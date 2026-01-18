«Les émotions ne se résolvent pas par la diffamation»

Les avocats de Jacques et Jessica Moretti, gérants du bar «Le Constellation», sortent du silence. Dimanche, à l'occasion d'un exercice de communication savamment organisé et réservé à certains médias, les trois conseils de la défense ont convié quelques journalistes dans leur étude à Genève pour réfuter plusieurs informations relayées dans les médias au sujet de leurs clients.

Ceux-ci ont affirmé que les époux propriétaires souffraient eux aussi «profondément» et ont répondu à certaines accusations qui visent le couple.

Leurs déclarations, diffusées entre autres sur BFMTV, dénoncent la manière dont l’affaire est traitée publiquement. «Les émotions ne se résolvent pas par la diffamation», martèlent les avocats. Celle de Jessica Moretti dit comprendre la «soif de vengeance initiale», tout en espérant qu’«elle s’apaisera progressivement, afin que l’émotion laisse place à la raison et que l’enquête puisse se dérouler.»

«A terme, la vérité devra émerger»

Selon elle, «le temps est aujourd’hui à l’analyse, à l’examen minutieux des faits et à l’identification d’éventuelles erreurs. Mais, à terme, la vérité devra émerger.» De son côté, Patrick Michod, avocat de Jacques Moretti, insiste sur la complexité du dossier: «Dans une enquête aussi sensible et complexe, on ne peut pas instruire l’affaire sur la place publique. Beaucoup de choses fausses ont été dites».

Les avocats décrivent un couple très éprouvé. «Ils ressentent une immense responsabilité et sont évidemment en deuil», assurent-ils.

Le 9 janvier, Jacques et Jessica Moretti ont été entendus par le ministère public à Sion. Une procédure pénale est en cours pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. À l’issue des auditions, Jessica Moretti a été remise en liberté, tandis que Jacques Moretti a été placé en détention provisoire.