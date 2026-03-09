La mousse du «Constellation» était présentée comme «non inflammable»

L’origine de la mousse qui a embrasé le «Constellation» la nuit du Nouvel-An est d’abord restée floue. Le gérant de l'établissement Jacques Moretti avait d'abord affirmé l'avoir achetée en 2015, dans un magasin Hornbach à Riddes (VS). Une déclaration qui s'est par la suite révélée fausse.

Le 20 février 2026, Jacques Moretti a finalement remis de lui-même une facture à la police cantonale valaisanne. Un document montre qu’il avait en réalité acheté la mousse auprès d’un fournisseur situé dans l'Est de l'Allemagne, rapporte «​​24 Heures​​».

Datée du 3 septembre 2015, la facture mentionne l’achat de 1360 plaques de mousse acoustique du modèle «Pyramidal Acoustic Foam PRO 90 cm / 45 cm / 6 cm P085», pour un montant total de 13’464 euros. Selon des pages – aujourd'hui archivées – du site internet du vendeur, ce produit était présenté comme «non inflammable» et «auto-extinguible», et recommandé pour une utilisation dans des crèches, écoles, restaurants ou bars.

Le 27 février, le Ministère public valaisan a adressé une demande urgente d’entraide judiciaire internationale aux autorités allemandes. L’objectif est de déterminer précisément les propriétés de cette mousse acoustique et d’obtenir davantage d’informations sur la transaction.