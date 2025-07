A Moutier, 1114 étrangers ont reçu un courrier de la municipalité. Le canton du Jura leur accord en effet le droit de vote et prévoit de les familiariser à cet exercice.

Moutier accueille plus de mille nouveaux électeurs

Moutier met la population étrangère au diapason de son nouveau droit de vote. (Image symbolique) Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE

ATS Agence télégraphique suisse

Les étrangers domiciliés à Moutier bénéficieront du droit de vote communal et cantonal cette année avant même que la cité prévôtoise ne devienne jurassienne le 1er janvier 2026. Au total, 1114 citoyens de nationalité étrangère ont reçu de la municipalité un fascicule pour les familiariser à l'exercice de leurs nouveaux droits politiques. Contrairement au canton de Berne, le canton du Jura accorde le droit de vote en matière cantonale aux étrangers établis en Suisse depuis 10 ans et dans le canton depuis 1 an. Seule exception, les scrutins touchant la Constitution. Ils sont également électeurs en matière communale à certaines conditions.

Les citoyens étrangers prévôtois pourront donc participer à la vie politique comme le prévoit le droit jurassien. Ils pourront prendre part aux élections cantonales jurassiennes du 19 octobre comme électeurs et choisir les cinq membres du Gouvernement et les sept députés accordés au district de Moutier. Ces nouveaux détenteurs du droit de vote pourront aussi participer le même jour à deux votations communales: le budget 2026 et le nouveau règlement d'organisation de la commune. Avec le transfert dans le canton du Jura, le registre électoral de la cité prévôtoise comptera donc 1114 nouveaux ayants droit.

Fascicule et séance d'information

Dans un souci d'information et pour favoriser la participation aux scrutins, la municipalité a envoyé aux votants à la mi-juillet un fascicule explicatif. Intitulé «Nouveaux droits politiques des personnes étrangères - L'essentiel en bref», ce document décrit les droits des personnes étrangères selon le régime jurassien.

Une séance publique d'information aura lieu le 18 août en présence de représentants de l'Etat jurassien. Accorder le droit de vote aux étrangers était un argument de campagne des partisans du changement cantonal de la Ville de Moutier.