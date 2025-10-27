Publié: il y a 23 minutes

Grésillements, écran noir, puis des images de la Suisse depuis les airs: «Mise au Point» a été interrompue en plein direct dimanche soir. En cause, une panne technique, que même la régie de secours n’a pas pu sauver.

Des cartes sons à l'origine de la panne de la RTS dimanche soir

Des cartes sons à l'origine de la panne de la RTS dimanche soir

Couac aussi avec la régie de secours

La journaliste et présentatrice de Mise au Point Catherine Sommer a été remplacée par des paysages suisses vus d'en haut, dimanche soir à la suite d'un couac. Photo: RTS

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Gros grésillements, puis plus rien. Dimanche soir, l’émission de la RTS, «Mise au Point», a brutalement cédé sa place à de paisibles images aériennes de montagnes suisses.

De quoi alimenter, le temps de quelques tweets, une théorie du complot en ligne. Et si ce blackout avait un lien avec le reportage sur le Dalaï Lama annoncé au sommaire?

Les internautes se sont demandés si la panne avait un lien suspect avec le thème du sujet: le Dalaï-Lama.

Mais l’explication est beaucoup plus terre à terre. «Les cartes sons de la régie audio de l’Actualité sont tombées en panne à 20h40, explique Christophe Minder, porte-parole de la RTS. Dans la minute qui a suivi, nous avons interrompu l’émission puis diffusé un 'bouchon', un programme alternatif, en l’occurrence 'La Suisse vue d’en haut'.»

Couac de la régie de secours

La chaîne dispose pourtant d’une régie de secours, censée permettre une reprise rapide en cas de pépin. Mais là non plus, ça n’a pas fonctionné. «Nous n’avons pas réussi à l’activer, pour des raisons qui restent à déterminer. Il s’agit peut-être d’une erreur humaine, ce qui peut arriver», souligne Christophe Minder.

Le problème a été réparé par la suite, mais une enquête interne est en cours pour comprendre pourquoi la procédure n’a pas permis de sauver la mise. En attendant, «Mise au Point» est disponible en replay — son compris.