Les secours valaisans désormais aussi visés par la justice

Critiques après les images sur Jessica Moretti issues des caméras de surveillance

Comme l'a rapporté ce mardi le journal italien «​​​Il Messaggero​​​», les premiers avocats des victimes de Crans-Montana ont pu visionner lundi les images de la caméra de surveillance de la nuit de l'incendie.

D'après le rapport, les photos montreraient Jessica Moretti allumant des cierges magiques et les plaçant sur les bouteilles de champagne. Ceux-ci seraient très probablement à l'origine de l'incendie.

Les avocats de la famille Pidoux font partie de ceux à avoir visionné les images. «Ce que l'avocat nous a dit aujourd'hui est incroyable. Elle prend la fuite alors que les enfants ne comprennent pas ce qui se passe», rapporte le média italien, citant les parents de Trystan.

Dès ce jeudi 30 avril, les familles des victimes pourront décider elles-mêmes de visionner ou non les images des caméras de surveillance. Pour rappel, Jessica Moretti est présumée innocente.