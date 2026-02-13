DE
FR

Drame de Crans-Montana
Les avocats des Moretti défendus par les bâtonniers

Les bâtonniers de Valais, Vaud et Genève dénoncent des attaques contre des avocats. Ils soutiennent les défenseurs de Jacques et Jessica Moretti après une audition tendue.
Publié: 15:14 heures
L'audition du couple Moretti jeudi s'est déroulé dans un climat particulièrement tendu jeudi à Sion.
Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les bâtonniers des cantons du Valais, Vaud et Genève ont condamné vendredi les attaques à l'encontre des avocats de Jacques et Jessica Moretti, propriétaires du «Constellation» à Crans-Montana. Leur réaction intervient au lendemain d'une audition très tendue du couple.

A lire aussi
Les autorités valaisannes auraient été informées des failles de sécurité
Enquête sur Crans-Montana
Les autorités valaisannes auraient été au courant des failles de sécurité
La seule issue du bar «Le Constellation» était une vraie fournaise
Analyse
Un expert fait le point
La seule issue du bar «Le Constellation» était une vraie fournaise

Dans un communiqué publié vendredi, les trois ordres des avocats disent condamner «avec la plus grande fermeté les attaques verbales et physiques ainsi que les menaces dont ont fait l'objet les avocats de la défense.» En tant que bâtonniers, «il est de notre devoir de rappeler que le temps de la justice n'est pas celui des médias et que la mission des avocates et des avocats est de représenter chacune des parties afin de garantir un procès équitable. La justice ne doit pas être celle des médias, ni celle de la justice privée», écrivent-ils.

Les bâtonniers évoquent le «climat de tension» dans lequel se déroule la procédure, marquée par une «médiatisation particulièrement intense» à laquelle certains avocats participent parfois en violation des usages. Et d'appeler à la retenue.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus