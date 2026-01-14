Après le drame de Crans-Montana, le Conseil d’Etat valaisan a débloqué une aide d’urgence de 10’000 francs par victime et annoncé la création d’une fondation pour centraliser les dons privés. Bénéficiaires, calendrier, origine des fonds: ce qu’il faut savoir.

Les détails sur l'aide d'urgence et la fondation pour les victimes de Crans-Montana

Les détails sur l'aide d'urgence et la fondation pour les victimes de Crans-Montana

Qui y a droit, quand et comment

Solène Monney Journaliste Blick

Après le drame de Crans-Montana lors de la Saint-Sylvestre qui a fait 40 morts et 116 blessés, le Conseil d’Etat valaisan a annoncé ce mercredi 14 janvier une aide financière d’urgence destinée aux familles des victimes, ainsi que la création prochaine d’une fondation pour recueillir les dons privés. A qui s’adresse ce soutien, quand l’argent sera-t-il versé et comment sera-t-il réparti? Voici ce que l’on sait.

1 A qui s’adresse l'aide d'urgence?

Les 10’000 francs débloqués par le Conseil d’Etat valaisan sont destinés aux familles de chaque victime hospitalisée ou décédée. «Le but premier est de couvrir les besoins urgents. Si ce ne sont pas directement les parents, nous analyserons la situation au cas par cas», explique Jérôme Favez, chef du Service de l’action sociale du canton du Valais à Blick. Cette aide est indépendante des cagnottes privées ouvertes après le drame.

2 Quand l’argent sera-t-il disponible?

L’Etat du Valais doit d’abord contacter les personnes concernées. Les familles peuvent aussi s’annoncer auprès du centre de consultation LAVI à l’adresse lavicransmontana@admin.vs.ch. Des vérifications sont prévues, mais «nous allons aller le plus vite possible», assure Jérôme Favez. Les premiers versements pourraient intervenir dès le début de la semaine prochaine.

3 D’où vient cet argent?

Les 10’000 francs par victime proviennent d’un fond d’urgence financé par les contribuables valaisans. Ce soutien repose sur la loi cantonale sur la protection de la population et la gestion des situations particulières. Il est distinct des prestations prévues par la LAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions).

4 Qu’est-ce que la fondation pour les victimes?

En parallèle, le Conseil d’Etat a annoncé l’ouverture d’un compte à la Banque cantonale valaisanne pour recueillir les dons privés. Les montants seront ensuite transférés dans une fondation en cours de création. «Les modalités de redistribution seront définies ultérieurement», précise le communiqué. Le numéro IBAN de ce compte est CH3400765001060342603. Les coordonnées bancaires sont également disponibles en ligne.

5 Quand les familles pourront-elles accéder à l’argent de la fondation?

«Le compte est ouvert, mais il faudra vraisemblablement attendre quelques semaines avant de pouvoir utiliser ces fonds, indique Jérôme Favez avant d’ajouter: On ne va jamais utiliser cette fondation pour couvrir des frais qui doivent être pris par l’Etat du Valais. L’Etat du Valais fera face à ses obligations.»

6 Qui composera le conseil de fondation?

Le président sera nommé par le Conseil d’Etat, mais «aucun représentant étatique ne siégera au conseil», précise le chef du Service de l’action sociale du canton du Valais. Des blessés ou des proches de victimes devraient en faire partie.

7 Sera-t-il possible de faire un don ciblé?

«La fondation définira les critères d’attribution. Une priorité sera donnée aux victimes et à leurs proches. Si un donateur souhaite désigner un bénéficiaire ou un objectif précis, sa volonté sera respectée», conclut Jérôme Favez.