Le canton du Jura et la ville de Moutier réagissent à la décision du Conseil du Jura bernois. Dès 2026, ils compenseront les subventions supprimées pour les institutions intercantonales à Moutier et Delémont.

Institutions culturelles soutenues par la ville et le Jura

Le Musée du tour automatique recevra 40'000 francs du canton du Jura et 22'000 francs de la Municipalité de Moutier. Photo: STEFAN MEYER

Le canton du Jura et la Municipalité de Moutier ont trouvé une solution financière pour les institutions culturelles de la ville en vue du changement de canton prévu le 1er janvier prochain. Le Jura compensera le désengagement bernois pour la plupart des institutions concernées et promet que celles-ci ne subiront aucun préjudice financier.

En février 2024, le Conseil du Jura bernois (CJB), sorte de parlement régional, avait décidé de supprimer dès 2026 ses subventions accordées à des institutions intercantonales implantées à Moutier et à Delémont. Une décision qui avait fait réagir le Gouvernement jurassien et le Conseil municipal de Moutier, après des années «de bonne collaboration interjurassienne dans le domaine culturel».

Dès le 1er janvier 2026, les autorités cantonales jurassiennes et municipales prévôtoises verseront des subventions permettant de compenser le désengagement du canton de Berne. Elles l'ont annoncé vendredi en conférence de presse.

Ainsi, dès le 1er janvier 2026, le Musée jurassien des arts de Moutier verra la contribution jurassienne augmenter de 95'000 francs pour passer à 180'000 francs. Le Centre culturel de la Prévôté recevra un montant de 70'000 francs de la part du canton du Jura. Ce dernier allouera 40'000 francs au Musée du tour automatique, qui recevra aussi 22'000 francs de la Municipalité de Moutier.

Solution à trouver pour l'Atelier de gravure

Une solution doit encore être trouvée pour l'Atelier de gravure, en cours de restructuration, via des fonds de tiers. Le canton du Jura s'est toutefois déjà engagé à faire un effort. «La balle est dans leur camp», a souligné Martial Courtet.

Le désengagement bernois touche aussi le Musée jurassien d'art et d'histoire de Delémont, qui était soutenu en raison de l'histoire commune. Celui-ci bénéficiera d'une augmentation compensatoire de la subvention cantonale jurassienne pouvant aller jusqu'à 60'000 francs supplémentaires.

«Cela donne un signal important à toutes ces personnes qui s'engagent pour la culture», a souligné le ministre jurassien de la Culture Martial Courtet. «Avec la décision du CJB, certains craignaient une perte d'élan et un appauvrissement de notre offre culturelle», a soulevé le conseiller municipal prévôtois en charge de la Culture Pierre Coullery.

«Nous n'avons pas pu simplement compenser un franc du canton de Berne par un franc jurassien», a pousuivi Martial Courtet, évoquant la situation tendue des finances cantonales. «Nous avons dû faire preuve de créativité.» La solution trouvée s'avère «intéressante et équilibrée», a-t-il aussi défendu.

L'effort financier réalisé de part et d'autre n'aura qu'un impact limité sur les finances des collectivités, ont promis le canton et la Municipalité. En effet, du côté jurassien, les montants affectés sont en partie compensés par une réorganisation des allocations entre les budgets culturels et les bénéfices sur les jeux d'argent.

Le budget cantonal pour la culture augmentera de 150'000 francs. «Nous n'avons pas touché aux subventions allouées dans le reste du canton», a précisé la cheffe de l'Office de la culture du canton du Jura Elodie Paupe.

La Municipalité de Moutier, elle, va réallouer aux institutions concernées la part qu'elle affectait au syndicat de communes pour la culture Jura bernois-Bienne-Seeland. «Les efforts consentis témoignent de la reconnaissance de la valeur de nos institutions», s'est réjoui Pierre Coullery.