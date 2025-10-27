Gros grésillements, puis plus rien. Dimanche soir, l’émission de la RTS, «Mise au Point», a brutalement cédé sa place à de paisibles images aériennes de montagnes suisses.
De quoi alimenter, le temps de quelques tweets, une théorie du complot en ligne. Et si ce blackout avait un lien avec le reportage sur le Dalaï Lama annoncé au sommaire?
Mais l’explication est beaucoup plus terre à terre. «Les cartes sons de la régie audio de l’Actualité sont tombées en panne à 20h40, explique Christophe Minder, porte-parole de la RTS. Dans la minute qui a suivi, nous avons interrompu l’émission puis diffusé un 'bouchon', un programme alternatif, en l’occurrence 'La Suisse vue d’en haut'.»
Couac de la régie de secours
La chaîne dispose pourtant d’une régie de secours, censée permettre une reprise rapide en cas de pépin. Mais là non plus, ça n’a pas fonctionné. «Nous n’avons pas réussi à l’activer, pour des raisons qui restent à déterminer. Il s’agit peut-être d’une erreur humaine, ce qui peut arriver», souligne Christophe Minder.
Le problème a été réparé par la suite, mais une enquête interne est en cours pour comprendre pourquoi la procédure n’a pas permis de sauver la mise. En attendant, «Mise au Point» est disponible en replay — son compris.