il Messaggero», les premiers avocats des victimes de Crans-Montana ont pu visionner lundi les images de la caméra de surveillance de la nuit de l'incendie.
D'après le rapport, les photos montreraient Jessica Moretti allumant des cierges magiques et les plaçant sur les bouteilles de champagne. Ceux-ci seraient très probablement à l'origine de l'incendie.
Les avocats de la famille Pidoux font partie de ceux à avoir visionné les images. «Ce que l'avocat nous a dit aujourd'hui est incroyable. Elle prend la fuite alors que les enfants ne comprennent pas ce qui se passe», rapporte le média italien, citant les parents de Trystan.
Dès ce jeudi 30 avril, les familles des victimes pourront décider elles-mêmes de visionner ou non les images des caméras de surveillance. Pour rappel, Jessica Moretti est présumée innocente.
Les secours valaisans désormais visés par la justice
Jusqu'à présent, l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana s'était concentrée sur le couple Moretti, les gérants du bar «Le Constellation», ainsi que sur les responsables de la sécurité de la commune. Il semble désormais que les secours cantonaux soient également dans le collimateur de la justice.
Plusieurs avocats de victimes italiennes ont en effet formulé de graves accusations contre les secouristes mobilisés durant la nuit de la catastrophe. La logistique de l’intervention est particulièrement pointée du doigt. «Il n’y avait pas assez de brancards, et les couvertures de survie étaient également insuffisantes. Il manquait aussi des bouteilles d’oxygène», explique Fabrizio Ventimiglia, avocat de la famille d’une victime de l’incendie, au journal italien «La Stampa».
Selon Me Ventimiglia, cette pénurie d'équipement essentiel durant la nuit du drame aurait eu des conséquences dramatiques. L’état de santé de sa cliente pourrait notamment s’être aggravé à cause de ces défaillances. «Crans-Montana n’est pas un village de montagne isolé, mais une station de vacances réputée qui accueille chaque hiver des milliers de touristes. Il est inconcevable qu’à quelques minutes seulement de la ville, il n’y ait pas de dépôt où tout l’équipement nécessaire soit prêt à être utilisé en cas d’accident», a déclaré l’avocat.
Face à ces témoignages, le dossier judiciaire s'accélère. Comme le rapportent désormais plusieurs médias italiens de manière concordante, le Ministère public valaisan aurait ouvert une seconde procédure pénale, distincte de la première. Celle-ci vise directement l’Organisation Cantonale Valaisanne de Secours (OCVS) et devra faire toute la lumière sur la conduite des opérations de sauvetage lors de la nuit de l'incendie.
Une demande d'informations adressée par Blick au ministère public à ce sujet est toujours en attente de réponse.
L'Italie se constitue partie civile dans le dossier
Le gouvernement italien a présenté mercredi sa requête de constitution de partie civile pour l'incendie survenu à Crans-Montana. Les autorités italiennes ont «mandaté un cabinet d'avocats suisse pour déposer la requête de constitution de partie civile de la République italienne dans le cadre de la procédure pénale relative à l'incendie survenu à Crans-Montana entre le 31 décembre 2025 et le 1er janvier 2026», indique un communiqué officiel.
«Cette décision est motivée par le préjudice direct causé au patrimoine de l'Etat italien en raison des ressources considérables mobilisées par le Service national de la protection civile pour l'assistance médicale, psychologique et logistique aux ressortissants italiens concernés», poursuit le communiqué.
C'est une réponse aux autorités helvétiques qui ont envoyé des factures en Italie de plusieurs centaines de milliers de francs suisses pour les soins offerts sur place aux Italiens blessés, et que Rome a rejeté avec indignation et refuse de payer.
Le gouvernement ajoute en outre que «l'implication des autorités locales dans la genèse de l'événement est considérée comme extrêmement probable, ce qui justifie la demande ferme de réparation à l'encontre de tous les sujets civilement responsables».
Source: AFP
La plainte contre «Charlie Hebdo» après son dessin «Les brûlés font du ski» classée sans suite
Dans une décision rendue le 17 avril, le ministère public du canton du Valais a émis une ordonnance de non entrée en matière concernant la plainte déposée contre un dessinateur du média satirique «Charlie Hebdo» après son dessin «Les brûlés font du ski», révèle RTL. Déposée par Béatrice et Stéphane Riand, la plainte a été classée sans suite.
«Le dessin litigieux est apparu inconvenant, inapproprié, révoltant, malaisant et blessant au vu du contexte de sa publication et a, ainsi choqué et offusqué», a reconnu la justice, avant d'ajouter: «le choc que cette caricature peut produire n'est pas suffisant en intensité pour qu'il en devienne préjudiciaible au psychisme de celui qui y a été confronté.»
«Aux coeurs de Crans», concert caritatif en hommage aux victimes du nouvel an
«On est là pour vous!» Près de 2000 personnes ont rendu hommage mercredi soir aux victimes de l'incendie de la station suisse de Crans-Montana le 1er janvier, lors d'un concert caritatif baptisé «Aux coeurs de Crans» organisé à Lausanne près de quatre mois après la tragédie qui a coûté la vie à 41 personnes.
«L'impact de Crans-Montana a touché tout le monde, de près ou de loin en Suisse. Et pas qu'en Suisse, en France, en Italie», a déclaré à l'AFP le jeune chanteur suisse Gjon's Tears, troisième du concours Eurovision 2021, qui faisait partie des artistes venus se produire gratuitement.
«Etant proche en terme d'âge de la majorité des victimes, forcément c'est touchant, (...) on se sent concerné», a poursuivi l'artiste de 27 ans, qui s'est produite aux côtés du chanteur franco-italien Richard Cocciante, 80 ans, et du Français Jean-Baptiste Guégan, vainqueur de l'édition française 2018 de l'émission «Incroyable talent». Plusieurs figures de la chanson française des années 1980 comme Julie Pietri ou Alain Llorca, du groupe Gold, figuraient également au programme de ce concert.
L'événement s'est déroulé dans une Salle Métropole de Lausanne quasi pleine, où la recette des billets vendus à partir de 90 francs suisses a été reversée à Swisshearts, une association fondée par des parents de victimes de la catastrophe. Dans le public, beaucoup d'anonymes, mais aussi des victimes et proches de disparus.
Source: AFP
Encore 38 blessés de l'incendie de Crans-Montana sont hospitalisés
Trente-huit des 115 blessés de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana sont toujours soignés en Allemagne, France, Italie ou Suisse. Le nombre de personnes prises en charge dans une clinique de réadaptation est passé de 7 à 11, en quinze jours.
Contacté par Keystone-ATS, mercredi, le Réseau national de médecine de catastrophe KATAMED a fait le point sur les blessés de l'incendie du bar «Le Constellation», du 1er janvier dernier.
En quinze jours, le nombre de personnes se trouvant dans un hôpital universitaire suisse a diminué d'un tiers, passant de 12 à 8. Au CHUV, la baisse est d'un patient (de 6 à 5). Elle est de 50% à Zurich (de 6 à 3 personnes). Ces quatre blessés sont désormais pris en charge dans une clinique de réadaptation.
Statu quo à l'étranger
Au total, 11 personnes qui présentent des brûlures sont prises en charge par la Suva. Sept se trouvent à la clinique romande de réadaptation à Sion (+2) et quatre dans la structure argovienne de Bellikon (+2).
Dix-neuf patients demeurent soignés à l'étranger. Parmi ceux-ci, trois sont des ressortissants suisses. Sur ces blessés, 10 sont toujours traités en France, 1 en Allemagne et 8 en Italie. C'est le statu quo par rapport au décompte précédent de KATAMED.
Source: AFP
Laurent Kurth nommé président de la table ronde sur Crans-Montana
L'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois Laurent Kurth présidera la table ronde organisée par la Confédération pour gérer les conséquences de l'incendie de Crans-Montana. Le Conseil fédéral l'a nommé mercredi, pour une entrée en fonction immédiate.
Ancien chef du département des finances et de la santé du canton de Neuchâtel, Laurent Kurth dispose d'une solide expérience dans la gestion de procédures très complexes impliquant un grand nombre d'acteurs, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Consultant indépendant dans les domaines de la santé, des finances publiques et des organisations, «il a l'habitude de concilier des intérêts divergents et d'élaborer des solutions pragmatiques».
Le but de la table ronde est de concilier les victimes de l'incendie de Crans-Montana, leurs proches, les assureurs concernés, les personnes éventuellement tenues de verser des prestations ainsi que les autorités. Il s'agira de faciliter le dialogue et d'encourager les accords à l'amiable.
Le Parlement a soutenu la table ronde sur le principe le mois passé lors des débats sur la loi urgente instituant un soutien en faveur des victimes. Il a toutefois temporisé sur les 20 millions de francs servant à financer cette table ronde. Les Chambres débattent actuellement de cette participation financière de la Confédération.
Source: ATS
Les mesures de contrainte prolongées pour Jessica Moretti
Le Tribunal valaisan prolonge jusqu'au 10 juillet 2026 les mesures de substitution contre Jessica Moretti, suspecte dans l'incendie de Crans-Montana. Jacques Moretti pourrait bientôt faire face à une décision similaire.
Des notaires soupçonnés de consultation illégale d'informations dans le dossier Crans-Montana
Des données liées à Crans-Montana auraient été consultées illégalement, révèle la RTS ce mercredi. Des notaires sont soupçonnés d'avoir utilisé un logiciel – Intercapi – pour consulter des informations confidentielles du registre foncier. Le couple Moretti serait concerné.
La loi stipule que la profession peut uniquement consulter ces données à des fins notoriales. Un avocat des prévenus craint que ces données soient utilisées à des fins judiciaires par ces notaires, qui pourraient être actifs dans le dossier de l'incendie de Crans-Montana.
A la suite d'un signalement, six procédures disciplinaires ont été ouvertes. Les personnes mises en cause risquent un blâme, une amende ou l'interdiction d'utiliser le logiciel.
Le Service juridique de la sécurité et de la justice, et le conseiller d'Etat Stéphane Ganzer ont refusé de s'exprimer.
Un concert caritatif à Lausanne mercredi soir à la salle Métropole
Un concert hommage au profit des victimes de l'incendie de Crans-Montana est organisé mercredi soir à la salle Métropole à Lausanne. Intitulé "Aux coeurs de Crans", il réunira une vingtaine d'artistes dont Richard Cocciante, Jean-Baptiste Guégan, Julie Pietri, Julie Zenatti, Gjon's Tears ou encore l'ex-bassiste et chanteur du groupe Gold, Alain Llorca.
La soirée sera présentée par l'animateur français de télévision et radio Jérôme Anthony. Ce concert caritatif est organisé par Only on Live Suisse, société spécialisée dans l'événementiel et portée par Olivier et Corine Uzan, résidant tous les deux à Crans-Montana. Son objectif est d'offrir un instant de solidarité et d'espoir, selon eux.
Tous les artistes sont bénévoles
Le concert hommage a été pensé en collaboration avec l'association Swisshearts, créée le 6 janvier. Créée par un groupe de parents eux-mêmes touchés par le drame, Swisshearts vise à soutenir financièrement les familles. Les bénéfices de la soirée lui seront d'ailleurs entièrement versés.
Les artistes participant à ce spectacle solidaire le font tous à titre bénévole. Le concert débute à 20h00 et devrait durer plus de 2h30, selon les organisateurs. L'incendie du bar «Le Constellation» dans la nuit du Nouvel An à Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés. Trente-huit sont encore hospitalisés.
Source: ATS
Nicolas Féraud s'en prend à l'Office cantonal du feu lors de son interrogatoire
Son interrogatoire a fait la une des journaux dans toute l'Europe: Nicolas Féraud, président de la commune de Crans-Montana, a été interrogé lundi dernier par le Ministère public. Cet interrogatoire marathon a duré douze heures et visait notamment à déterminer si Nicolas Féraud était au courant de l'absence de contrôles au Constellation.
La RTS a pu consulter le procès-verbal de l'interrogatoire de Nicolas Féraud. Il en ressort que le président de la commune a vivement critiqué l'Office cantonal du feu (OCF) tout en soulignant que, selon lui, le conseil communal avait agi correctement.
Nicolas Féraud a rappelé le rôle prépondérant de l’OCF et a déclaré: «L’Office cantonal des sapeurs-pompiers était l’instance de contrôle supérieure, je suppose donc qu’il devait veiller à ce que les mesures exigées par les communes soient effectivement mises en œuvre.»
Il dédouane la Commune
L’homme de 55 ans a ajouté que l’Office cantonal du feu devait avoir connaissance des lacunes structurelles en matière de contrôle: «Ils étaient certainement conscients du manque de contrôles dans l’ensemble du canton, car il existe au moins 3'500 établissements publics, et l’OCF n’a apparemment même pas reçu un tiers des rapports sur les contrôles annuels de ces établissements», explique-t-il.
Nicolas Féraud a rejeté toute responsabilité au sein de la commune. Le conseil communal aurait toujours «suivi à la lettre» les directives, et des postes supplémentaires auraient été demandés pour la dernière fois en 2021.
À la fin de son audition, il s'est également exprimé, selon la RTS, au sujet des victimes et de leurs proches: «41 familles ont perdu un proche. 115 personnes ont été gravement brûlées. Je ne trouve pas les mots pour décrire cela. Cette tragédie inimaginable m'a marqué à jamais. Je demande pardon à toutes ces familles.»
Féraud a également déclaré avoir reçu des menaces de mort: «Ma femme et ma fille ont également été menacées. Nous vivons dans l’obscurité depuis 103 jours et nous nous sommes barricadés chez nous.» Ma collègue Natalie Zumkeller a analysé les déclarations de Féraud dans cet article et montre les contradictions dans lesquelles le président de la commune est déjà tombé depuis la tragédie.