Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 40 morts, 116 blessés dont 71 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
Ignazio Cassis répond à l'indignation de l'Italie
Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a assuré samedi à son homologue italien Antonio Tajani que la Suisse «veut de la clarté» sur l'incendie de Crans-Montana. «Nous suivons attentivement les travaux de la justice valaisanne», a-t-il écrit sur X. Les autorités transalpines ont vivement réagi à la décision de lever la détention provisoire du propriétaire du bar «Le Constellation», Jacques Moretti. «Nous comprenons leur douleur, parce qu'elle est aussi notre douleur», assure le Tessinois.
«Comme l'Italie, la Suisse pleure les 40 victimes et les nombreux blessés de la tragédie de Crans-Montana», a-t-il ajouté. Lors de leur entretien, Ignazio Cassis et Antonio Tajani ont réitéré la volonté de la Suisse et de l'Italie de «se soutenir mutuellement», a-t-il dit. Un peu plus tôt, Antonio Tajani avait indiqué lors d'une conférence de presse avoir «longuement discuté» avec Ignazio Cassis et lui avoir fait part de la «profonde indignation du peuple italien» face à la décision de la justice valaisanne.
«Inacceptable»
Selon lui, le ministère public valaisan «est responsable d'une enquête qui présente des lacunes à tous les niveaux. Elle a démarré tardivement et a permis aux deux principaux responsables de tenter de s'enfuir, de polluer les preuves et d'accuser d'autres personnes de responsabilités qui leur incombent», a-t-il accusé.
Antonio Tajani a jugé «inacceptable» la décision de remettre en liberté Jacques Moretti, «une personne qui est objectivement responsable de ce qui s'est produit». On ne peut pas compenser la mort de tant de personnes par une caution de 200'000 francs, a-t-il poursuivi.
«La cheffe du gouvernement (Giorgia Meloni) et moi-mêmes sommes indignés, non seulement en tant que membres du gouvernement italien, mais aussi en tant que parents et grands-parents», a-t-il dit devant la presse. Le chef de la diplomatie transalpine a demandé à la justice suisse d'accélérer la procédure pénale. «Les sentiments du peuple italien ne doivent pas être blessés de cette manière», a-t-il conclu.
Source: ATS
Guy Parmelin justifie la libération de Jacques Moretti face à l'Italie
Samedi, en marge de la réunion des délégués de l'Union démocratique du centre (UDC) à Näfels, dans le canton de Glaris, le conseiller fédéral Guy Parmelin a réagi aux accusations de l'Italie. «Nous comprenons l'indignation», a-t-il déclaré. «Nos procédures en Suisse ne sont pas les mêmes qu'en Italie.»
Le principe de séparation des pouvoirs «doit être respecté», a déclaré Guy Parmelin. La justice doit désormais mener l'enquête en toute transparence. «Si des erreurs ont été commises, des sanctions doivent être appliquées.» Guy Parmelin a déclaré avoir été personnellement en contact avec Giorgia Meloni, sans donner plus de détails. En parallèle, les responsables politiques doivent examiner comment apporter au mieux leur soutien aux familles des victimes.
Incendie meurtrier en Suisse: «vive indignation» du gouvernement italien après la libération du propriétaire du bar
La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a exprimé samedi «la vive indignation du gouvernement et de l'Italie» après la libération vendredi du propriétaire français du bar de Crans-Montana.
Giorgia Meloni et son chef de la diplomatie, Antonio Tajani, «ont donné instruction à l'ambassadeur d'Italie en Suisse (...) de prendre immédiatement contact avec la procureure générale du canton du Valais Béatrice Pilloud afin de lui faire part de la vive indignation du gouvernement et de l'Italie» face à la décision de la justice, selon un communiqué des services de Giorgia Meloni. Et Rome a rappelé son ambassadeur en Suisse pour «définir les mesures supplémentaires à prendre», selon ce communiqué.
«Grave offense»
Six jeunes Italiens ont trouvé la mort dans cet incendie et plus d'une dizaine ont été grièvement blessés. Meloni et Tajani pointent également du doigt "«a gravité extrême du crime» dont Jacques Moretti est soupçonné, «les lourdes responsabilités qui pèsent sur lui, le risque persistant de fuite et le risque évident de nouvelle altération des preuves».
«Cette décision représente une grave offense et une nouvelle blessure infligée aux familles des victimes de la tragédie de Crans-Montana et à ceux qui sont encore hospitalisés», poursuit le communiqué.
«Toute l'Italie réclame à grands cris la vérité et la justice, et demande que, à la suite de cette catastrophe, des mesures respectueuses soient prises, qui tiennent pleinement compte des souffrances et des attentes des familles», selon la même source.
Source: AFP
Jacques Moretti est bien sorti de prison après le versement d’une caution
Jacques Moretti, gérant et copropriétaire du bar Le Constellation à Crans-Montana, a été libéré de la prison de Sion après le versement d’une caution de 200’000 francs. L’information a été rapportée par la chaîne française BFMTV, citant une source proche du dossier, confirmée par la suite par l'ATS. Le quotidien vaudois «24 heures» indique pour sa part que cette libération serait intervenue dès vendredi.
Le père d’une victime dénonce une décision «inacceptable»
Andrea C. traverse l’épreuve la plus terrible pour un père. Sa fille Chiara C., 16 ans, a perdu la vie dans l’incendie du bar à Crans-Montana. Vendredi soir, l’annonce de la libération de Jacques Moretti, gérant de l’établissement et détenu jusqu’ici à titre préventif, a provoqué un choc immense chez le père endeuillé.
Dans une interview accordée au quotidien italien «La Repubblica», Andrea C. confie que seule l’idée qu’une justice puisse un jour être rendue lui permettait de tenir. Après cette décision, dit-il, cet espoir s’effondre. Il décrit une douleur ravivée, comparant l’annonce à «du sel versé sur une plaie ouverte», et juge la décision des autorités «inacceptable».
Que toute la lumière soit faite
Le père de la victime dénonce aussi de graves défaillances dans les contrôles communaux et un temps précieux perdu depuis le drame. Il s’indigne que seules deux personnes fassent actuellement l’objet d’une enquête et réclame que toute la lumière soit faite, pour sa fille comme pour les autres victimes.
L’émotion dépasse les frontières suisses. En Italie, plusieurs responsables politiques ont réagi, dont le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani et la Première ministre Giorgia Meloni, qui a écrit sur X que des comptes seraient demandés aux autorités suisses.
Guy Parmelin rencontre les familles des victimes de l'incendie
Le président de la Confédération Guy Parmelin a rencontré vendredi les proches des victimes italiennes de l'incendie de Crans-Montana (VS). Il a promis une "transparence totale pour comprendre ce qui s'est passé".
«Nous ne laisserons personne au bord du chemin», a ajouté le Vaudois dans une interview à la RTS. Les proches veulent obtenir justice et s'assurer que les procédures se déroulent correctement. De plus, un accompagnement de longue haleine sera nécessaire, a-t-il dit.
La question de l'indemnisation et de la réparation a été au cœur des discussions. L'Italie demande que la Confédération prenne la direction générale du dossier et que toutes les victimes soient traitées de manière égale. M. Parmelin a expliqué que les familles étaient accompagnées par des avocats et que l'Office fédéral de la justice (OFJ) allait désormais coordonner les aspects juridiques, en particulier l'application de la loi sur l'aide aux victimes (LAVI).
L'OFJ devra notamment examiner, avec les instances compétentes, s'il y a des lacunes et analyser comment les combler, a souligné M. Parmelin. En effet, des coûts et des obstacles apparaissent avant même la fin d'un processus.
Source: ATS
Vers une interdiction nationale des engins pyrotechniques à l'intérieur
Les articles pyrotechniques devraient être immédiatement interdits dans les locaux recevant du public en Suisse. Le comité directeur de l'Autorité intercantonale des entraves techniques au commerce (AIET) soumettra une demande en ce sens lors de son assemblée plénière le 6 mars. Les catégories d'engins pyrotechniques d'ores et déjà soumises à autorisation ne sont pas concernées par cette interdiction, précise vendredi l'AIET dans un communiqué.
Les prescriptions suisses de protection incendie étaient en cours de révision totale au moment du drame de Crans-Montana, qui avait entraîné la mise en pause de ces travaux. Le comité directeur de l'AIET s'est penché vendredi sur la suite de cette procédure.
Outre les premières conclusions qui ont pu être tirées de l'incendie de Crans-Montana, près de 11'000 contributions ont été reçues dans le cadre de la consultation technique, qui s'est achevée le 11 janvier, écrit l'AIET. Et d'ajouter que ces deux points devront être «étudiés avec rigueur» et «soigneusement intégrés» dans les prescriptions révisées. Leur entrée en vigueur sera différée, vraisemblablement à l'automne 2027, prévoit l'autorité.
Jacques Moretti va sortir de prison
Jacques Moretti peut sortir de prison. Le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a annoncé vendredi la levée de la détention provisoire du propriétaire du bar «Le Constellation» à Crans-Montana qui a pris feu la nuit du Nouvel An, faisant 40 morts et 116 blessés,
Ce dernier a fixé la caution à 200'000 francs, «montant articulé par le Ministère public et que le tribunal a jugé adéquat et dissuasif», indique vendredi en fin de journée le TMC. La somme a été versée ce jour sur le compte du Ministère public, est-il précisé.
«En lieu et place de la détention provisoire, le TMC (...) a ordonné les mesures de substitution suivantes, destinées à contrer le risque de fuite présenté par le prévenu», ajoute l'instance. «Il s'agit des mesures classiques consistant en l'interdiction de quitter le territoire helvétique, l'obligation de déposer tous ses documents d'identité et de séjour auprès du Ministère public, l'obligation de se présenter quotidiennement auprès d’un poste de police et donc l'obligation de verser des sûretés.»
Source: ATS
De nouvelles images montrent le début du feu dans «Le Constellation»
Il y a environ trois semaines, un incendie a ravagé le bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS). L'enquête bat toujours son plein. La chaîne française BFMTV dispose désormais de nouvelles images prises peu après le début de l'incendie.
Sur la vidéo, qui aurait été filmée par un jeune client âgé de 15 ans, on voit plusieurs employés – dont Jessica Moretti – transporter des bouteilles de champagne auxquelles sont attachées des bougies étincelantes. Ils ne semblent pas remarquer que les flammes se répandent déjà au plafond.
Le journaliste de BFMTV Maxime Brandstaetter décrit ce moment comme «décisif», car ces 35 secondes auraient peut-être permis de contenir l'incendie, ou de fuir.
Le Parquet valaisan refuse un procureur extraordinaire pour le drame de Crans-Montana
Un procureur extraordinaire ne sera pas nommé pour enquêter sur la tragédie de Crans-Montana. Le Ministère public valaisan, qui poursuit son instruction, l'a annoncé vendredi matin.
«Le bureau a estimé qu'il n'y a aucune raison, ni objective ni juridique, qui justifie la nomination d'un procureur extraordinaire», écrit le Ministère public dans un communiqué, signé par la procureure générale Beatrice Pilloud. Le Parquet précise que le bureau s'est réuni le 19 janvier pour statuer sur cette requête, émanant de plusieurs avocats des familles des victimes.
Source: ATS
Une victime de 15 ans s'est réveillée après 22 jours de coma
Les victimes du terrible incendie de Crans-Montana reprennent peu à peu conscience. Nombre d'entre elles sont encore grièvement blessées et doivent se battre pour survivre. Mais chaque petit progrès leur redonne espoir, ainsi qu'à leurs familles.
Elsa R.*, une jeune Italienne de 15 ans, s'est réveillée après 22 jours de coma artificiel. Selon le Corriere della Sera, elle souffrait de brûlures sur plus de 60 % de son corps. Une troisième opération de l'intestin est prévue, car ses intestins ne fonctionnent toujours pas correctement, a déclaré son père au journal.
Vague de soutien
L'adolescente de 15 ans, hospitalisée à Zurich, se bat pour survivre. Son pronostic reste incertain. Mais lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle a reconnu ses parents. «Pour sa mère et moi, ce fut un moment bouleversant. Inimaginable», a confié le père au Corriere della Sera.
Les camarades de classe d'Elsa ont également été très touchés par cette nouvelle encourageante. Ils lui ont témoigné leur soutien sur les réseaux sociaux: «Ne perds pas espoir.» Mais le chemin est encore long, souligne le père d'Elsa: «C'est une étape importante, mais le parcours sera long et difficile, et elle en prend de plus en plus conscience.»