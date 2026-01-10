Après Mathias Reynard, la commune de Crans-Montana présente ses excuses

«Nous adressons nos excuses et notre pardon à toutes les familles qui sont dans le deuil et la peine», a déclaré vendredi la vice-présidente de la commune de Crans-Montana Nicole Bonvin Clivaz, interrogée par la RTS peu après la cérémonie en hommage aux victimes. La vice-présidente reconnaît des erreurs et manquements que l'enquête devra clarifier. Une démission du Conseil communal n'est cependant pas envisagée.

«Vraiment, on adresse nos excuses et notre pardon à toutes ces familles qui sont dans le deuil et la peine. On a envie de les soutenir du mieux qu'on peut. [...] On fera tout pour que ça ne se reproduise plus», a-t-elle ajouté.

Il y a trois jours, lors de la conférence de presse du Conseil communal de Crans-Montana, de telles excuses n'avaient pas été présentées, une attitude qui avait suscité de nombreuses critiques.

«Aujourd'hui, on a besoin de les formuler. Sous le feu de l'action, on est maladroit», a expliqué Nicole Bonvin Clivaz. «Ça n'est pas commun de vivre une situation pareille. Il nous a vraiment fallu beaucoup de courage pour l'affronter. Et on en aura encore besoin.»

Responsabilité admise

Mme Bonvin Clivaz reconnaît une responsabilité de la commune notamment pour l'absence de contrôle de l'établissement depuis 2019. «On a une responsabilité vis-à-vis de ce manque. L'enquête nous dira pourquoi il y a eu ces manquements. Aujourd'hui, on n'a pas les vraies réponses», concède Nicole Bonvin Clivaz.

Le Conseil communal n'entend pas démissionner: «La question ne se pose pas du tout, au contraire. On travaille d'arrache-pied», insiste sa vice-présidente, qui dit toutefois comprendre que la Commune soit pointée du doigt.

«On a tous les jours au Conseil communal des mails d'insultes. Mais ça se comprend, c'est normal. On va corriger. On a fait faux, maintenant on va faire juste», conclut Nicole Bonvin Clivaz.

Source: ATS