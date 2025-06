Le Mouvement autonomiste jurassien a revu ses objectifs

Le transfert de Moutier pousse le Mouvement autonomiste jurassien a revoir ses status et objectifs. Il ne fait plus de la réunification du Jura et du Jura bernois son but principal.

Le conseiller national Pierre-Alain Fridez est le nouveau président du Mouvement autonomiste jurassien. Photo: GAETAN BALLY

ATS Agence télégraphique suisse

Les délégués du Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) ont validé samedi de nouveaux statuts et revu leur stratégie, en vue de l'entrée de Moutier dans le canton du Jura. Ils ont également élu Pierre-Alain Fridez comme nouveau président.

Le MAJ adapte son action à la nouvelle situation politique marquée par le transfert de Moutier. Il ne fait plus de la réunification du Jura et du Jura bernois son but principal, préférant axer sa stratégie sur le dialogue interjurassien.

Le contexte n'est plus le même que celui qui prévalait en 1999 et le MAJ se trouve à la croisée des chemins. Selon le mouvement, parler de réunification dans les termes traditionnels ne s'inscrit plus dans l'état actuel des choses. «Il est temps d'ouvrir une nouvelle phase: celle de la cohésion, de l'écoute et de la concertation entre toutes les composantes du Jura», a souligné Pierre-André Comte. Les délégués ont aussi élu le conseiller national Pierre-Alain Fridez (PS/JU) à la présidence, en remplacement de Laurent Coste.