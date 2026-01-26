Qui a payé la caution de Jacques Moretti?

La nouvelle a fait le tour du monde vendredi soir: Jacques Moretti, patron du bar «Le Constellation», a retrouvé la liberté après le versement d’une caution de 200'000 francs. Une somme conséquente, qui avait déjà suscité de nombreuses interrogations peu après son incarcération.

Rapidement, il avait été mentionné qu'un ami du couple était prêt à fournir les fonds nécessaires. Mais l’identité de cet «ami anonyme» est restée mystérieuse. Selon le quotidien italien «La Repubblica», les pistes mèneraient désormais à un millionnaire genevois, qui aurait transféré la somme depuis un compte situé à Dubaï. Aucun nom n’est toutefois cité.

La justice valaisanne a examiné l’origine des fonds

Vendredi, le tribunal valaisan a confirmé avoir examiné de près le dossier. «L’origine des fonds ainsi que la nature des relations entre l’accusé et la personne ayant versé ce montant, l’un de ses proches, ont été contrôlées», a indiqué la cour dans un communiqué. Pendant ce temps, l’enquête se poursuit.

Retour au chalet, sous conditions strictes

Libéré, Jacques Moretti a regagné son chalet à Lens. Toujours selon «La Repubblica», parents, amis et employés s’y succèdent depuis sa remise en liberté.

Mais sa liberté reste étroitement encadrée. Le couple Moretti est soumis à des conditions sévères: documents d’identité confisqués et obligation de se présenter régulièrement à la police. Une situation provisoire, en attendant que la justice fasse toute la lumière sur cette affaire qui continue de faire couler beaucoup d’encre.