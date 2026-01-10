Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- Le numéro de la helpline pour les familles, victimes et témoins: 0848 112 117
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 40 morts, 116 blessés dont 71 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
- Le co-gérant du bar et sa femme ont été entendus en qualité de prévenus. Jacques Moretti a été placé en détention préventive.
La commune de Crans-Montana admet mardi 6 janvier «un manquement» dans les contrôles de sécurité de cet établissement.
La Suisse a observé une minute de silence lors de la journée de deuil national le vendredi 9 janvier.
La sortie de secours était verrouillée de l'intérieur
Selon la RTS, le propriétaire du bar a déclaré lors de l'enquête que la porte de secours du sous-sol avait été verrouillée de l'intérieur. Il a également admis avoir lui-même remplacé les panneaux isolants en mousse qui ont ensuite pris feu.
Pour rappel, le patron du bar «La Constellation» était dans un autre de ses établissements au moment du drame. Lorsqu’il est arrivé sur les lieux, il a affirmé, selon nos confrères, qu’il a lui-même débloqué la porte de l’extérieur, trouvant plusieurs cadavres derrière la porte. Il a ajouté ne pas savoir que la porte avait été fermée à clé.
Est-ce que ce nouvel élément va pousser les procureurs à requalifier les charges en homicide par dol éventuel?
La mère d'une survivante témoigne de la détresse psychologique de sa fille
Dans une interview accordée à la chaîne d'information BFM lors de la cérémonie commémorative de vendredi, la mère d'une fille qui a survécu à la tragédie a fait part de ses inquiétudes quant aux séquelles psychologiques qui vont hanter les rescapés. Elle a expliqué que sa fille de 20 ans était grièvement blessée. Mais pas uniquement physiquement. «Elle voit constamment les flammes devant elle, les blessés et les morts autour d'elle. Sans cesse, elle frappe aux fenêtres et aux portes closes.»
Elle estime que les propriétaires du bar devraient être emprisonnés «à vie», car «ils ont construit un sous-sol sans sortie digne de ce nom». Un élément que l'enquête devra encore établir.
Engins pyrotechniques interdits à Livigno
Fini les feux de Bengake dans les bars et et restaurants italiens? C'est en tout cas une mesure qui se discute actuellement à Rome. Certaines communes ont déjà franchi le pas. C'est notamment le cas dans la réputée station de ski de Livigno. Le maire, Remo Galli, a publié un decret interdisant les engins pyrotechniques dans les établissements publics de cette commune lombarde. Les contrevenants s'exposeront à des amendes allant de 75 à 500 euros.
«Nous avons le devoir de tout mettre en œuvre pour protéger les touristes, les résidents et les jeunes», a expliqué le maire, qui a également ordonné des contrôles ciblés par la police locale. L'utilisation d'artifices pyrotechniques s'est largement répandue dans les bars et restaurants des stations de montagne, non seulement lors de fêtes, mais aussi lors d'anniversaires.
Pourquoi Jacques Moretti a-t-il été autorisé à exploiter des établissements malgré ses anciennes condamnations?
Pourquoi le couple d'exploitants Jacques et Jessica Moretti a-t-il obtenu une licence d'exploitation? La question se pose après que Jacques Moretti a été condamné en France pour incitation à la prostitution et s'est vu interdire d'exercer une activité commerciale. Malgré cela, le couple a été autorisé à exploiter un bar et un restaurant à Crans-Montana. Depuis vendredi, l'homme de 49 ans est en détention préventive.
Selon la loi cantonale valaisanne, les établissements publics ne peuvent être exploités que par des personnes qui n'ont pas fait l'objet de condamnations pénales susceptibles de compromettre l'exploitation, comme le rapporte la SRF. A l'époque, la règle de la «réputation irréprochable» s'appliquait encore.
On ne sait pas si la commune a vérifié les casiers judiciaires suisses ou français avant d'accorder l'autorisation. La commune elle-même indique seulement que le dossier a été transmis au Ministère public, mais ne s'est pas exprimée sur les raisons qui ont motivé l'octroi de la licence.
Des matériaux insonorisants qui peuvent accélérer un feu
Les conditions requises en matière de protection contre les incendies et d'isolation acoustique ne sont pas toujours compatibles, constatent samedi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». Les panneaux insonorisants sont souvent composés de matériaux poreux à forte teneur en oxygène, explique dans les journaux Christoph Renfer, professeur en protection contre les incendies. «Cela peut entraîner un départ de feu plus rapide et une combustion plus intense des matériaux inflammables.»
La mousse en polyuréthane, ajoute-t-il, peut être traitée avec des produits ignifuges, qui ne permettent pas d'empêcher le feu de se propager, mais de le retarder. De plus, cela réduirait la quantité de fumée toxique, précise Sabyasachi Gaan, chef du groupe des additifs et de la chimie du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche Empa.
Source: ATS
86 minutes avant le drame, une nouvelle loi pourrait exonérer Crans-Montana
Une nouvelle clause de non-responsabilité dans la loi valaisanne sur les constructions pourrait protéger la commune de Crans-Montana (VS) contre des demandes d'indemnisation après le dramatique incendie du bar «Le Constellation». Au 1er janvier 2026, l'article 25 de la législation a été complété par un paragraphe dans l'article 37, qui stipule: «L'autorité compétente n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des dispositions de la présente loi par les maîtres d'ouvrage et leurs représentants.»
«Le nouvel article 37 s'applique à l'incendie de Crans-Montana, car le dommage s'est produit alors que la nouvelle disposition était en vigueur», explique le conseiller national Pascal Schmid (UDC/TG), qui est avocat de profession. Les tribunaux pourraient cependant se baser sur un «délit pluriel» et évaluer le manquement à l'obligation de surveillance selon l'ancien droit, ajoute-t-il.
«Il y aura pour tout le monde un avant et un après» Crans-Montana
Le président du Conseil d'Etat valaisan Mathias Reynard indique dans «Le Temps» de samedi avoir lancé un appel à réfléchir à la façon d'honorer la mémoire des 40 morts et 116 blessés de l'incendie du bar «Le Constellation» le 1er janvier à Crans-Montana (VS) afin «de montrer qu'on ne les oublie pas».
Mais il est encore «trop tôt pour connaître la forme que ce devoir de mémoire va prendre», ajoute-t-il. «Il y aura pour tout le monde un avant et un après» ce drame, note le ministre socialiste. «Il faut que l'on montre que cela ne s'arrête pas là, que le soutien va continuer, qu'on n'oubliera jamais.»
Source: AFP
Après Mathias Reynard, la commune de Crans-Montana présente ses excuses
«Nous adressons nos excuses et notre pardon à toutes les familles qui sont dans le deuil et la peine», a déclaré vendredi la vice-présidente de la commune de Crans-Montana Nicole Bonvin Clivaz, interrogée par la RTS peu après la cérémonie en hommage aux victimes. La vice-présidente reconnaît des erreurs et manquements que l'enquête devra clarifier. Une démission du Conseil communal n'est cependant pas envisagée.
«Vraiment, on adresse nos excuses et notre pardon à toutes ces familles qui sont dans le deuil et la peine. On a envie de les soutenir du mieux qu'on peut. [...] On fera tout pour que ça ne se reproduise plus», a-t-elle ajouté.
Il y a trois jours, lors de la conférence de presse du Conseil communal de Crans-Montana, de telles excuses n'avaient pas été présentées, une attitude qui avait suscité de nombreuses critiques.
«Aujourd'hui, on a besoin de les formuler. Sous le feu de l'action, on est maladroit», a expliqué Nicole Bonvin Clivaz. «Ça n'est pas commun de vivre une situation pareille. Il nous a vraiment fallu beaucoup de courage pour l'affronter. Et on en aura encore besoin.»
Responsabilité admise
Mme Bonvin Clivaz reconnaît une responsabilité de la commune notamment pour l'absence de contrôle de l'établissement depuis 2019. «On a une responsabilité vis-à-vis de ce manque. L'enquête nous dira pourquoi il y a eu ces manquements. Aujourd'hui, on n'a pas les vraies réponses», concède Nicole Bonvin Clivaz.
Le Conseil communal n'entend pas démissionner: «La question ne se pose pas du tout, au contraire. On travaille d'arrache-pied», insiste sa vice-présidente, qui dit toutefois comprendre que la Commune soit pointée du doigt.
«On a tous les jours au Conseil communal des mails d'insultes. Mais ça se comprend, c'est normal. On va corriger. On a fait faux, maintenant on va faire juste», conclut Nicole Bonvin Clivaz.
Source: ATS
Jacques Moretti, co-gérant du «Constellation», est placé en détention préventive
Entendu pour la première fois en qualité de prévenu ce vendredi à Sion, Jacques Moretti, co-gérant du «Constellation», a été placé en détention préventive à l'issue de son audition, révèle «24 Heures», informations confirmées par BFMTV. La justice évoque «un risque de fuite».
En revanche, sa femme reste en liberté. Jacques et Jessica Moretti sont visés par une instruction pénale pour «homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence».
Jessica Moretti, co-propriétaire du bar avec son mari Jacques, s'est adressée à la presse en sortant de son audition à Sion: «Mes pensées constantes vont vers les victimes et les gens qui se battent aujourd'hui. C'est une tragédie inimaginable. Jamais, jamais on aurait pu imaginer ça. Ça s'est passé dans notre établissement et je tiens à m'excuser», a-t-elle déclaré.
Trois procureures ont mené les débats, dont Catherine Seppey (chargée de l'enquête) et Beatrice Pilloud, procureure générale visée par de multiples demandes de démission. Les questions liées proprement au drame seront éclaircies prochainement. Plusieurs avocats de victimes ont pu assister à ces auditions.
Le président italien rencontre les familles de blessés à Zurich
Le président de la République italienne Sergio Mattarella s'est rendu vendredi à l'hôpital de Zurich pour rencontrer les familles de deux jeunes italiens blessés lors de la catastrophe du Nouvel An à Crans-Montana. Il devait se rendre ensuite à Martigny pour participer à l'hommage national aux victimes.
Le chef de l'Etat italien s'est entretenu avec les médecins de l'hôpital. Sergio Mattarella a tenu à les remercier, a précisé l'agence italienne Ansa.
Macron est arrivé en Suisse
De son côté, le président français Emmanuel Macron est arrivé en avion à Genève peu avant midi, selon le porte-parole de Genève Aéroport. Le chef de l'Etat français devait ensuite rejoindre Martigny en hélicoptère.
Source: ATS
L'ASF rend hommage à neuf jeunes footballeurs décédés
Neuf jeunes footballeurs suisses ont perdu la vie lors du tragique incendie de Crans-Montana. Ils jouaient dans trois clubs régionaux de Suisse romande, a annoncé vendredi l'Association suisse de football sur son site. Plusieurs autres joueurs ont été blessés.
«L'Association Suisse de Football est en deuil et s'associe à la douleur de toutes les victimes de cette catastrophe ainsi qu'à celle de leurs familles et de leurs proches», écrit l'ASF. «Nous sommes en pensée avec toutes les personnes concernées – aujourd'hui et au-delà de ce jour.»
Source: ATS
Une aide rapide et sans formalité pour les victimes et leur famille
Les victimes de l'incendie de Crans-Montana et leur famille doivent recevoir dès maintenant l'aide dont elles ont besoin. Sans formalités administratives. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) examine si des mesures supplémentaires sont nécessaires. «Personne ne doit passer à travers les mailles du filet des aides disponibles.» La loi sur l'aide aux victimes permet aux victimes d'une infraction et à leurs proches une aide immédiate, mais aussi des prestations à moyen et à long terme.
L'aide immédiate comprend des prestations médicales, un accompagnement psychologique et la prise en charge de frais de déplacement et d'hébergement des proches. Les centres de consultation informent aussi les victimes et leurs proches de leurs droits et les aident à surmonter le traumatisme de l'événement.
Des spécialistes apportent des conseils sur des questions relatives au droit des assurances ou à la procédure pénale. L'aide aux victimes prend également en charge les premiers frais de consultation d'un avocat.