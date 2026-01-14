DE
FR

Issues, extincteurs, mineurs
Ce que l’instruction provisoire révèle sur l’incendie du «Constellation»

Le dossier d'instruction provisoire sur l’incendie de Crans-Montana, que «Le Temps» a pu consulter, éclaire plusieurs zones d’ombre: issues de secours, extincteurs, présence de mineurs dans le bar. Une question demeure toutefois sans réponse.
Publié: il y a 8 minutes
1/5
«Le Temps» a eu accès au dossier d'enquête préliminaire sur l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana.
Photo: BRK News
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian Nadler


Que contient le dossier d’instruction provisoire sur l’incendie meurtrier survenu au bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS)? Dans un article paru mercredi, le journal «Le Temps» a cherché à répondre à cette question.

Fort de plusieurs témoignages, d'auditions et de documents divers, le dossier d’instruction provisoire contient de nouveaux détails sur les événements dramatiques qui ont coûté la vie à 40 personnes et fait 116 blessés la nuit du Nouvel-An. Voici les points essentiels:

Combien d'issues de secours y avait-il au «Constellation»?

Selon les déclarations des époux Moretti, le bar «Le Constellation» disposait de deux issues de secours. L’entrée principale, au rez de chaussée, était l'une d'entre elles. La seconde se situait au sous-sol, à l'opposé des toilettes, et menait à la cage d’escalier de l’immeuble. Jacques Moretti a affirmé que ces sorties étaient signalées par «au moins quatre panneaux». Si des images diffusées sur les réseaux sociaux tendent à confirmer ces propos, des témoins racontent néanmoins n’avoir remarqué aucune signalisation la nuit du drame.

Ce graphique détaille les éléments qui ont transformé «Le Constellation» en piège mortel la nuit du Nouvel-An.

 

Jacques Moretti a aussi évoqué la présence d'une porte de service, non indiquée comme sortie de secours, comme l'avait déjà révélé BFMTV. Selon des informations d'abord divulguées par la RTS, le gérant a admis devant la police qu'elle était fermée la nuit de la Saint-Sylvestre. Derrière cette porte, au moins dix personnes auraient été retrouvées dans un état critique, selon les dires de plusieurs témoins.

Le bar était-il doté d'extincteurs?

Lors de son audition, Jacques Moretti a expliqué que «Le Constellation» disposait de quatre extincteurs: trois au sous-sol et un au rez-de-chaussée. Des images vidéo confirmeraient au moins l’un de ces emplacements. Pourtant, un seul des nombreux témoins rapporte avoir vu un extincteur. Le bar ne disposait par ailleurs pas de système d'arrosage automatique et le personnel n'avait pas été formé à la gestion d'incendies, de l'aveu même de Jacques Moretti.

A lire sur Crans-Montana
«Le Ministère public a fait des erreurs incroyables»
Drame de Crans-Montana
«Le Ministère public a fait des erreurs incroyables»
«Le sang de mon fils est sur les mains de la commune de Crans-Montana»
Témoignage
La mère de Trystan se confie
«Le sang de mon fils est sur les mains de la commune de Crans-Montana»

Pourquoi y avait-il autant de mineurs dans le bar?

«Pour les personnes de 16 à 18 ans, il est obligatoire qu’elles se fassent accompagner d’un majeur», a indiqué Jacques Moretti lors de son audition. La consommation d’alcool leur était interdite, a-t-il précisé. Plusieurs clients interrogés ont confirmé que des contrôles étaient effectués à l’entrée.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus