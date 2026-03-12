DE
Drame de Crans-Montana
Le DJ du «Constellation» aurait payé son héroïsme de sa vie

Dramatique Saint-Sylvestre à Crans-Montana (VS). Un grave incendie s'est produit dans le bar «Le Constellation». 41 personnes sont décédées et 115 ont été blessées. Le Ministère public valaisan enquête sur les responsabilités de cette tragédie.
Publié: il y a 53 minutes
Un incendie, suivi d'une explosion, a ravagé un bar de la station valaisanne la nuit du Nouvel An.
Marc Strüby, Olalla Piñeiro Trigo, Loïck Mauroux, Leo Vonlanthen, Lucie Fehlbaum et Léo Michoud

Les informations principales sur le drame à Crans-Montana

12:33 heures

Le DJ du «Constellation» aurait payé son héroïsme de sa vie

Les vidéos de surveillance du bar «Le Constellation» offrent de nouveaux éclairages sur le tragique incendie du 1er janvier 2026. Un groupe d’enquêteurs a analysé ces séquences et rédigé un rapport dont «Le Parisien» a obtenu une copie. Les vidéos semblent prouver que deux hommes sont intervenus de façon héroïque avant de le payer de leur vie.

Le responsable de la sécurité, Stefan I., et le DJ Matéo L., auraient réagi immédiatement après le début de l'incendie. Quelques secondes seulement après l'embrasement du plafond, les deux hommes se seraient activés pour tenter de sauver les clients du bar. Le DJ serait tout de suite parti chercher un extincteur tandis que le responsable de la sécurité aurait ordonné à la foule de quitter les lieux à coups de grands gestes.

Matéo L. aurait tenté d'éteindre l'incendie quelques secondes après son déclenchement. (Crédit : Arena Café Cholet)

Les vidéos montreraient ensuite les flammes se propager à une vitesse fulgurante dans les minutes qui suivent. La panique s’empare alors des convives, qui tentent tous désespérément de fuir. Le DJ et le videur ne survivront pas.

Selon «Le Parisien», les enregistrements cessent deux minutes après le début de l'incendie. Juste avant la fin de la vidéo, Jessica Moretti apparaît sur la terrasse du bar, rapporte le média français. On la verrait apparemment quitter l’établissement aux côtés d'autres clients, avec ce qui semble être un téléphone à la main.

11.03.2026, 14:28 heures

Les auditions des prévenus reprendront entre le 7 avril et le 13

Les auditions d'une partie des neuf prévenus dans l'affaire de Crans-Montana reprendront le mardi 7 avril. Pas moins de six d'entre elles sont prévues en l'espace d'une dizaine de jours:

  • Le mardi 7 avril, le Ministère public auditionnera, pour la troisième fois en tant que prévenu, Jacques Moretti, le gérant du «Constellation».
  • L'ancien responsable de la sécurité en protection incendie de la commune de Crans-Montana (2020-2024) sera auditionné le 8 avril.
  • Son adjoint de l'époque sera auditionné le 9 avril.
  • Un membre de l’équipe de sécurité publique actuelle sera auditionné le 10 avril.
  • Le président de la commune, Nicolas Féraud, sera entendu le 13 avril.
  • L'ancien conseiller communal en charge de la sécurité publique (2021-2024) sera entendu le 15 avril.

Les prévenus doivent répondre d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Il s'agit des mêmes chefs d'accusation retenus contre les gérants de l'établissement (Jacques et Jessica Moretti) et contre l'ancien et actuel chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana. 

Comme en février, l'ensemble de ces auditions se dérouleront au sein de l'aula du campus Energypolis à Sion.

Source: ATS

10.03.2026, 16:21 heures

Nicolas Féraud se récuse des dossiers liés au drame de Crans-Montana

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Prévenu depuis jeudi dernier dans l'affaire​ dite du bar «Le Constellation», le président de Crans-Montana Nicolas Féraud reste en poste, mais se récuse. Désormais. l'élu PLR n'interviendra plus sur les aspects liés à la gestion politique des suites de la tragédie.

Dans un communiqué de presse diffusé mardi, le Conseil communal de Crans-Montana prend acte de la mise en prévention de son président. L'Exécutif dit «continuer de travailler avec sérénité». En ouvrant la séance de crise de mardi – la 24e depuis le 1er janvier –, le président Nicolas Féraud a formellement informé le Conseil communal de sa mise en prévention et a proposé sa récusation pour la suite de la réunion.

Afin d’assurer la gestion des dossiers liés à la tragédie du 1er janvier, l’Exécutif a désigné le conseiller Sébastien Rey, en charge de l'économie, des affaires rurales et des loisirs, afin de le remplacer. Nicolas Féraud ne participe plus depuis ce mardi aux séances de crise en lien avec le drame du 1er janvier.

Source: ATS

10.03.2026, 10:45 heures

Le Parlement s'accorde sur le soutien aux victimes de Crans-Montana

Le Parlement s'est accordé mardi sur la contribution de solidarité de 50'000 francs pour les victimes de l'incendie de Crans-Montana et leurs proches. Le Conseil des Etats s'est rallié au National sur les derniers points, notamment sur le cercle des ayants droit.

Le Conseil fédéral prévoyait que la contribution de solidarité soit versée aux bénéficiaires de l'aide financière d'urgence du canton du Valais, soit toutes les personnes décédées et toutes les victimes hospitalisées. Le National avait élargi le cercle des ayants droit, de sorte à accepter aussi des cas de rigueur.

Le gouvernement a pris comme critère la nécessité d'un traitement stationnaire, soit au moins une nuit passée à l'hôpital, avait-il été expliqué. Or certaines personnes gravement blessées sont rentrées chez elles en raison de la «situation cacophonique» à ce moment-là dans les hôpitaux. Elles doivent pourtant aussi recevoir la contribution.

Les Chambres sont tombées d'accord sur ce point principal et sur deux autres points de détail. Elles doivent encore se prononcer sur l'urgence de la loi. Le gouvernement l'avait limitée à fin 2029. Le Parlement a prolongé le délai jusqu'à fin 2040. La contribution de solidarité pourrait être versée ce printemps déjà. 

Source: ATS

09.03.2026, 18:02 heures

Oui à un soutien fédéral aux victimes de Crans-Montana

Les blessés et les proches des personnes décédées dans l'incendie de Crans-Montana recevront une contribution de solidarité de 50'000 francs. Après le Conseil des Etats, le National a validé lundi cette aide et d'autres mesures. Il a toutefois modifié le projet.

Le gouvernement sollicite un peu plus de 35 millions de francs. Si 7,8 millions sont destinés à la contribution de solidarité pour les 156 familles touchées, 20 millions doivent servir à financer et organiser une table ronde avec les personnes concernées pour convenir d'accords à l'amiable. Et les cantons doivent être soutenus à hauteur de 8,5 millions pour le financement de l'aide aux victimes.

Photo: keystone-sda.ch

Tous les orateurs, notamment romands, ont exprimé leur solidarité et leur compassion envers les personnes concernées. Plusieurs élus ont aussi montré leur gratitude envers les services de secours et leur travail dans des conditions difficiles.

Pour le ministre de la justice Beat Jans, il s'agit d'une «tragédie aux dimensions hors normes», en raison du nombre de victimes, de leur âge, des hospitalisations à l'étranger ou encore des longs traitements nécessaires en vue. Dans ce contexte, le système actuel dans les domaines des soins, des assurances et de la justice arrive à ses limites. Cet événement exceptionnel appelle donc des mesures exceptionnelles.

La majorité de l'UDC et quelques élus PLR se sont opposés au projet dans son ensemble. Ils n'ont pas réussi non plus à faire abandonner le caractère urgent de la contribution de solidarité, ni à réduire le montant total destiné à cette contribution, ni à subordonner le versement de l'aide aux besoins financiers effectifs.

Source: ATS

09.03.2026, 17:50 heures

La mousse du «Constellation» était présentée comme «non inflammable»

L’origine de la mousse qui a embrasé le «Constellation» la nuit du Nouvel-An est d’abord restée floue. Le gérant de l'établissement Jacques Moretti avait d'abord affirmé l'avoir achetée en 2015, dans un magasin Hornbach à Riddes (VS). Une déclaration qui s'est par la suite révélée fausse.

Le 20 février 2026, Jacques Moretti a finalement remis de lui-même une facture à la police cantonale valaisanne. Un document montre qu’il avait en réalité acheté la mousse auprès d’un fournisseur situé dans l'Est de l'Allemagne, rapporte «​​​24 Heures​​​».

Datée du 3 septembre 2015, la facture mentionne l’achat de 1360 plaques de mousse acoustique du modèle «Pyramidal Acoustic Foam PRO 90 cm / 45 cm / 6 cm P085», pour un montant total de 13’464 euros. Selon des pages – aujourd'hui archivées – du site internet du vendeur, ce produit était présenté comme «non inflammable» et «auto-extinguible», et recommandé pour une utilisation dans des crèches, écoles, restaurants ou bars.

Le 27 février, le Ministère public valaisan a adressé une demande urgente d’entraide judiciaire internationale aux autorités allemandes. L’objectif est de déterminer précisément les propriétés de cette mousse acoustique et d’obtenir davantage d’informations sur la transaction.

09.03.2026, 16:58 heures

La fondation pour les victimes de Crans-Montana sera validée jeudi par les députés

Les députés valaisans sont unanimement entrés en matière lundi sur la création d'une fondation en faveur des victimes du drame de Crans-Montana et de leurs proches. Les parlementaires sont prêts à doter ce fonds de 10 millions de francs.

Les élus du Grand Conseil devront se prononcer jeudi après-midi sur une série d'amendements. Ils valideront alors la création de la fondation, la dotant d'un capital initial d'un million de francs. A cette occasion, l'ensemble des partis acceptera d'allouer 10 millions de francs issus du ménage cantonal, afin d'alimenter ce fonds.

Photo: keystone-sda.ch

«La création d'une Fondation n'est pas un aveu de culpabilité de notre canton. Seule la justice établira les responsabilités, le cas échéant, nous les assumerons», a résumé la cheffe du groupe PLR, Sonia Tauss-Cornut, lors du débat d'entrée en matière. «Il s'agit avant tout d'un geste de solidarité, mais aussi un moyen pour combler les lacunes de la LAVI.» La Chablaisienne a plaidé «contre une indemnisation uniforme», mais a demandé «que des analyses individualisées soient menées.»

«S'unir et faire face ensemble: c'est ce qui doit nous guider», a souligné Pascal Clivaz (PS) en s'adressant aux autres membres du plénum cantonal. Pour Marie-Claude Schöpfer-Pfaffen (NEO), «cette fondation permet de créer un cadre juridique rapide en faveur des victimes.»

Source: ATS

09.03.2026, 09:53 heures

Le Grand Conseil valaisant fait une minute de silence pour les victimes

Le Grand Conseil valaisan a entamé, lundi matin, sa semaine de débats en respectant une minute de silence à la mémoire des victimes de Crans-Montana. Un moment fort en émotions.

«Le drame de Crans-Montana a profondément marqué notre canton. Face à une telle tragédie, nos premières pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches», a résumé la présidente du Grand Conseil, Patricia Constantin.

Président du gouvernement, Mathias Reynard s'est ensuite exprimé: «Depuis le 1er janvier, notre canton n’est plus tout à fait le même. Le drame de Crans-Montana a brisé des familles. Il a touché de plein fouet notre jeunesse... et ému l’ensemble de la communauté. Ce drame nous marquera à vie.» Le Conseil d’Etat rencontrera très prochainement les victimes et leurs proches.

La création d'une Fondation et sa dotation à hauteur de 10 millions de francs par le canton du Valais devront être validées par le Parlement lundi après-midi.

Source: ATS

06.03.2026, 15:58 heures

Une délégation française présente en Valais et à Berne pour échanger sur Crans-Montana

Une délégation française est de passage en Valais et à Berne vendredi et samedi en lien avec le drame de Crans-Montana. Diverses rencontres sont prévues, notamment pour évoquer les aides financières aux victimes.

«L'objectif est d'échanger sur les différents dispositifs mis en place par le canton du Valais, afin de soutenir et aider les victimes et leurs proches», indiquent les autorités valaisannes, confirmant à Keystone-ATS une information de la NZZ.

Mathias Reynard, président du gouvernement valaisan, est accompagné par différents responsables et spécialistes de l'administration cantonale. Côté français, les deux coordinateurs pour les victimes françaises de Crans-Montana, l'ambassadrice française et la consule honoraire étaient également attendus. L'Etat du Valais précise qu'il s'agit d'une «rencontre technique», et sans la présence de représentants de la justice.

Source: AFP

04.03.2026, 22:06 heures

Le Conseil d'Etat va aider financièrement les victimes de Crans-Montana

Le Conseil d'Etat vaudois a annoncé mercredi qu'il allait allouer 7 millions à la fondation «Beloved», créée à la suite de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana. L'annonce a été faite alors que l'exécutif cantonal rencontrait certaines familles vaudoises touchées par la tragédie, en compagnie du président de la Confédération Guy Parmelin.

Ce montant qui devra être validé par le Grand Conseil, doit permettre «un appui financier sur le long terme», écrit le Conseil d'Etat dans un communiqué. Pour l'exécutif, cet argent s'adresse aux victimes, à leurs proches et aux autres personnes directement impactées par ce drame.

Outre le soutien financier, le Conseil d'Etat vaudois a rappelé qu'il partageait la peine des familles des victimes et qu'il mettait tout en œuvre pour les soutenir, les accompagner et leur permettre d’accéder aux prestations d’urgence fournies par le Centre LAVI, qui offre un accompagnement complet aux victimes et à leurs proches.

Source. ATS

