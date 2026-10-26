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Drame de Crans Montana
Deux sites de recueillement pour l'incendie du Constellation

La commune de Crans-Montana aménagera deux lieux de recueillement provisoires pour le premier anniversaire de l’incendie du Constellation, le 1er janvier. Une cérémonie sera retransmise au Régent et le lac Grenon illuminé.
Publié: il y a 14 minutes
Photo: Commune de Crans-Montana
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ATS Agence télégraphique suisse

La commune de Crans-Montana a prévu deux lieux de recueillement pour le premier anniversaire de l'incendie du Constellation, le 1er janvier prochain. Ils seront aménagés sur le site du bar et au Scandia à proximité de la chapelle Saint-Christophe.

La façade du Constellation sera couverte par une palissade et une toiture, «afin de protéger le site et de lui donner une apparence sobre et respectueuse», indique lundi la commune valaisanne. Les familles pourront y faire inscrire le nom de leur proche disparu. A quelques minutes à pied, le Scandia proposera un espace couvert. Des objets et témoignages en mémoire des victimes pourront y être déposés.

Attente d'un mémorial définitif

Ces deux projets sont mis à l'enquête publique et la commune espère entamer les travaux «le plus rapidement possible». A noter que ces aménagements seront provisoires, dans l'attente de la réalisation d'un mémorial définitif.

«Avec ces deux projets, le Conseil communal concrétise sa volonté de préserver la mémoire des victimes et de mettre à disposition des familles et des proches des aménagements dignes», souligne la conseillère communale Marielle Clivaz, citée dans le communiqué.

Cérémonie en direct et lac illuminé

La commune annonce aussi que la cérémonie officielle de commémoration, prévue le 1er janvier à 10h00 à Grône, sera retransmise en direct au Centre de congrès Le Régent «pour permettre à la population du Haut-Plateau de s'associer à cet hommage.»

Plusieurs membres du Conseil communal seront présents. Pour la population, «les modalités d'inscription seront communiquées sur le site internet de la commune dès l'ouverture du portail d'inscription», précise le communiqué.

Un autre hommage aux victimes est prévu avec une mise en lumière du lac Grenon, là aussi à quelques minutes du Constellation. Sans musique ni effets sonores, «ces jeux de lumière étoilés inviteront à la contemplation», indique la commune.

La scénographie lumineuse sera présentée en continu de 21h00 à 02h00 du matin, les nuits du 31 décembre et du 1er janvier.

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