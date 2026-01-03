Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- Le numéro de la helpline pour les familles, victimes et témoins: 0848 112 117
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 40 morts, 119 blessés dont 71 Suisses
L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
Une instruction pénale a été ouverte le 2 janvier au soir à l’encontre les deux gérants du bar. Ceux-ci sont prévenus d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence.
La majorité des victimes est traitée à l'hôpital de Sion, le CHUV et Zurich sont mobilisés pour le traitement des grands brûlés, les HUG ont aussi pris en charge les victimes. Les autorités appellent au dons du sang, toutes les informations sur: www.jedonnemonsang.ch
Une enquête pénale a été ouverte contre les gérants du bar «Le Constellation»
Les premiers éléments de l'enquête sur l'incendie mortel de Crans-Montana ont conduit à l'ouverture d'une enquête pénale à l'encontre des deux exploitants de l'établissement. C'est ce qu'a annoncé le parquet valaisan dans un communiqué.
Les propriétaires du bar sont accusés d'homicide involontaire, de coups et blessures involontaires et d'incendie volontaire. Ils bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'une condamnation soit prononcée.
Stéphane Ganzer: «Quelqu'un a commis une erreur" à Crans-Montana»
Le conseiller d'Etat valaisan en charge de la Sécurité Stéphane Ganzer est certain qu'une erreur est à l'origine de l'incendie à Crans-Montana. Quelque chose n'a pas fonctionné, a-t-il déclaré samedi à la radio SRF. Un expert en investigation incendie affirmait déjà celà à Blick le 1er janvier.
«Un incendie aussi grave en Suisse, où nous avons des normes et des contrôles professionnels, signifie que quelque chose n'a pas fonctionné, a poursuivi le ministre valaisan. Il y avait une sortie de secours, il y avait des contrôles.»
«Pour moi, le problème n'est pas seulement la bougie, mais le plafond» a-t-il estimé à propos des vidéos prises dans le bar avant l'incendie. On trouve des feux de Bengale dans tous les bars et les discothèques de Suisse, a-t-il ajouté.
Stéphane Ganzer voit un gros problème dans le matériau utilisé au plafond. Selon lui, des rénovations ont peut-être eu lieu entre deux contrôles, avec l'installation de nouveaux matériaux.
Pour le conseiller d'Etat, il est clair que «quelqu'un a commis une erreur. J'en suis sûr.» La commune de Crans-Montana a effectué des contrôles dans ce bar. «Au canton, nous n'avions connaissance d'aucun problème particulier.»
La police va maintenant examiner tous les rapports et les circonstances exactes. Le directeur de la Sécurité estime que la situation particulière en Valais va durer encore au minimum une semaine.
Pas de laxisme selon le président
Le président de Crans-Montana, Nicolas Féraud, estime qu'il n'y a pas eu de laxisme de la part de sa commune. «Je suis convaincu que non», a déclaré l'édile à la RTS.
Selon lui, «il est évident que ce genre de catastrophe remet passablement de choses en cause. Dont notre règlement sur le contrôle de tous les établissements publics.» Nicolas Féraud ne précise pas ce qui pourrait être mis en place. «On ne peut pas répondre aujourd'hui à cette question, mais il est évident que des choses changeront assez rapidement», dit-il.
Le conseiller fédéral Beat Jans est à Crans-Montana
Le conseiller fédéral Beat Jans est à Crans-Montana samedi après-midi, deux jours après le drame. Le chef du Département fédéral de justice et police s'est d'abord rendu à Sion pour rencontrer les autorités cantonales.
Le Bâlois a rencontré le commandant de la police cantonale valaisanne Frédéric Gisler, la procureure générale Beatrice Pilloud et le conseiller d'Etat Stéphane Ganzer, alors qu'il était accompagné de la cheffe de Fedpol Eva Wildi-Corté. Beat Jans s'est ensuite rendu à Crans-Montana.
Le conseiller fédéral s'est rendu directement sur les lieux du drame où il devrait déposer une gerbe de fleurs. Le ministre italien des Affaires étrangères italien Antonio Tajani s'y était rendu la veille.
Jeudi, le président de la Confédération Guy Parmelin avait également fait le déplacement. Il s'est notamment entretenu avec l'équipe d'identification des corps des victimes de l'incendie meurtrier survenu au «Constellation» dans la nuit du Nouvel An.
Source: ATS
Uber offre des courses aux proches de victimes
La plateforme Uber se joint à l'effort de solidarité pour aider les familles et les proches. L’entreprise met à disposition des courses gratuites afin de faciliter les déplacements des proches vers les hôpitaux où sont prises en charge les personnes blessées, en complément des transports publics. Cette aide concerne plusieurs villes et cantons, via des codes à entrer dans l’application Uber, rubrique Wallet/Paiement, puis Promotions.
Voici les codes disponibles:
Crans-Montana_help_VS – Valais (hôpitaux de Sion, Sierre, Viège, Martigny)
Crans-Montana_help_LAU – Lausanne et Rennaz (CHUV et hôpital de Rennaz)
Crans-Montana_help_GVA – Genève (HUG)
Crans-Montana_help_ZUR – Zurich (hôpital universitaire USZ)
Crans-Montana_help_FR – Fribourg (Hôpital fribourgeois)
Crans-Montana_help_BE – Berne (Inselspital)
Chaque code permet de bénéficier de dix courses gratuites, jusqu’à 30 francs par trajet, pour des déplacements débutant ou se terminant dans l’un des établissements concernés. Le dispositif est valable jusqu’au 31 janvier 2026. Uber remercie les services de secours, les bénévoles et les organisations locales, et affirme rester en contact avec les autorités pour ajuster son soutien si nécessaire.
Des équipes italiennes ont été déployées dans des hôpitaux suisses
Pour faire face au terrible incendie à Crans-Montana, des équipes médicales italiennes ont été déployées en Suisse, comprenant plusieurs psychologues qui viendront en aide aux familles des victimes et des blessés. Malgré l'émotion et la douleur des familles, la mission progresse bien, selon Giuseppe Lepri Gallerano, de la Protection civile italienne à Crans-Montana.
«Nous resterons aussi longtemps que nécessaire pour aider les familles», a-t-il affirmé. Cette aide n'est pas seulement destinée aux proches italiens et aux blessés, mais aussi aux Suisses.
En parallèle, dans les hôpitaux suisses, les équipes médicales italiennes examinent l'état de santé des blessés italiens. Dès que leur état le permettra, ils seront rapatriés, a ajouté le responsable de la Protection civile.
Vague de solidarité pour héberger les proches des victimes
Les privés se mobilisent samedi pour héberger les proches des victimes de l'incendie de Crans-Montana. Une centaine de personnes ont répondu à l'appel lancé sur une page Instagram créée pour rechercher les victimes.
De nombreux privés de toute la Suisse proposent canapé-lit, appartement, chambres à proximité des principaux hôpitaux où se trouvent les blessés. Une centaine de propositions ont été faites en moins de deux heures suite à l'appel lancé samedi matin sur la page cransmontana.avisderecherche.
Plusieurs personnes offrent des logements près des deux centres pour grands brûlés au CHUV et à l'hôpital universitaire de Zurich. Vingt-deux brûlés graves se trouvent à Lausanne et plus d'une douzaine à Zurich.
Des privés genevois et valaisans proposent également des lits autour des HUG, de l'hôpital de Sion et à Crans-Montana. Le drame survenu dans la nuit de Nouvel An dans le bar «Le Constellation» a fait 40 morts et 119 blessés, selon le dernier bilan.
Source: ATS
Le Quai d'Orsay publie un nouveau bilan
Seize Français ont été blessés dans l'incendie à Crans-Montana, et neuf restent non localisés, selon un nouveau bilan communiqué samedi par le ministère des Affaires étrangères.
Les autorités valaisannes avaient évoqué vendredi la présence de 14 Français parmi les 113 blessés identifiés. Le Quai d'Orsay faisait jusqu'à présent état de huit ressortissants non localisés.
Source: AFP
La Confédération ouvre un livre de condoléances en ligne
La Confédération a ouvert samedi un livre de condoléances en ligne après l'incendie de la nuit du Nouvel An à Crans-Montana. Il est destiné aux personnes souhaitant exprimer leur tristesse et leur sympathie aux victimes, écrit le Conseil fédéral sur le réseau social X.
Ce drame a provoqué un choc et une grande tristesse dans le monde entier, souligne la page d'accueil de ce livre de condoléances, en français, allemand, italien et anglais. On y trouve notamment des messages du président de la Confédération Guy Parmelin, des conseillers fédéraux Ignazio Cassis et Beat Jans, ainsi que du président du gouvernement valaisan Mathias Reynard.
Les écoles valaisannes rouvriront normalement lundi
Les écoles valaisannes rouvriront normalement lundi après le drame de Crans-Montana qui a fait 40 morts et 119 blessés selon le dernier bilan, a indiqué le département cantonal de la formation. Il se tient prêt à apporter le soutien nécessaire aux écoles concernées.
«Les écoles seront ouvertes comme prévu», a indiqué samedi le secrétaire général du Département valaisan de l'économie et de la formation Pierre-Yves Délèze. Un soutien sera apporté aux écoles et classes concernées, a-t-il ajouté, précisant que le département suit la situation de près.
Des espaces de paroles et si nécessaire un soutien par des spécialistes pourront être mis en place. «Il existe certainement un besoin des jeunes de se retrouver et d'échanger», a déclaré Pierre-Yves Délèze. Le drame touche principalement des adolescents et des jeunes adultes s'étant rendus au Constellation pour fêter le passage à la nouvelle année.
La possibilité pour les élèves de participer au recueillement prévu vendredi prochain doit encore être organisée. Mais il est encore trop tôt à ce stade pour en dire plus, a précisé le Valaisan.
Source: ATS
Trois patients des HUG ont été transférés à l'étranger
Trois des cinq patients hospitalisés aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) à la suite de l'incendie de Crans-Montana ont été transférés à l'étranger vendredi après-midi. Ils se trouvent désormais dans des hôpitaux en France et Italie.
Il ne reste donc plus que deux personnes soignées aux HUG, ce qui n'impacte pas le fonctionnement général de l'hôpital, a indiqué samedi une porte-parole.
En revanche, au CHUV à Lausanne où 22 brûlés graves ont été pris en charge, la question d'un éventuel report d'opérations non urgentes se pose. Une décision sera prise durant le week-end, a relevé un porte-parole.
Source: ATS
Les premières victimes suisses ont été identifiées et rendues à leurs familles
Après l'incendie survenu le soir du Nouvel An au bar «Le Constellation» à Crans-Montana, la police cantonale valaisanne a pu identifier quatre victimes et remettre leurs corps à leurs familles.
Le travail d'identification approfondi mené ces dernières heures par la police cantonale du Valais, le DVI (Identification des victimes de catastrophes) et l'Institut de médecine légale a permis d'identifier à ce jour deux Suissesses âgées de 21 et 16 ans et deux Suisses âgés de 18 et 16 ans. Une fois ces étapes accomplies, les corps ont été rendus à leurs familles.