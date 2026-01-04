Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- Le numéro de la helpline pour les familles, victimes et témoins: 0848 112 117
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 40 morts, 119 blessés dont 71 Suisses
L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
Une instruction pénale a été ouverte le 2 janvier au soir à l’encontre les deux gérants du bar. Ceux-ci sont prévenus d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence.
Huit victimes suisses, dont deux mineurs, ont été formellement identifiées et rendues à leur famille.
«Notre Arthur est maintenant parti faire la fête au paradis»
Depuis la dramatique soirée du Nouvel An au bar «Le Constellation», Laetitia Brodard-Sitre recherchait son fils. Cette Romande a partagé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux son désespoir face à la disparition d'Arthur, âgé de 16 ans.
La tragique nouvelle est finalement tombée. Arthur a péri dans l'incendie de Crans-Montana. «Notre Arthur est maintenant parti faire la fête au paradis », a déclaré la mère dans une vidéo diffusée par BFMTV.
Parmi les victimes de l'incendie figure également Benjamin J.*, âgé de 18 ans. La Fédération suisse de boxe SwissBoxing lui a rendu hommage sur le site web du Club lausannois de boxe. «C’était un athlète prometteur et une personnalité rayonnante», a écrit l’association à propos de son jeune membre.
Selon la fédération, Benjamin J. s'est précipité au secours d'une amie proche et est parvenu à lui sauver la vie. Malheureusement, lui n'a pas survécu.
* Nom connu
La Confédération prévoit une journée de deuil national le 9 janvier
Après l'incendie du nouvel an Crans-Montana (VS), la Confédération prévoit, en collaboration avec les Eglises suisses, une journée de deuil national le vendredi 9 janvier, a déclaré le président de la Confédération Guy Parmelin.
Les cloches des églises sonneront vendredi prochain à 14 heures dans toute la Suisse, en signe supplémentaire de solidarité nationale, a annoncé Guy Parmelin à Blick. Une minute de silence est en outre prévue à ce moment-là, a déclaré le président de la Confédération. «Dans ce moment de recueillement, tous les habitants de la Suisse peuvent se souvenir personnellement des victimes de la catastrophe», a-t-il indiqué.
La minute de silence et la sonnerie des cloches de l'église doivent avoir lieu en même temps que le début de la cérémonie funèbre à Crans-Montana. Une cérémonie officielle de commémoration en l'honneur des victimes de l'incendie est prévue le 9 janvier dans la station valaisanne, a écrit la commune sur son site Internet. Guy Parmelin y participera avec une délégation du Conseil fédéral et les autorités valaisannes.
Un service de sécurité contre des journalistes sans vergogne
«Des journalistes vêtus de blouses blanches ont tenté d'entrer dans les chambres des patients» pour les interviewer, dénonce le directeur de l'Hôpital du Valais, Eric Bonvin, dans une interview à la «Sonntagszeitung».
L'hôpital de Sion a immédiatement fait appel à un service de sécurité. «C'est une leçon tirée de l'accident de car de Sierre en 2012, qui avait coûté la vie à 28 personnes», a déclaré Eric Bonvin.
Source: ATS
La commune de Crans-Montana se porte partie civile
La commune de Crans-Montana se porte partie civile dans la procédure pénale consécutive à l'incendie du bar «Le Constellation» qui a fait 40 morts et 119 blessés dans la nuit du Nouvel An. Réuni samedi après-midi, son conseil communal l'a décidé à l'unanimité.
Cela lui permettra d’apporter activement sa contribution à l’établissement complet des faits, écrit la commune de Crans-Montana samedi en soirée dans un communiqué. Elle confirme en outre avoir remis au Ministère public du Canton du Valais tous les documents à sa disposition dans cette affaire, comme l'a déjà déclaré la procureure Béatrice Pilloud.
La recherche a porté sur près de 60 ans d’archives communales, précise la commune. Par cette démarche, et plus largement par sa pleine collaboration avec la justice, elle entend apporter sa contribution à l’établissement complet des faits. Elle espère que les circonstances du drame pourront être éclaircies rapidement.
La commune rappelle en outre que la messe dominicale, le 4 janvier à Crans-Montana, qui se tiendra à la chapelle Saint-Christophe, sera dédiée aux victimes du tragique incendie survenu dans la nuit du Nouvel An, en présence d'évêques, ainsi que de représentants d’autres confessions religieuses, des autorités judiciaires, des élus fédéraux, cantonaux et communaux. Des haut-parleurs et un écran permettront de suivre la cérémonie, retransmise sur les chaînes nationales de télévision, sur la place devant l’église.
La messe sera suivie d’une marche silencieuse en direction du centre de Crans où la population pourra se recueillir, déposer des fleurs ou des bougies et signer le livre de condoléances sur le podium qui a été installé à cet effet par la commune de Crans-Montana.
Source: ATS
Lutry se recueille pour ses victimes
Près de 1500 personnes se sont rassemblées samedi soir au Temple de Lutry, commune de l'Est lausannois d'où viennent plusieurs victimes de l'incendie de Crans-Montana. Le recueillement s'est fait en silence et en musique. Quelque 400 personnes à l'intérieur et près d'un millier dehors se sont recueillies, a constaté sur place un journaliste de Keystone-ATS. Des chiffres confirmés par la police cantonale.
Les personnes présentes se sont rassemblées en silence dès 18h00 et pendant environ une heure. Un temps musical a suivi. Il était ensuite prévu de laisser l'église ouverte jusqu'à 22h00 «en silence et lumières». Les paroisses de Belmont-Lutry et Pully-Paudex avaient organisé ce recueillement oecuménique pour «toutes celles et tous ceux qui sont à la recherche de soutien et de réconfort dans cette période dramatique».
Le club de football de Lutry a été particulièrement touché par le drame, plusieurs de ses juniors se trouvant au bar Le Constellation au moment de l'incendie. Aucun chiffre officiel n'a été encore communiqué. Mais sur les réseaux sociaux, le club indique que «des membres de notre communauté» font partie des victimes. Selon le 19:30 de la RTS, citant plusieurs jeunes, une dizaine de leurs amis seraient parmi les victimes, décédées ou blessées.
La Municipalité de Lutry annonce, elle, que «plusieurs jeunes» de la commune «sont directement touchés par ce drame» et qu'elle adresse «ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées». Voisine de Lutry, la commune de Pully est aussi ébranlée, et plus particulièrement l'école privée de Champittet, où étudient plusieurs victimes de Crans-Montana. Le collège a confirmé l'information, mais sans dire le nombre d'élèves concernés.
Source: ATS
Les corps de huit victimes suisses identifiés et remis à leurs familles
Les corps de huit victimes de l'incendie de Crans-Montana ont pu être identifiés, a annoncé samedi la police cantonale valaisanne. Les corps ont été remis à leurs familles. Il s'agit de quatre Suissesses âgées de 24, 22, 21 et 16 ans et de quatre Suisses de 21, 18 ans pour deux d'entre eux, et 16 ans.
L'important travail d'identification mené ces dernières heures par la police cantonale valaisanne, le Disaster Victim Identification (DSI) et l'institut de médecine légale a permis d'identifier quatre nouvelles victimes soit huit au total, indique la police dans un communiqué.
Les investigations et procédures d'identification pour les autres victimes se poursuivent activement. Le commandant de la police cantonale Frédéric Gisler avait assuré vendredi devant la presse que l'identification des personnes décédées se poursuit «sans relâche. C'est notre priorité absolue», avait-il dit.
L'incendie du bar «Le Constellation» a fait 40 morts et 119 blessés, selon le dernier bilan publié vendredi par les autorités valaisannes.
La commune a remis le dossier sur les contrôles du bar
Les autorités communales de Crans-Montana ont remis le dossier concernant les contrôles effectués dans le bar «Le Constellation», théâtre de la catastrophe du Nouvel An, a annoncé la procureure générale valaisanne Béatrice Pilloud samedi. Il est en cours d'analyse.
«Le dossier a été demandé à la commune, il a été obtenu, la commune nous l'a remis», a déclaré la magistrate, lors de la visite du conseiller fédéral Beat Jans sur les lieux du drame. «Aucune piste n'est laissée à l'abandon. Toutes les pistes sont explorées», a ajouté la procureure.
Source: ATS
Une enquête pénale a été ouverte contre les gérants du bar «Le Constellation»
Les premiers éléments de l'enquête sur l'incendie mortel de Crans-Montana ont conduit à l'ouverture d'une enquête pénale à l'encontre des deux exploitants de l'établissement. C'est ce qu'a annoncé le parquet valaisan dans un communiqué.
Les propriétaires du bar sont accusés d'homicide involontaire, de coups et blessures involontaires et d'incendie par négligence. Ils bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'une condamnation soit prononcée.
Stéphane Ganzer: «Quelqu'un a commis une erreur» à Crans-Montana
Le conseiller d'Etat valaisan en charge de la Sécurité Stéphane Ganzer est certain qu'une erreur est à l'origine de l'incendie à Crans-Montana. Quelque chose n'a pas fonctionné, a-t-il déclaré samedi à la radio SRF. Un expert en investigation incendie affirmait déjà celà à Blick le 1er janvier.
«Un incendie aussi grave en Suisse, où nous avons des normes et des contrôles professionnels, signifie que quelque chose n'a pas fonctionné, a poursuivi le ministre valaisan. Il y avait une sortie de secours, il y avait des contrôles.»
«Pour moi, le problème n'est pas seulement la bougie, mais le plafond» a-t-il estimé à propos des vidéos prises dans le bar avant l'incendie. On trouve des feux de Bengale dans tous les bars et les discothèques de Suisse, a-t-il ajouté.
Stéphane Ganzer voit un gros problème dans le matériau utilisé au plafond. Selon lui, des rénovations ont peut-être eu lieu entre deux contrôles, avec l'installation de nouveaux matériaux.
Pour le conseiller d'Etat, il est clair que «quelqu'un a commis une erreur. J'en suis sûr.» La commune de Crans-Montana a effectué des contrôles dans ce bar. «Au canton, nous n'avions connaissance d'aucun problème particulier.»
La police va maintenant examiner tous les rapports et les circonstances exactes. Le directeur de la Sécurité estime que la situation particulière en Valais va durer encore au minimum une semaine.
Pas de laxisme selon le président de la commune
Le président de Crans-Montana, Nicolas Féraud, estime qu'il n'y a pas eu de laxisme de la part de sa commune. «Je suis convaincu que non», a déclaré l'édile à la RTS.
Selon lui, «il est évident que ce genre de catastrophe remet passablement de choses en cause. Dont notre règlement sur le contrôle de tous les établissements publics.» Nicolas Féraud ne précise pas ce qui pourrait être mis en place. «On ne peut pas répondre aujourd'hui à cette question, mais il est évident que des choses changeront assez rapidement», dit-il.
Source: ATS
Le conseiller fédéral Beat Jans est à Crans-Montana
Le conseiller fédéral Beat Jans est à Crans-Montana samedi après-midi, deux jours après le drame. Le chef du Département fédéral de justice et police s'est d'abord rendu à Sion pour rencontrer les autorités cantonales.
Le Bâlois a rencontré le commandant de la police cantonale valaisanne Frédéric Gisler, la procureure générale Beatrice Pilloud et le conseiller d'Etat Stéphane Ganzer, alors qu'il était accompagné de la cheffe de Fedpol Eva Wildi-Corté. Beat Jans s'est ensuite rendu à Crans-Montana.
Le conseiller fédéral s'est rendu directement sur les lieux du drame où il devrait déposer une gerbe de fleurs. Le ministre italien des Affaires étrangères italien Antonio Tajani s'y était rendu la veille.
Jeudi, le président de la Confédération Guy Parmelin avait également fait le déplacement. Il s'est notamment entretenu avec l'équipe d'identification des corps des victimes de l'incendie meurtrier survenu au «Constellation» dans la nuit du Nouvel An.
Source: ATS
Uber offre des courses aux proches de victimes
La plateforme Uber se joint à l'effort de solidarité pour aider les familles et les proches. L’entreprise met à disposition des courses gratuites afin de faciliter les déplacements des proches vers les hôpitaux où sont prises en charge les personnes blessées, en complément des transports publics. Cette aide concerne plusieurs villes et cantons, via des codes à entrer dans l’application Uber, rubrique Wallet/Paiement, puis Promotions.
Voici les codes disponibles:
Crans-Montana_help_VS – Valais (hôpitaux de Sion, Sierre, Viège, Martigny)
Crans-Montana_help_LAU – Lausanne et Rennaz (CHUV et hôpital de Rennaz)
Crans-Montana_help_GVA – Genève (HUG)
Crans-Montana_help_ZUR – Zurich (hôpital universitaire USZ)
Crans-Montana_help_FR – Fribourg (Hôpital fribourgeois)
Crans-Montana_help_BE – Berne (Inselspital)
Chaque code permet de bénéficier de dix courses gratuites, jusqu’à 30 francs par trajet, pour des déplacements débutant ou se terminant dans l’un des établissements concernés. Le dispositif est valable jusqu’au 31 janvier 2026. Uber remercie les services de secours, les bénévoles et les organisations locales, et affirme rester en contact avec les autorités pour ajuster son soutien si nécessaire.
Des équipes italiennes ont été déployées dans des hôpitaux suisses
Pour faire face au terrible incendie à Crans-Montana, des équipes médicales italiennes ont été déployées en Suisse, comprenant plusieurs psychologues qui viendront en aide aux familles des victimes et des blessés. Malgré l'émotion et la douleur des familles, la mission progresse bien, selon Giuseppe Lepri Gallerano, de la Protection civile italienne à Crans-Montana.
«Nous resterons aussi longtemps que nécessaire pour aider les familles», a-t-il affirmé. Cette aide n'est pas seulement destinée aux proches italiens et aux blessés, mais aussi aux Suisses.
En parallèle, dans les hôpitaux suisses, les équipes médicales italiennes examinent l'état de santé des blessés italiens. Dès que leur état le permettra, ils seront rapatriés, a ajouté le responsable de la Protection civile.
Source: ATS