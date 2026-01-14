Le dossier d'instruction provisoire sur l’incendie de Crans-Montana, que «Le Temps» a pu consulter, éclaire plusieurs zones d’ombre: issues de secours, extincteurs, présence de mineurs dans le bar. Une question demeure toutefois sans réponse.

Ce que l’instruction provisoire révèle sur l’incendie du «Constellation»

Que contient le dossier d’instruction provisoire sur l’incendie meurtrier survenu au bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS)? Dans un article paru mercredi, le journal «Le Temps» a cherché à répondre à cette question.

Fort de plusieurs témoignages, d'auditions et de documents divers, le dossier d’instruction provisoire contient de nouveaux détails sur les événements dramatiques qui ont coûté la vie à 40 personnes et fait 116 blessés la nuit du Nouvel-An. Voici les points essentiels:



Combien d'issues de secours y avait-il au «Constellation»?

Selon les déclarations des époux Moretti, le bar «Le Constellation» disposait de deux issues de secours. L’entrée principale, au rez de chaussée, était l'une d'entre elles. La seconde se situait au sous-sol, à l'opposé des toilettes, et menait à la cage d’escalier de l’immeuble. Jacques Moretti a affirmé que ces sorties étaient signalées par «au moins quatre panneaux». Si des images diffusées sur les réseaux sociaux tendent à confirmer ces propos, des témoins racontent néanmoins n’avoir remarqué aucune signalisation la nuit du drame.





Jacques Moretti a aussi évoqué la présence d'une porte de service, non indiquée comme sortie de secours, comme l'avait déjà révélé BFMTV. Selon des informations d'abord divulguées par la RTS, le gérant a admis devant la police qu'elle était fermée la nuit de la Saint-Sylvestre. Derrière cette porte, au moins dix personnes auraient été retrouvées dans un état critique, selon les dires de plusieurs témoins.

Le bar était-il doté d'extincteurs?

Lors de son audition, Jacques Moretti a expliqué que «Le Constellation» disposait de quatre extincteurs: trois au sous-sol et un au rez-de-chaussée. Des images vidéo confirmeraient au moins l’un de ces emplacements. Pourtant, un seul des nombreux témoins rapporte avoir vu un extincteur. Le bar ne disposait par ailleurs pas de système d'arrosage automatique et le personnel n'avait pas été formé à la gestion d'incendies, de l'aveu même de Jacques Moretti.

Pourquoi y avait-il autant de mineurs dans le bar?

«Pour les personnes de 16 à 18 ans, il est obligatoire qu’elles se fassent accompagner d’un majeur», a indiqué Jacques Moretti lors de son audition. La consommation d’alcool leur était interdite, a-t-il précisé. Plusieurs clients interrogés ont confirmé que des contrôles étaient effectués à l’entrée.