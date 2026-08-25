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Coupable d'escroqueries
La fausse nièce de Christian Constantin passera par la case prison

Le Tribunal fédéral a confirmé la peine de 14 mois de prison ferme pour une Valaisanne qui se faisait passer pour la nièce de Christian Constantin, escroquant plus de 190'000 francs entre 2014 et 2023.
Publié: 11:29 heures
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Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
La quadragénaire se faisait passer pour la nièce du président du FC Sion.
Photo: Claudio De Capitani
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ATS Agence télégraphique suisse

Une Valaisanne qui se faisait passer pour la nièce de Christian Constantin pour commettre des escroqueries écope de 14 mois de prison ferme, a confirmé le Tribunal fédéral. Elle a notamment obtenu des locations d'appartements, des voitures de remplacement ainsi que des cartes de crédit pour un montant dépassant 190'000 francs. Outre l'escroquerie par métier, elle avait été déclarée coupable en avril 2024 par les juges cantonaux d'abus de confiance, de faux dans les certificats et de tentative de contrainte.

Dans un arrêt récent relayé par «Le Nouvelliste», le Tribunal fédéral a confirmé sur toute la ligne ce verdict. La quadragénaire a agi entre 2014 et 2015, puis entre 2018 et 2023, dans les cantons de Vaud, du Valais et en France voisine. Elle se faisait passer pour la nièce du président du FC Sion pour obtenir des voitures de remplacement, sans rien débourser. Elle a également obtenu des réparations sur ces voitures. Outre son oncle imaginaire, elle s'est également inventé un compagnon policier pour obtenir des prestations de la part des commerçants.

Un trouble de la personnalité

La Valaisanne a également forgé de faux documents pour obtenir des locations d'appartements, dont elle ne payait ensuite pas le loyer. Elle a aussi usurpé l'identité d'une personne pour obtenir une carte de crédit. Cette femme a ainsi grugé de nombreuses personnes, parmi ses amis, sa famille et ses voisins. Elle a obtenu qu'ils lui prêtent de l'argent en leur promettant de les rembourser ou de payer des factures à leur place, alors qu'elle se savait dans l'impossibilité de rembourser ces prêts.

Selon une expertise psychiatrique, elle souffre d'un trouble de la personnalité bâti sur une structure psychotique de personnalité. Le risque de récidive de commettre le même type d'infraction est élevé, a-t-il été conclu. Selon le verdict des juges cantonaux, confirmé par le Tribunal fédéral, elle est astreinte à un traitement ambulatoire pendant l'exécution de sa peine. 

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