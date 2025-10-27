DE
FR

Couac aussi avec la régie de secours
Des cartes sons à l'origine de la panne de la RTS dimanche soir

Grésillements, écran noir, puis des images de la Suisse depuis les airs: «Mise au Point» a été interrompue en plein direct dimanche soir. En cause, une panne technique, que même la régie de secours n’a pas pu sauver.
Publié: il y a 23 minutes
Partager
Écouter
La journaliste et présentatrice de Mise au Point Catherine Sommer a été remplacée par des paysages suisses vus d'en haut, dimanche soir à la suite d'un couac.
Photo: RTS
Blick_Lucie_Fehlbaum.png
Lucie FehlbaumJournaliste Blick

Gros grésillements, puis plus rien. Dimanche soir, l’émission de la RTS, «Mise au Point», a brutalement cédé sa place à de paisibles images aériennes de montagnes suisses.

De quoi alimenter, le temps de quelques tweets, une théorie du complot en ligne. Et si ce blackout avait un lien avec le reportage sur le Dalaï Lama annoncé au sommaire?

Les internautes se sont demandés si la panne avait un lien suspect avec le thème du sujet: le Dalaï-Lama.

Mais l’explication est beaucoup plus terre à terre. «Les cartes sons de la régie audio de l’Actualité sont tombées en panne à 20h40, explique Christophe Minder, porte-parole de la RTS. Dans la minute qui a suivi, nous avons interrompu l’émission puis diffusé un 'bouchon', un programme alternatif, en l’occurrence 'La Suisse vue d’en haut'.»

Couac de la régie de secours

La chaîne dispose pourtant d’une régie de secours, censée permettre une reprise rapide en cas de pépin. Mais là non plus, ça n’a pas fonctionné. «Nous n’avons pas réussi à l’activer, pour des raisons qui restent à déterminer. Il s’agit peut-être d’une erreur humaine, ce qui peut arriver», souligne Christophe Minder.

A lire aussi
Le duo de choc à la tête de «Temps Présent» se confie
Des enquêteurs hors pair
Le duo de choc à la tête de «Temps Présent» se confie
53% des Suisses favorables à une réduction de la redevance SSR à 200 francs
Votation en 2026
53% des Suisses favorables à une réduction de la redevance SSR à 200 francs

Le problème a été réparé par la suite, mais une enquête interne est en cours pour comprendre pourquoi la procédure n’a pas permis de sauver la mise. En attendant, «Mise au Point» est disponible en replay — son compris.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus