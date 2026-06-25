Les ménages suisses paient nettement plus cher pour se loger, se chauffer et se déplacer. En mai 2026, les prix liés au logement et à la mobilité ont grimpé près de trois fois plus vite que le renchérissement général. En cause: la flambée des carburants et du mazout.

Toujours plus cher, le mazout fait exploser les prix des logements et de la conduite

Toujours plus cher, le mazout fait exploser les prix des logements et de la conduite

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Faire le plein, chauffer son appartement ou payer son assurance auto coûte désormais bien plus cher qu’il y a un an. Selon le dernier indice des prix publié par Comparis avec l’Institut KOF de l’EPF Zurich, les prix du logement et de la mobilité ont augmenté de 1,7% en mai 2026 par rapport à mai 2025. A titre de comparaison, l’inflation générale mesurée par l’Office fédéral de la statistique s’établit à 0,6%.

Ce décalage pèse lourd dans le budget des ménages. Le logement et la mobilité représentent environ 40% de la consommation quotidienne d’une famille moyenne en Suisse. Pour un ménage qui dépensait l’an dernier 2500 francs de loyer, 1000 francs pour la voiture et 200 francs pour les transports publics, cette hausse représente environ 63 francs de frais supplémentaires par mois. Sur une année, la facture grimpe donc de 756 francs rien que pour se loger et se déplacer.

Le carburant flambe

La plus forte hausse concerne les carburants. Leur prix a bondi de 12,7% en un an, selon Comparis. Aucun autre produit analysé n’a connu une progression aussi marquée sur douze mois.

«La hausse significative des carburants est due à la forte augmentation des prix du pétrole brut et des huiles minérales résultant de l’escalade du conflit au Moyen-Orient», explique Dirk Renkert, expert chez le comparateur de prix. Il rappelle que certains pays voisins, comme l’Allemagne, ont temporairement mis en place des mesures d’allègement pour les automobilistes. Si ces aides venaient à disparaître, elles pourraient limiter, voire annuler, d’éventuelles baisses liées à un apaisement des marchés de l’énergie.

Le mazout explose

Les coûts de l’énergie de chauffage ont eux aussi fortement augmenté. Gaz, mazout, bois de chauffage et chauffage à distance confondus, la hausse atteint 11,4% sur un an. Mais tous les modes de chauffage ne logent pas les citoyens à la même enseigne.

Le mazout affiche une envolée spectaculaire de 37,1%. Le bois de chauffage augmente également, de 8,8%. À l’inverse, les prix du chauffage à distance reculent légèrement, de 0,7%, tandis que ceux du gaz baissent de 3,7%.

Pour Comparis, cette différence s’explique par la manière dont les prix se forment. «Le mazout réagit immédiatement aux tensions géopolitiques et au risque de pénuries d’approvisionnement», détaille Dirk Renkert. Le gaz, lui, réagit souvent avec retard, notamment en raison de contrats à long terme et de tarifs réglementés. «Ce n’est que dans les mois à venir que l’on saura si les récents apaisements sur les marchés de l’énergie se répercuteront sur les prix du gaz et dans quelle mesure», détaille l'expert.

Face à cette hausse, l’expert recommande de limiter la température à 22 degrés maximum pendant la période de chauffage. Une mesure simple, mais qui peut déjà contribuer à réduire les coûts.

Particulièrement dur pour les seniors

Ce renchérissement, qui frappe logement et mobilité, frappe particulièrement les personnes vivant seules et âgées de moins de 65 ans. Pour elles, l’inflation ressentie atteint 1,7% sur un an. Les ménages monoparentaux avec enfants sont, selon les chiffres, ceux qui ressentent le moins cette hausse, avec une inflation de 1,6%.

La comparaison régionale montre aussi des différences. Le Tessin enregistre le renchérissement le plus élevé, avec plus de 2,1% sur un an. En Suisse alémanique et dans les régions romanches, la hausse est plus contenue, à 1,6%.

Comment limiter la casse?

Comparis recommande notamment de comparer les prix des carburants, qui peuvent varier fortement selon les stations-service et les régions. Une conduite plus souple, sans accélérations ni freinages inutiles, ainsi qu’un contrôle régulier de la pression des pneus peuvent aussi réduire la dépense en énergie et en prix.

Côté chauffage, les gestes simples restent efficaces: bien aérer, fermer les volets et les rideaux la nuit, ne pas bloquer les radiateurs et baisser légèrement la température ambiante. Enfin, Comparis conseille de remettre régulièrement en question ses contrats de longue durée. En période de hausse des coûts, changer de fournisseur ou choisir une offre mieux adaptée peut permettre d’économiser plusieurs centaines de francs par an. Mais tous ces conseils semblent bien loin, en pleine période de canicule.