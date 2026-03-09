Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 41 morts, 115 blessés dont 70 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
La mousse du «Constellation» était présentée comme «non inflammable»
L’origine de la mousse qui a embrasé le «Constellation» la nuit du Nouvel-An est d’abord restée floue. Le gérant de l'établissement Jacques Moretti avait d'abord affirmé l'avoir achetée en 2015, dans un magasin Hornbach à Riddes (VS). Une déclaration qui s'est par la suite révélée fausse.
Le 20 février 2026, Jacques Moretti a finalement remis de lui-même une facture à la police cantonale valaisanne. Un document montre qu’il avait en réalité acheté la mousse auprès d’un fournisseur situé dans l'Est de l'Allemagne, rapporte «24 Heures».
Datée du 3 septembre 2015, la facture mentionne l’achat de 1360 plaques de mousse acoustique du modèle «Pyramidal Acoustic Foam PRO 90 cm / 45 cm / 6 cm P085», pour un montant total de 13’464 euros. Selon des pages – aujourd'hui archivées – du site internet du vendeur, ce produit était présenté comme «non inflammable» et «auto-extinguible», et recommandé pour une utilisation dans des crèches, écoles, restaurants ou bars.
Le 27 février, le Ministère public valaisan a adressé une demande urgente d’entraide judiciaire internationale aux autorités allemandes. L’objectif est de déterminer précisément les propriétés de cette mousse acoustique et d’obtenir davantage d’informations sur la transaction.
Oui à un soutien fédéral aux victimes de Crans-Montana
Les victimes de l'incendie de Crans-Montana et leurs proches recevront une contribution de solidarité de 50'000 francs. Après le Conseil des Etats, le National a validé lundi ce soutien. Il a toutefois modifié le projet. Le dossier retourne à la Chambre des cantons.
Source: ATS
La fondation pour les victimes de Crans-Montana sera validée jeudi par les députés
Les députés valaisans sont unanimement entrés en matière lundi sur la création d'une fondation en faveur des victimes du drame de Crans-Montana et de leurs proches. Les parlementaires sont prêts à doter ce fonds de 10 millions de francs.
Les élus du Grand Conseil devront se prononcer jeudi après-midi sur une série d'amendements. Ils valideront alors la création de la fondation, la dotant d'un capital initial d'un million de francs. A cette occasion, l'ensemble des partis acceptera d'allouer 10 millions de francs issus du ménage cantonal, afin d'alimenter ce fonds.
«La création d'une Fondation n'est pas un aveu de culpabilité de notre canton. Seule la justice établira les responsabilités, le cas échéant, nous les assumerons», a résumé la cheffe du groupe PLR, Sonia Tauss-Cornut, lors du débat d'entrée en matière. «Il s'agit avant tout d'un geste de solidarité, mais aussi un moyen pour combler les lacunes de la LAVI.» La Chablaisienne a plaidé «contre une indemnisation uniforme», mais a demandé «que des analyses individualisées soient menées.»
«S'unir et faire face ensemble: c'est ce qui doit nous guider», a souligné Pascal Clivaz (PS) en s'adressant aux autres membres du plénum cantonal. Pour Marie-Claude Schöpfer-Pfaffen (NEO), «cette fondation permet de créer un cadre juridique rapide en faveur des victimes.»
Source: ATS
Le Grand Conseil valaisant fait une minute de silence pour les victimes
Le Grand Conseil valaisan a entamé, lundi matin, sa semaine de débats en respectant une minute de silence à la mémoire des victimes de Crans-Montana. Un moment fort en émotions.
«Le drame de Crans-Montana a profondément marqué notre canton. Face à une telle tragédie, nos premières pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches», a résumé la présidente du Grand Conseil, Patricia Constantin.
Président du gouvernement, Mathias Reynard s'est ensuite exprimé: «Depuis le 1er janvier, notre canton n’est plus tout à fait le même. Le drame de Crans-Montana a brisé des familles. Il a touché de plein fouet notre jeunesse... et ému l’ensemble de la communauté. Ce drame nous marquera à vie.» Le Conseil d’Etat rencontrera très prochainement les victimes et leurs proches.
La création d'une Fondation et sa dotation à hauteur de 10 millions de francs par le canton du Valais devront être validées par le Parlement lundi après-midi.
Source: ATS
Une délégation française présente en Valais et à Berne pour échanger sur Crans-Montana
Une délégation française est de passage en Valais et à Berne vendredi et samedi en lien avec le drame de Crans-Montana. Diverses rencontres sont prévues, notamment pour évoquer les aides financières aux victimes.
«L'objectif est d'échanger sur les différents dispositifs mis en place par le canton du Valais, afin de soutenir et aider les victimes et leurs proches», indiquent les autorités valaisannes, confirmant à Keystone-ATS une information de la NZZ.
Mathias Reynard, président du gouvernement valaisan, est accompagné par différents responsables et spécialistes de l'administration cantonale. Côté français, les deux coordinateurs pour les victimes françaises de Crans-Montana, l'ambassadrice française et la consule honoraire étaient également attendus. L'Etat du Valais précise qu'il s'agit d'une «rencontre technique», et sans la présence de représentants de la justice.
Source: AFP
Le Conseil d'Etat va aider financièrement les victimes de Crans-Montana
Le Conseil d'Etat vaudois a annoncé mercredi qu'il allait allouer 7 millions à la fondation «Beloved», créée à la suite de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana. L'annonce a été faite alors que l'exécutif cantonal rencontrait certaines familles vaudoises touchées par la tragédie, en compagnie du président de la Confédération Guy Parmelin.
Ce montant qui devra être validé par le Grand Conseil, doit permettre «un appui financier sur le long terme», écrit le Conseil d'Etat dans un communiqué. Pour l'exécutif, cet argent s'adresse aux victimes, à leurs proches et aux autres personnes directement impactées par ce drame.
Outre le soutien financier, le Conseil d'Etat vaudois a rappelé qu'il partageait la peine des familles des victimes et qu'il mettait tout en œuvre pour les soutenir, les accompagner et leur permettre d’accéder aux prestations d’urgence fournies par le Centre LAVI, qui offre un accompagnement complet aux victimes et à leurs proches.
Source. ATS
Le Conseil des Etats valide l'aide aux victimes de Crans-Montana
La Confédération doit verser une contribution de solidarité unique de 50'000 francs aux blessés et aux proches des personnes décédées dans l'incendie de Crans-Montana. Le Conseil des Etats a validé mercredi cette aide et d'autres mesures, mais avec des cautèles.
Au total, le gouvernement sollicite un peu plus de 35 millions de francs. Si 7,8 millions sont destinés à la contribution de solidarité, 20 millions doivent servir à financer et organiser une table ronde avec les personnes concernées pour convenir d'accords à l'amiable. Et les cantons doivent être soutenus à hauteur de 8,5 millions pour l'aide aux victimes.
Le Conseil des Etats soutient sur le principe la table ronde, il a toutefois préféré temporiser et n'a pas validé les 20 millions correspondants. Ce volet doit être examiné en dehors de la loi urgente. Par ailleurs, des réserves ont été émises: cette intervention inhabituelle peut sembler injuste pour les victimes d'autres accidents. Un droit de recours contre les responsables des dommages a donc été ajouté.
Les sénateurs ont encore apporté d'autres précisions. Au vote sur l'ensemble, une partie de l'UDC et du PLR s'est opposée ou abstenue. Le National se prononcera lundi. Le dossier doit être bouclé cette session, et la loi déclarée urgente. Le gouvernement l'a limitée à fin 2029. Le Conseil des Etats a prolongé le délai jusqu'à fin 2040.
Source: ATS
Recueillement au Parlement pour les victimes de Crans-Montana
En ouverture de la session de printemps lundi, les élus fédéraux auront une pensée pour les victimes et les familles touchées par le drame de Crans-Montana. Ils entreront ensuite dans le vif du sujet: plusieurs projets de lois seront débattus le premier jour. Le programme d'allègement budgétaire arrivera mardi au National.
Les deux Chambres ont prévu un moment de recueillement après l'incendie survenu à Nouvel An dans un bar de Crans-Montana. Plus tard durant la session, elles se prononceront sur un soutien fédéral aux blessés et aux proches des victimes. Une contribution de solidarité unique de 50'000 francs est notamment prévue.
Dans les autres thèmes abordés lundi, le National devrait refuser l'imprescriptibilité de l'assassinat, contrairement au Conseil des Etats. Il devrait toutefois rehausser le délai de prescription à 30 ans pour d'autres infractions pénales comme le meurtre, pour l'harmoniser sur celui prévu pour l'assassinat.
La Chambre du peuple devrait par ailleurs demander au Conseil fédéral de revoir sa copie sur la question du droit voisin pour les médias. Les éditeurs doivent pouvoir réclamer de l'argent aux plateformes comme Google ou Facebook pour l'utilisation de leurs contenus journalistiques. Mais le projet doit aussi intégrer la protection des contenus utilisés par l'intelligence artificielle.
Source: AFP
La Confédération va verser 50'000 francs aux victimes et à leurs proches
La Confédération versera une contribution de solidarité unique de 50'000 francs à tous les blessés et aux proches des personnes décédées dans l'incendie de Crans-Montana. Le Conseil fédéral a transmis mercredi son message au Parlement, qui se prononcera en mars.
La loi doit être déclarée urgente. Elle doit compléter les instruments existants, surtout prévus pour des cas isolés et qui atteignent leurs limites lors d'événements causant un grand nombre de victimes. La contribution de solidarité doit offrir aux personnes concernées une aide rapide et sans contrainte bureaucratique. Elle sera versée aux bénéficiaires de l'aide financière d'urgence du canton du Valais.
Pour un montant maximal de 20 millions, la Confédération financera et organisera aussi une table ronde avec les personnes concernées pour convenir d'accords à l'amiable. Elle soutiendra également les cantons pour le financement de l'aide aux victimes, à hauteur de 8,5 millions. L'incendie survenu dans la nuit du Nouvel An dans un bar de Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés.
Source: ATS
Filippo, 15 ans: «Ce n’est pas normal de s’amuser avec ses amis et de finir comme moi»
Filippo, 15 ans, a été grièvement blessé dans l'incendie de Crans-Montana. La moitié de son corps a été brûlée. Le jeune Italien se trouvait avec un groupe d’amis au «Constellation» le soir du Nouvel-An. Près de deux mois après le drame, il raconte à «La Repubblica» les scènes d’horreur qu’il a vécues.
Sorti de l’hôpital de Milan il y a deux semaines, l’adolescent porte encore les stigmates physiques et psychiques de cette nuit. «Une fille a couru vers nous en criant de fuir», se souvient-il. «Les flammes ont jailli et ont atteint mon dos. Tout le monde s’est précipité dehors, puis je me suis retrouvé face à une masse de corps. La véranda s’était transformée en chambre à gaz. En un instant, tout le monde s'est évanoui.»
Pendant l’entretien, Filippo tient entre ses mains le pantalon qu’il portait ce soir-là. Le tissu conserve les traces du drame. «Il y a du sang, celui qui coulait de mes mains en feu, quand j’ai essayé en vain de les glisser dans mes poches pour attraper mon téléphone et appeler à l’aide.»
Filippo doit sa survie au fait de s’être réfugié sous une table. «Je priais pour ne pas mourir pendant que les flammes dévoraient mon dos.» Près de deux mois plus tard, sa vie reste dominée par les séquelles des brûlures. «Mes poumons ne fonctionnent plus qu’à 46%», confie-t-il. Aujourd’hui, il formule un vœu simple: «Je veux que justice soit faite pour nous tous. Ce n’est pas normal de s’amuser avec ses amis et de finir comme moi. Comme une allumette.»
Les enquêteurs italiens attendus pour une séance de travail à Sion
La procureure générale du canton du Valais a officiellement invité les magistrats du parquet de Rome à se rendre à Sion, dans le cadre du drame de Crans-Montana. La date de cette réunion de travail demeure à fixer définitivement. Selon l'agence de presse italienne, Adnkronos, Beatrice Pilloud a adressé, lundi un courrier au parquet de Rome, l'informant de sa disponibilité pour recevoir les enquêteurs italiens, en Valais. L'information a été confirmée, mardi après-midi, à Keystone-ATS.
La délégation transalpine aura accès à l'ensemble des documents rassemblés à ce jour, que les magistrats pourront consulter. Les procureurs romains retourneront donc en Suisse, «à une date encore à convenir», selon le ministère public valaisan contacté par Keystone-ATS.
Une première rencontre la semaine dernière
Jeudi dernier, au sein des locaux de l'Office fédéral de la justice à Berne, Beatrice Pilloud avait rencontré le procureur général du parquet de Rome, Francesco Lo Voi, afin de «renforcer la coordination» entre la Suisse et l'Italie dans le cadre de l’enquête sur l’incendie de Crans-Montana.
Comme c'est le cas depuis le 1er janvier, le ministère public du canton du Valais conserve la direction de la procédure sur le territoire suisse, c’est-à-dire qu’il décide, entre autres, quels moyens de preuve sont recueillis et si les enquêteurs italiens assistent à leur obtention. Le parquet de Rome a, lui, la même responsabilité sur le territoire italien.
Pour l'heure, plusieurs chefs d'accusation sont retenus par le parquet de Rome, soit: homicide involontaire, homicide involontaire multiple, incendie criminel et coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Source: ATS