Drame de Crans-Montana
Engins pyrotechniques interdits en Valais et aide d’urgence pour les victimes

Après l’incendie de Crans-Montana, le Valais interdit l’usage d’engins pyrotechniques dans les établissements recevant du public et débloque une aide financière d’urgence pour les victimes et leurs proches.
Publié: 14:26 heures
Dernière mise à jour: il y a 19 minutes
Deux semaines après l'incendie de Crans-Montana, le Valais a décidé mercredi d'interdire l'usage d'engins pyrotechniques dans les établissements destinés à recevoir du public. Il va aussi octroyer une aide financière urgente aux victimes de l’incendie.

«Le Conseil d'Etat a décidé d'interdire l'usage d'engins pyrotechniques dans les établissements destinés à recevoir du public», écrit le gouvernement valaisan dans un communiqué. De son côté, Genève a également interdit les engins et dispositifs pyrotechniques dans les bars, restaurants et discothèques. Le canton de Vaud avait déjà décidé la semaine dernière d'interdire de tels engins dans les établissements publics, en réaction au drame de Crans-Montana. 

Le Conseil d'Etat valaisan a également débloqué un fonds pour les victimes de l'incendie. Un montant forfaitaire de 10'000 fr. sera mis à disposition pour chaque victime hospitalisée ou décédée, indique-t-il. Un compte destiné à recueillir les dons de privés ou d'organisations a aussi été débloqué, à la demande des personnes voulant participer financièrement. L'ensemble des fonds sera versé à une fondation indépendante qui doit encore être créée.

