Les bâtonniers de Valais, Vaud et Genève dénoncent des attaques contre des avocats. Ils soutiennent les défenseurs de Jacques et Jessica Moretti après une audition tendue.

Les avocats des Moretti défendus par les bâtonniers

ATS Agence télégraphique suisse

Les bâtonniers des cantons du Valais, Vaud et Genève ont condamné vendredi les attaques à l'encontre des avocats de Jacques et Jessica Moretti, propriétaires du «Constellation» à Crans-Montana. Leur réaction intervient au lendemain d'une audition très tendue du couple.

Dans un communiqué publié vendredi, les trois ordres des avocats disent condamner «avec la plus grande fermeté les attaques verbales et physiques ainsi que les menaces dont ont fait l'objet les avocats de la défense.» En tant que bâtonniers, «il est de notre devoir de rappeler que le temps de la justice n'est pas celui des médias et que la mission des avocates et des avocats est de représenter chacune des parties afin de garantir un procès équitable. La justice ne doit pas être celle des médias, ni celle de la justice privée», écrivent-ils.

Les bâtonniers évoquent le «climat de tension» dans lequel se déroule la procédure, marquée par une «médiatisation particulièrement intense» à laquelle certains avocats participent parfois en violation des usages. Et d'appeler à la retenue.