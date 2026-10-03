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Accusé de violences conjugales
Jacques Moretti doit se soumettre à une expertise psychiatrique

Le propriétaire du bar «Le Constellation», Jacques Moretti, est en détention provisoire depuis août. Il est accusé de violences conjugales envers son épouse. Une expertise psychiatrique doit déterminer sa responsabilité et évaluer le risque de récidive.
Publié: il y a 44 minutes
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Jacques Moretti doit se soumettre à une expertise psychiatrique.
Photo: keystone-sda.ch
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Sandra Marschner

Jacques Moretti, propriétaire du bar «Le Constellation», doit se soumettre à une expertise psychiatrique, a révélé la RTS ce samedi 3 octobre. Le ministère public du canton du Valais a ordonné cet examen afin de déterminer si Jacques Moretti était pleinement responsable au moment des violences présumées commises envers son épouse Jessica, ou si sa responsabilité était diminuée. Le risque de récidive doit également être examiné.

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Les faits se seraient déroulés à la mi-août au domicile conjugal du couple à Lens, dans le Valais. Peu après, Jacques Moretti a été arrêté et il est en détention provisoire depuis près de deux mois. Les résultats de l'expertise psychiatrique seront déterminants pour la suite de la procédure judiciaire.

Une procédure séparée

Cette expertise permettra notamment de déterminer si Jacques Moretti représente toujours un danger pour sa femme ou pour d'autres personnes, et pourrait donc prolonger sa détention jusqu'à ce que le ministère public ait rendu sa décision.

Indépendamment de l'enquête sur les accusations de violence, les investigations concernant l'incendie mortel du «Constellation» à Crans-Montana se poursuivent. Jacques et Jessica Moretti seront à nouveau interrogés à ce sujet par les procureurs compétents en novembre et en décembre.

Si Jacques Moretti est encore détenu à ce moment-là, il sera conduit aux auditions sous escorte policière, puis ramené en prison, rapporte la RTS. En revanche, Jessica Moretti comparaîtra libre et quittera le tribunal avec ses avocats.

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